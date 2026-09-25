Lluvia, cierre vial y accidentes complican el tránsito en la capital y Mixco este viernes

La Policía Municipal de Tránsito (PMT) de la capital informó de complicaciones en el tránsito este viernes 25 de septiembre debido a las lluvias, trabajos en la vía pública y un cierre vehicular por un incidente armado. Además, en Mixco se reportó la muerte de un motorista en un accidente de tránsito.

Amílcar Montejo, vocero vial de la PMT, pidió precaución a los automovilistas debido a la lluvia en la 20 calle de la zona 10, el bulevar Los Próceres, el Trébol de Vista Hermosa, el bulevar Vista Hermosa y la Diagonal 6.

También recomendó a los conductores mantenerse atentos al transitar por pasos a desnivel, puentes y pasarelas debido a las condiciones provocadas por la lluvia.

En la calzada La Paz y 2a calle de la zona 17 se reportó diésel derramado sobre la vía pública, por lo que personal de Limpia y Verde trabaja en el área.

Montejo también informó que está habilitado el carril reversible en el bulevar Liberación, a la altura de la 3a avenida de la zona 9, que conecta hacia el sector de la colonia Pamplona, zona 13.

Además, la comuna capitalina efectúa trabajos de bacheo de urgencia en la calle Martí y 13 avenida de la zona 6.

Cierre vehicular en la zona 12

Agentes de la PMT, en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), mantienen un cierre vehicular en la 8a calle y 19 avenida de la zona 12 debido a un incidente armado.

En ese sector, dos personas fueron vapuleadas y posteriormente se enfrentaron a balazos con agentes de la PNC. La institución policial informó que se trata de dos presuntos delincuentes.

Motorista muere en accidente en Mixco

La PMT de Mixco reportó la muerte de un motorista en un accidente de tránsito ocurrido en la vuelta del sector conocido como Megafrater hacia el bulevar San Cristóbal.

El motorista y el vehículo involucrado quedaron sobre los carriles. En el percance también está involucrado un vehículo de transporte pesado.

Debido al accidente, las autoridades recomendaron a los automovilistas utilizar vías alternas.

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Mynor Espinoza, vocero de la Municipalidad de Mixco, sugirió utilizar el tramo de Las Charcas hacia el bulevar de La Comunidad, en la zona 10 de Mixco, para posteriormente incorporarse a la ruta Interamericana. Otra opción es dirigirse hacia la calzada Roosevelt por la colonia Alvarado.

Hecho de tránsito deja un motorista fallecido en la vuelta de la Megafrater hacia bulevar San Cristóbal, se recomienda utilizar vías alternas. #TránsitoMixco pic.twitter.com/4OfERUM6B2 — Tránsito Mixco (@Transito_mixco) September 25, 2026

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