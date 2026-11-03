Así fue la fuga de Jacob Allen Morley: escapó de una prisión, robó una camioneta y permaneció prófugo más de una semana

Jacob Allen Morley, un reo de 28 años condenado a cadena perpetua por asesinato, fue recapturado este martes 3 de noviembre en el estado de Misuri, EE. UU., tras permanecer más de una semana prófugo de la justicia.

Según informó la Patrulla de Carreteras de Misuri, el arresto se efectuó cerca de las 11.30 horas, en las proximidades de Norborne, a una hora de Kansas City.

Medios internacionales como Infobae informaron que Morley había escapado el 25 de octubre del Complejo Correccional del Noroeste, ubicado en Tiptonville, tras burlar la seguridad y atravesar una valla perimetral vestido con su uniforme carcelario. La fuga activó una intensa búsqueda por parte de la Oficina de Investigaciones de Tennessee, con una recompensa de US$17 mil 500.

La ruta de escape y el vehículo robado

Durante su huida, los investigadores rastrearon los movimientos del prófugo mediante cámaras de seguridad y lectores automáticos de matrículas, los cuales revelaron que, dos días después de la fuga, robó una camioneta Ford F-350 blanca en el condado de Lake.

El vehículo, identificado con el logotipo de una empresa local, fue captado en video por el Departamento de Bomberos de Hornbeak antes de ser abandonado detrás de un comercio.

Aunque las autoridades no han divulgado más detalles sobre el método que facilitó su evasión, el seguimiento tecnológico permitió localizarlo en Misuri y capturarlo.

Condena por asesinato y antecedentes de la prisión

Morley cumplía una sentencia de prisión perpetua por el homicidio en primer grado de su excompañero de trabajo Cody Birchfield, cometido en el 2022 en Tennessee. El cuerpo de la víctima fue hallado oculto en una caja metálica.

Tras conocerse la recaptura, Carrie Norman, hermana de la víctima, quien previamente lo había calificado como "un hombre muy peligroso", expresó su agradecimiento a las agencias de seguridad.

La fuga vuelve a poner bajo escrutinio al Complejo Correccional del Noroeste, un centro con capacidad para 1,776 reclusos que ha enfrentado polémicas institucionales, incluidos cargos por asesinatos de reclusos, agresiones al personal y la renuncia del comisionado del Departamento de Corrección.