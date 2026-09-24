Allanamientos vinculados a Miguel Martínez: qué buscaba el MP en los 13 cateos en inmuebles de parientes del exfuncionario

La Fiscalía contra el Crimen Organizado llevó a cabo 13 allanamientos contra igual número de personas vinculadas con una presunta estructura criminal que, según una fuente del Ministerio Público (MP), sería dirigida por Luis Miguel Martínez Morales, exjefe del desaparecido Centro de Gobierno durante la administración de Alejandro Giammattei.

Según la fuente, la investigación apunta a que algunas de las personas relacionadas con el caso constituyeron sociedades anónimas mediante las cuales adquirieron bienes inmuebles.

De acuerdo con la fuente consultada, el caso comenzó a investigarse en el 2024, cuando María Consuelo Porras al frente del MP; sin embargo, las pesquisas no registraron avances sino hasta después del cambio en la jefatura de la institución.

Las diligencias se desarrollaron el miércoles 23 de septiembre en viendas y oficinas ubicadas en Guatemala, Sacatepéquez y Escuintla. Uno de estos se encuentra en un condominio de Jocotenango, Sacatepéquez, donde residían los padres de Martínez.

Un documento relacionado con las diligencias y conocido por Prensa Libre contiene los nombres de 13 personas respecto de quienes se ordenó la búsqueda de aparatos telefónicos, computadoras portátiles, tabletas o tecnología similar.

En la lista figuran Luis Miguel Martínez Morales; sus padres, María Luisa Morales Gatica y Rubén Darío Martínez Avilés; Claudia Ivonne Martínez Morales de Girón, Rubén Darío Martínez Morales, Sergio Guillermo Girón Lezama, e Irma Idalia Lezama Najarro de Girón.

Hasta el momento, el MP no se ha pronunciado oficialmente sobre los resultados de los operativos; sin embargo, se conoció que las diligencias concluyeron sin capturas y que los fiscales incautaron indicios y documentación relacionada con empresas que forman parte de la investigación.

La fuente consultada afirmó que el juez Julio César Vásquez Xol, del Juzgado Tercero Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, autorizó las órdenes de allanamiento y captura relacionadas con el caso.

El MP informó este jueves 24 de septiembre que el proceso se encuentra bajo reserva por mandato legal y que actualmente se elaboran los informes internos con los resultados de las diligencias.

"Si hay información que no comprometa el proceso en el transcurso del día se hará saber o publicará en las páginas oficiales, les pedimos compresión ya que además este es el primero de varios casos que no se pueden poner en riesgo relacionados al circulo y del propio Sr.Martínez y otros, muchas gracias por su comprensión", dijo el MP.

La fuente consultada afirmó que el juez Julio César Vásquez Xol, del Juzg

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Documentos de empresas investigadas

Entre los elementos que forman parte de la investigación figura información relacionada con Javier Eduardo Paniagua Polanco, quien se desempeñó como director de Asesoría Jurídica del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) durante la administración de Giammattei.

Una investigación de Vox Populi publicada en junio del 2025 identificó a Paniagua Polanco como contador de El Rubicón, Sociedad Anónima, propietaria de la finca El Nacimiento, ubicada en Santa María de Jesús, Sacatepéquez, vinculada a Giammattei.

El mismo medio reportó que Paniagua Polanco era contador de Soluciones Integrales Profesionales, Sociedad Anónima, empresa vinculada con Giammattei y Martínez.

Familiares y amigos aparecen en las diligencias

Entre las personas contra quienes, según documentos del MP, fueron dirigidas las diligencias se encuentran María Luisa Morales Gatica y Rubén Darío Martínez Avilés, padres de Miguel Martínez.

Una de las propiedades allanadas está ubicada en un condominio de Jocotenango, Sacatepéquez.

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Los señalamientos contra Martínez

Según registros del 2025, Miguel Martínez enfrentaba al menos siete señalamientos ante el Ministerio Público.

Uno de los expedientes habría sido planteado por la administración del exprocurador de los Derechos Humanos Jordán Rodas.

Otro señalamiento corresponde a una investigación abierta en la Fiscalía de Sacatepéquez, aunque en los documentos consultados no se detalla el motivo de la denuncia.

La Fiscalía contra la Corrupción reportaba un expediente relacionado con Martínez, pero sin información específica sobre los hechos investigados.

A esto se sumaba una segunda causa bajo reserva en manos de esa fiscalía, vinculada con el delito de peculado por sustracción, la cual podría estar relacionada con la inmovilización de bienes de Martínez.

También figura una denuncia contra el exfuncionario ante la Fiscalía contra la Trata de Personas por un caso de adopción presuntamente irregular.

Además, se confirmó la existencia de una segunda denuncia por el mismo motivo, impulsada por la Procuraduría General de la Nación (PGN) ante otra fiscalía.

También existía un señalamiento por el delito de amenazas que podría estar relacionado con la denuncia de un joven que lo acusó luego de la difusión de un video grabado sin su consentimiento. En ese caso se reportaron presuntos actos de intimidación.

Sancionado por Estados Unidos

El 1 de diciembre del 2023, Estados Unidos sancionó a Martínez bajo la Ley Global Magnitsky por su participación en actos de corrupción en Guatemala, según el Departamento del Tesoro.

La autoridad estadounidense señaló que Martínez estuvo involucrado en esquemas de sobornos relacionados con contratos gubernamentales y afirmó que solicitó sobornos vinculados con la adquisición de las vacunas Sputnik V contra el covid-19.

Durante el gobierno de Alejandro Giammattei, Martínez dirigió el Centro de Gobierno, entidad creada para coordinar acciones entre las dependencias del Organismo Ejecutivo y que posteriormente fue cerrada.