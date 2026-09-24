Amigos de Miguel Martínez, contratos con el Estado y una denuncia por lavado: quiénes son los 13 investigados por el MP

Los nombres de las 13 personas incluidas en las diligencias que desarrolló el Ministerio Público (MP) alrededor de Miguel Martínez no aparecen por primera vez en investigaciones sobre el círculo del exjefe del Centro de Gobierno.

Entre ellos figuran los padres, hermanos y un cuñado del exfuncionario, además de tres amigos cercanos y tres personas vinculadas con la compañía Aspetro y otras empresas. Varios de estos nombres figuran en investigaciones periodísticas sobre propiedades, negocios privados, movimientos financieros y contratos con el Estado.

La Fiscalía contra el Crimen Organizado llevó a cabo el miércoles 23 de septiembre allanamientos en Guatemala, Sacatepéquez y Escuintla en seguimiento a una investigación que, según una fuente del MP, se centra en una presunta estructura dirigida por Martínez.

La pesquisa busca establecer, entre otros, la constitución de sociedades anónimas y la adquisición de bienes inmuebles por parte de personas relacionadas con el caso. Un documento al que tuvo acceso Prensa Libre muestra que se ordenó buscar teléfonos, computadoras portátiles, tabletas y otros dispositivos pertenecientes a 13 personas.

En la lista aparecen Luis Miguel Martínez Morales; sus padres, María Luisa Morales Gatica y Rubén Darío Martínez Avilés; Claudia Ivonne Martínez Morales de Girón; Rubén Darío Martínez Morales; Sergio Guillermo Girón Lezama; Irma Idalia Lezama Najarro de Girón; Demci Arnoldo López Villatoro; José Heliodoro Gatica Montúfar; Ronald Omar Ávalos Calderón; Mauricio López Oliva; Ramiro Mauricio López Camey y Abel Estuardo Roldán Gordillo.

El expediente permanece bajo reserva y el MP no ha detallado qué participación atribuye a cada persona. Sin embargo, investigaciones periodísticas publicadas durante los últimos años permiten reconstruir algunos de los vínculos que existen entre varios de esos nombres.

Una casa donde residían los padres de Martínez

Uno de los primeros vínculos documentados conduce a una propiedad. Una investigación de Vox Populi señaló en el 2022 que Demci Arnoldo López Villatoro, amigo de Martínez, adquirió en junio del 2020 una vivienda por US$170 mil en un condominio de Jocotenango, Sacatepéquez.

Según el reportaje, en esa casa residían María Luisa Morales Gatica y Rubén Darío Martínez Avilés, padres de Martínez, quienes ahora también aparecen entre las personas incluidas en las diligencias del MP.

López Villatoro había sido nombrado agregado cultural de Guatemala en España el 30 de abril del 2020. Ese medio de comunicación documentó que López estudió en Santa Lucía Cotzumalguapa y que allí conoció a Martínez.

De acuerdo con fuentes del MP, uno de los allanamientos del 23 de septiembre se efectuó en un condominio de Jocotenango donde residían los padres del exfuncionario.

Los amigos y el negocio de la cervecería

Otros dos nombres, José Heliodoro Gatica Montúfar y Ronald Omar Ávalos Calderón, aparecen junto con Martínez en investigaciones de Vox Populi.

El medio identificó a Gatica, Ávalos y López Villatoro como amigos de Martínez desde hacía más de 15 años. Fotografías de redes sociales documentaron reuniones, viajes y celebraciones entre integrantes del grupo.

Pero el vínculo documentado no se limitaba a la amistad. Una investigación publicada en mayo del 2022 relacionó a Gatica y Ávalos con el control financiero de la Cervecería Chapultepec en Guatemala, que operaba mediante Suplementos Alimenticios Saludables, S. A.

El escrito señaló que ambos supervisaron la remodelación y acondicionamiento de los locales de Parque Las Américas, Santa Lú y Cardales de Cayalá. El reportaje también estableció que sus firmas estaban registradas en la cuenta bancaria principal de la sociedad propietaria de la franquicia.

Gatica, además, había ocupado la Dirección de Recursos Humanos del Ministerio de Desarrollo Social entre febrero y noviembre del 2020, mientras que Ávalos trabajó como inspector del Ministerio de Trabajo hasta marzo del 2021.

De los amigos a Aspetro

La lista del MP se extiende más allá del círculo familiar y de amistades de Martínez. Tres de los 13 nombres conducen a Asfaltos y Petróleos, S. A. (Aspetro): Mauricio López Oliva, Ramiro Mauricio López Camey y Abel Estuardo Roldán Gordillo.

Una publicación de La Hora publicada en mayo del 2026, basada en una denuncia de la Intendencia de Verificación Especial (IVE), identificó a López Oliva y López Camey con Aspetro y una propiedad vinculada a Inversiones Hoteleras Globales, S. A. Además, ambos fueron incluidos en la lista Engel de Estados Unidos por presuntamente pagar sobornos para obtener contratos de obra pública.

La publicación señala que Aspetro tuvo un crecimiento como contratista durante el gobierno de Alejandro Giammattei. De acuerdo con datos de Guatecompras recopilados por ese medio, entre el 2020 y el 2023 recibió Q2 mil 14 millones en contratos y adjudicaciones, principalmente del Ministerio de Comunicaciones.

Millones bajo análisis de la IVE

La IVE analizó Q1 mil 890.32 millones recibidos por Aspetro, de los cuales Q910.91 millones procedían directamente de la Tesorería Nacional y municipalidades por contratos adjudicados.

Según la investigación, la IVE identificó Q174.41 millones en egresos que, de acuerdo con su análisis, no tenían “justificación económica o legal aparente”. Entre las operaciones detectadas figuraban adquisiciones de vehículos, inmuebles y equipamiento de propiedades.

La denuncia mencionó depósitos por Q15.5 millones a Ramiro Mauricio López Camey y Q4.71 millones a Mauricio López Oliva.

Roldán Gordillo y las sociedades inmobiliarias

Abel Estuardo Roldán Gordillo, otro de los 13 nombres, también aparece en esa documentación.

Según la citada denuncia de la IVE, Roldán Gordillo representaba a Inmobiliaria Althea, S. A.

El escrito señalaba una probable relación de control de Ramiro Mauricio López Camey sobre esa sociedad, además de Inmobiliaria Royal Hill, S. A. e Inversiones Hoteleras Globales, S. A.

Entre los movimientos identificados también aparece un depósito de Q54 mil 366 a Roldán Gordillo.

La IVE también documentó movimientos de propiedades hacia un fideicomiso denominado Fideicomiso Irrevocable de Administración y Garantía Aspetro, para posteriormente retornar a las sociedades originales. La entidad consideró que esas operaciones podían reflejar el uso de estructuras jurídicas para un posible ocultamiento de activos.