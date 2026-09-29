Así pasó el huracán Polo por Baja California Sur y cómo sigue su trayectoria hacia el noroeste de México

El huracán Polo, ahora de categoría 2, pasó por Baja California sin dejar víctimas mortales ni heridos durante la madrugada del 28 de septiembre, mientras continúa su trayectoria hacia el noroeste de México.

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC), el Gobierno de México ha cambiado la alerta de huracán a tormenta tropical para la costa este de Baja California Sur, que va desde Loreto hasta Santa Rosalía.

También habría cancelado las demás alertas y avisos en la costa este de Baja California Sur.

En su boletín informativo, el NHC indica que el huracán Polo se moviliza hacia el noroeste de México a una velocidad de 28 km/h y se prevé que aumente su velocidad en el transcurso de este martes.

"Según la trayectoria pronosticada, el núcleo de Polo se adentrará en tierra firme sobre el sur de Sonora, cerca de Guaymas, durante las próximas horas y cruzará partes del noroeste de México esta tarde", afirma el NHC.

Polo también presenta vientos máximos sostenidos de hasta 120 km/h y se prevé que su intensidad se mantenga antes de que toque tierra.

"Se prevé un rápido debilitamiento tras tocar tierra, a medida que el centro atraviese el noroeste de México", afirma el NHC.

La entidad señala también que los vientos huracanados de Polo se extenderán hasta 45 km desde el centro y los vientos con fuerza de tormenta tropical se extenderán hasta 150 km.

Respecto a los daños que podría provocar el huracán Polo, el NHC señala que en el noroeste de México se ha emitido un aviso de vientos fuertes, así como en el extremo oeste de Texas.

TROPICAL TROUBLE 🌧️: Tropical moisture fueled by Pacific systems—Polo and Rachel—is surging across America, putting 25 states in the path of 1+ inches of rain this week. Dangerous flash flooding is expected as rain inundates cities and towns from the Southwest to the Midwest. pic.twitter.com/f1hXeuNT5z — FOX Weather (@foxweather) September 29, 2026

"Se esperan fuertes ráfagas de viento a última hora de hoy y durante la noche, asociadas a los remanentes de Polo", dice el NHC.

⚠️ De acuerdo con @conagua_clima, aproximadamente a las 00:00 h, el centro del #Huracán 🌀 #Polo de categoría 2, ingresó a tierra en las inmediaciones de Las Barrancas, municipio de Comondú, #BajaCaliforniaSur.



🚨 ¡Recuerda! Debes permanecer en sitios seguros hasta que las… pic.twitter.com/2a5mBYRfcw — Coordinación Nacional de Protección Civil (@CNPC_MX) September 29, 2026

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