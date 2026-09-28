Fuertes lluvias y oleajes: Así afectará la tormenta tropical Rachel al Pacífico sur de México

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) ha actualizado este 28 de septiembre la situación respecto a la tormenta tropical Rachel, la cual amenaza con fuertes lluvias y oleajes en el Pacífico sur de México.

De acuerdo con su más reciente boletín informativo, Rachel se fortalece ligeramente mientras se traslada hacia el oeste-noroeste.

Por tanto, las autoridades han emitido un aviso de tormenta tropical en una parte de la costa del suroeste de México.

Rachel, de acuerdo con las autoridades climáticas, se moviliza a una velocidad de 13 kilómetros por hora y generará lluvias muy fuertes en las zonas costeras de Guerrero y Oaxaca.

También producirá rachas de viento de entre 60 y 70 kilómetros por hora, así como oleajes de dos a tres metros.

"El Gobierno de México ha emitido un aviso de tormenta tropical para la costa del suroeste, desde Punta San Telmo hasta Playa Perula", señaló el NHC.

Tropical Storm #Rachel Advisory 6A (12 PM CST, Mon Sep 28): Rachel Continues Moving West-Northwestward. https://t.co/NyUGSIFCuo — NHC Pacific (@NHC_Pacific) September 28, 2026

También detalló que el Gobierno de México emitió un aviso de tormenta tropical para la costa del suroeste.

De acuerdo con el NHC, las zonas donde se emitieron avisos de tormenta tropical son:

La costa suroeste de México, desde Punta San Telmo hasta Playa Perula.

La costa suroeste de México, desde el norte de Playa Perula hasta Cabo Corrientes.

El NHC reiteró que un aviso de tormenta tropical significa que se esperan condiciones de tormenta tropical en algún punto dentro del área de aviso en las próximas 36 horas.

9 AM CST Mon Sep 28 (Advisory 6) Key Messages for Tropical Storm #Rachel. Latest info: https://t.co/NyUGSIFCuo



9 AM CST lunes 28 de septiembre (Aviso 6) Mensajes clave sobre la tormenta tropical #Rachel. Más información: https://t.co/NyUGSIFCuo pic.twitter.com/eNRzsLPm5C — NHC Pacific (@NHC_Pacific) September 28, 2026

Las autoridades dicen que se prevé un fortalecimiento gradual de Rachel durante los próximos días y se pronostica que se convierta en huracán a mediados de esta semana.

Lea también: Huracán Polo deja dos niños muertos y tres desaparecidos en Jalisco y avanza hacia Baja California Sur

