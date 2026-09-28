Clima en Guatemala: altas temperaturas y posibles tormentas locales severas se esperan del 28 de septiembre al 2 de octubre

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Clima en Guatemala: altas temperaturas y posibles tormentas locales severas se esperan del 28 de septiembre al 2 de octubre

La entrada de humedad, la inestabilidad en el Pacífico y el paso o acercamiento de ondas del este provocarán lluvias en Guatemala esta semana.

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LLUVIAS EN GUATEMALA

Guatemala registrará lluvias los últimos días de septiembre y los primeros de octubre 2026. (Foto Prensa Libre: Erick Ávila)

Del lunes 28 de septiembre al viernes 2 de octubre continuará el clima lluvioso en Guatemala, según el Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh), que también informó cuáles serán las temperaturas máximas por región.

Las lluvias previstas para esta semana están asociadas con condiciones locales, la entrada de humedad de ambos litorales, las altas temperaturas, la inestabilidad en el Pacífico y el paso o acercamiento de ondas del este.

Según el Insivumeh, existen condiciones favorables para que se registren tormentas locales severas.

En el territorio nacional se esperan áreas con niebla durante las primeras horas de la mañana y de la noche, además de ambiente cálido y húmedo durante el día.

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También se pronostican lluvias moderadas a fuertes acompañadas de actividad eléctrica durante la tarde y noche, especialmente en regiones del sur al centro del país.

Debido a las lluvias previstas para esta semana, podrían continuar las crecidas de ríos, inundaciones, deslizamientos de tierra, deslaves, daños en la red vial y lahares en la cadena volcánica, de acuerdo con el Insivumeh.

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Temperaturas máximas por región

En la meseta central, que incluye la capital, se prevé poca nubosidad alternando con nublados parciales y ambiente cálido y húmedo durante el día. No se descartan lluvias acompañadas de actividad eléctrica.

En la ciudad de Guatemala, las temperaturas máximas oscilarán entre 26 °C y 28 °C, mientras que en el altiplano central y occidental estarán entre 25 °C y 28 °C.

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En las regiones del Pacífico, Petén, Motagua y los valles de Oriente, las temperaturas máximas oscilarán entre 33 °C y 38 °C. También se prevén lluvias en estas regiones.

En Alta Verapaz, el Caribe y la Franja Transversal del Norte se esperan lloviznas o lluvias moderadas acompañadas de actividad eléctrica durante la tarde y noche. Las temperaturas máximas podrían ubicarse entre 29 °C y 35 °C.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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