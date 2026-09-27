Insivumeh informa de la formación de la depresión tropical Dieciocho-E y explica cuál es su ubicación y trayectoria 

El Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (Insivumeh) informó este domingo 27 de septiembre que se formó la depresión tropical Dieciocho-E al sur de las costas del Pacífico mexicano.

El fenómeno se localiza a unos 800 kilómetros al suroeste de las costas de San Marcos, Guatemala, y se desplaza hacia el noroeste.

De acuerdo con el Insivumeh, por su ubicación y trayectoria, el sistema no representa peligro directo ni indirecto para Guatemala.

Las lluvias previstas para este domingo están asociadas a la abundante humedad, la inestabilidad atmosférica y el calentamiento diurno. Estas condiciones continuarán durante las próximas 24 a 48 horas en gran parte del territorio nacional.

Los mayores acumulados de lluvia podrían registrarse en el occidente, Altiplano Central, bocacosta y los valles de Oriente.

El Insivumeh no descarta la ocurrencia de lahares en la cadena volcánica, crecidas de ríos, inundaciones, movimientos en masa y daños en la red vial del país.

Por aparte, la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) informó que durante las últimas 24 horas atendió ocho emergencias que afectaron a 13 personas en siete departamentos.

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Según el reporte, los incidentes estuvieron relacionados con fuertes vientos, una inundación, un deslizamiento, la caída de un árbol, caída de rocas, un socavamiento y un derrumbe.

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