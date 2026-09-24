Vacunas Sputnik vencidas y bajo investigación: almacenarlas ya cuesta cerca de Q1 millón

Un oficio del Ministerio Público (MP) dirigido al entonces ministro de Salud, Francisco Coma, frenó en mayo de 2022 la destrucción de 4.8 millones de dosis vencidas de la vacuna Sputnik V que el país había comprado durante la pandemia del covid-19.

Por aquellos días, una dependencia de Salud pidió autorización para trasladar las vacunas vencidas a bodegas secas, debido a que no se arrendarían contenedores refrigerados para conservarlas. Sin embargo, el MP pidió “no dar de baja ninguna vacuna contra el covid-19 marca Sputnik V del componente I y del componente II vencidas en el territorio de la República de Guatemala, derivado a que son objeto de investigación”.

Bajo esa orden, la cartera aún almacena el biológico, con costos que rondan Q1 millón y no puede destruir las dosis rusas, además, debe informar cualquier cambio en la ubicación o dirección de resguardo.

La investigación permanece activa y en marzo de este año la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI) bajo la jefatura de Rafael Curruchiche, tramitó órdenes de captura contra exfuncionarios del Ministerio de Salud. Además, pidió información a Estados Unidos y Rusia para documentar la posible participación del expresidente Alejandro Giammattei y Miguel Martínez, exdirector del Centro de Gobierno.

En 2023, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a Martínez "por su papel en actos de corrupción en Guatemala, donde participó en maniobras de soborno generalizadas, incluidas algunas relacionadas con contratos gubernamentales". Estados Unidos aplicó la medida bajo la Ley Magnitsky porque en 2021 "exigió cuantiosos pagos irregulares para facilitar la compra de vacunas Sputnik", entre otros argumentos.

En tres bodegas

Los viales de la vacuna Sputnik V comenzaron a caducar en febrero del 2022 y, poco a poco, expiraron 4 millones 824 mil 524 dosis, que desde entonces han estado almacenadas en tres bodegas distintas.

En un inicio, estuvieron resguardadas a -20 grados centígrados en cuatro contenedores fríos en el Centro Nacional de Biológicos, en la zona 11 capitalina. En junio del 2022, autoridades del Programa Nacional de Inmunizaciones informaron que se pagaron Q40 mil mensuales por cada uno. Luego solicitaron al MP autorización para trasladarlas a bodegas secas.

En respuesta a una solicitud de información pública realizada por Prensa Libre, el Ministerio de Salud no detalla el costo de los contenedores. En cambio, señala que el biológico estuvo almacenado durante 11 meses en bodegas de la Dirección de Normatividad de Programas de Atención de las Personas (DNPAP), en la 5a. Avenida 11-40, zona 11, colonia El Progreso. Allí permaneció de diciembre del 2021 a noviembre del 2022.

De acuerdo con la información proporcionada, se contrataron furgones para guardar las vacunas contra el covid-19. Se arrendaron por dos meses, lo que generó un costo de Q89 mil 500.

Luego, el total de las dosis vencidas fue trasladado a una bodega en la 3a. Avenida “A” 4-40, Pamplona, zona 13 capitalina. Durante 15 meses se almacenaron en ese lugar y la cartera desembolsó Q696 mil por el arrendamiento.

En marzo del 2024 las trasladaron de sitio. A partir de esa fecha, las vacunas permanecen en una bodega del Ministerio de Salud ubicada en la 37 calle 9-58, zona 8 de la capital.

El sitio se arrendó para el archivo administrativo y financiero de la Dirección Administrativa de la cartera, y en ese lugar se cedieron 106.34 metros cuadrados para almacenar las vacunas Sputnik V, a un costo aproximado de Q4 mil 190.33 mensuales.

Desde marzo del 2024 hasta agosto de este año, se han pagado 30 meses de alquiler por el espacio de la zona 8, equivalentes a Q125 mil 709.90.

Según la información proporcionada por el ministerio, desde que las vacunas Sputnik V se vencieron, el Ministerio de Salud ha desembolsado Q911 mil 209.9 por el arrendamiento de tres bodegas.

Compra millonaria

En el 2021, durante la pandemia del covid-19, el país pagó Q614.5 millones a la empresa rusa Human Vaccine por 16 millones de dosis de la vacuna Sputnik V, las cuales llegaron de manera dosificada. La entrega se completó el 30 de diciembre de ese año.

La vida útil del biológico era limitada, pues los viales ingresaron con fechas próximas a caducar, y esto provocó su vencimiento. Según la información oficial, expiraron 2 millones 197 mil 604 dosis del primer componente y 2 millones 626 mil 920 del segundo, que son las que permanecen almacenadas.

Cada dosis de la vacuna Sputnik V tenía un precio aproximado de Q76.80, que no incluía gastos de flete, según indicó el Ministerio de Salud en su momento.

Tomando como referencia dicho precio y que se vencieron 4 millones 824 mil 524 dosis, el país perdió Q370 millones 523 mil 443.2, que se pagaron por el biológico que nunca llegó a la población.

El monto equivale al 60.2% del total pagado a Rusia por las vacunas.

Desde el inicio, la compra de las dosis de Sputnik V durante el gobierno de Alejandro Giammattei fue señalada de opaca por distintos sectores.

Bajo investigación

En abril del 2024, el gobierno de Bernardo Arévalo presentó al Ministerio Público (MP) una denuncia penal por la adquisición del biológico. Entre los señalados estaba Amelia Flores, exministra de Salud, quien realizó la negociación con la empresa Human Vaccine LLC bajo acuerdos de confidencialidad.

La Fiscalía Especial contra la Impunidad efectuó cateos en el Ministerio de Salud y el Ministerio de Relaciones Exteriores en seguimiento al caso.

Además, solicitó apoyo a la Federación de Rusia y al Departamento de Justicia de Estados Unidos para documentar la posible participación del expresidente Giammattei y de Miguel Martínez en la compra de las dosis contra el covid-19.

En marzo de este año, trascendió que el Juzgado Cuarto B de Primera Instancia Penal había autorizado la captura de Flores por los delitos de falsedad ideológica, malversación, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad. También autorizó la detención de Nancy Pezzarossi, exviceministra de Salud, por abuso de autoridad; Rommel Noguera Ávila, exjefe financiero del Ministerio de Salud, por abuso de autoridad, y Érick Delgado Urbina, por el mismo delito.

Se consultó al MP cuánto tiempo más necesita que Salud mantenga guardadas las 4.8 millones de dosis, si la Fiscalía sigue interesada en las vacunas vencidas como evidencia y si en algún momento podrán destruirse, como establece el Acuerdo Ministerial 534-2011 —que las cataloga como desechos hospitalarios bioinfecciosos y establece que para su destrucción deben incinerarse o someterse a cualquier otro método que determine la cartera—. Sin embargo, al cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.