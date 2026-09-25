MP informa sobre las acciones del fiscal García Luna implementadas durante los primeros meses de gestión

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MP informa sobre las acciones del fiscal García Luna implementadas durante los primeros meses de gestión

Gabriel García Luna, fiscal general del Ministerio Público (MP), brinda una conferencia de prensa para presentar el informe de sus primeros meses de gestión al frente del ente investigador.

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El Ministerio Público (MP) desarrolla una conferencia de prensa este viernes 25 de septiembre para presentar el denominado “informe de proceso de transformación” del ente investigador.

En la conferencia participa el fiscal general Gabriel García Luna, quien ofrece detalles de los procesos administrativos durante los primeros meses de su gestión.

El 17 de mayo, García Luna tomó posesión como fiscal general en sustitución de la exfiscal Consuelo Porras.

Durante sus primeros días al frente del ente investigador se registraron destituciones de fiscales del círculo cercano a Porras. Una de las últimas fue la de la fiscal Leonor Morales.

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Las últimas acciones del MP han estado en el centro de atención, pues ha informado de diligencias en residencias vinculadas con parientes del exjefe del extinto Centro de Gobierno, Miguel Martínez.

Se espera que durante la conferencia se amplíen detalles de casos de alto impacto a cargo del MP.

Para leer más: Amigos de Miguel Martínez, contratos con el Estado y una denuncia por lavado: quiénes son los 13 investigados por el MP

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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