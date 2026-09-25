Miguel Martínez: MP confirma investigaciones contra exfuncionario y señala posible fuga de información en cateos

Gabriel García Luna explicó este viernes 25 de septiembre que el Ministerio Público mantiene abiertas varias investigaciones relacionadas con Miguel Martínez, quien fue director del desaparecido Centro de Gobierno durante la administración de Alejandro Giammattei.

“Del señor Miguel Martínez, yo le puedo decir que hay un sinnúmero de denuncias, todas están investigando, la mayoría son en lavado de dinero, pero también en crimen organizado en proceso de investigación, así como en círculos cercanos, que incluye familiares y personas que comparten algún tipo de relación con él”, explicó el fiscal general.

La confirmación ocurre dos días después de que la Fiscalía contra el Crimen Organizado ejecutara 13 allanamientos en inmuebles vinculados con Martínez, sus familiares y otras personas de su entorno, en Guatemala, Escuintla y Sacatepéquez.

Durante la ronda de preguntas de los medios de comunicación, se le consultó a García Luna si pudo haber fuga de información los cateos contra Martínez y respondió que pudo ser eso y afirmó que ya han detectado otros casos.

Según información conocida por Prensa Libre, una de las líneas de investigación apunta a la constitución de sociedades anónimas y la adquisición de bienes inmuebles por parte de personas relacionadas con el caso.

Durante los operativos fueron incautados teléfonos, computadoras, tabletas y documentación vinculada con empresas. El expediente permanece bajo reserva.

El caso habría comenzado a investigarse en 2024 y, según una fuente consultada por Prensa Libre, estaría relacionado con una presunta estructura que habría sido dirigida por Martínez. Entre los documentos revisados también aparecen referencias a empresas y personas que tuvieron vínculos con funcionarios de la administración de Giammattei.

Sancionado por Estados Unidos

Martínez también enfrenta una sanción del Gobierno de Estados Unidos. En diciembre de 2023, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro lo sancionó bajo la Ley Global Magnitsky, al señalarlo por actos de corrupción relacionados con sobornos y contratos gubernamentales.

Entre los señalamientos de EE. UU. se encuentra su presunta participación en un esquema de sobornos relacionado con la adquisición de vacunas Sputnik V contra el covid-19. La sanción implica el bloqueo de los bienes e intereses en bienes que estén bajo jurisdicción estadounidense.

La sanción internacional es un antecedente distinto de las investigaciones que actualmente desarrolla el MP en Guatemala. La existencia de la sanción estadounidense no implica por sí misma que Martínez haya sido condenado por los delitos que ahora investiga la Fiscalía.

En julio de 2026, además, una jueza federal estadounidense rechazó una solicitud de Martínez para levantar las restricciones impuestas por el Tesoro y determinó que la administración estadounidense contaba con evidencia sustancial para mantenerlas, según información publicada sobre el proceso.

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