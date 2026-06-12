Caso Sputnik V suma denuncia contra Rafael Curruchiche por incumplimiento de deberes

Una denuncia por el posible delito de incumplimiento de deberes de forma continuada fue presentada contra el exfiscal Rafael Curruchiche por la falta de avances en la investigación del caso Sputnik V, una compra de vacunas valorada en alrededor de Q600 millones y que mantiene más de 4 millones de dosis vencidas almacenadas en una bodega del Ministerio de Salud.

Durante una conferencia de prensa, el diputado José Chic confirmó la denuncia y dijo que esta se fundamenta en lo que calificó como una investigación deficiente y un retraso malicioso en las pesquisas efectuadas cuando Curruchiche dirigía la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI).

"Hemos interpuesto una denuncia en contra del señor Rafael Curruchiche, exfiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI), del Ministerio Público (MP), por el delito de incumplimiento de deberes, esto producto de la mala investigación y del retardo malicioso en las investigaciones relacionadas con el caso de la vacuna Sputnik", afirmó el legislador.

Según Chic, el Estado adquirió en el 2021 alrededor de Q600 millones en vacunas anticovid 19 Sputnik V, correspondientes a los componentes uno y dos. Añadió que desde ese mismo año existe una denuncia relacionada con el proceso de compra.

El diputado señaló que la FECI mantuvo durante varios años una investigación sin resultados concluyentes y recordó que en febrero del 2024 presentó una nueva denuncia vinculada con el caso.

"Estamos hablando que la fiscalía de la FECI estuvo por alrededor de cinco años, una primera denuncia sin resultados aún. Y en el 2024, en febrero del 2024, yo presenté una nueva denuncia relacionada con este caso de la vacuna Sputnik", expresó.

Asimismo, cuestionó la decisión de mantener bajo reserva partes del expediente durante la investigación.

Chic indicó que espera que las autoridades realicen las diligencias correspondientes y determinen responsabilidades en el caso. También mencionó a la exministra de Salud María Amelia Flores González, al expresidente Alejandro Giammattei y al excanciller Pedro Brolo entre las personas que, según dijo, deberían ser investigadas por los hechos relacionados con la adquisición de las vacunas.

Curruchiche fue separado de la dirección de la FECI tras la llegada del nuevo fiscal general, Gabriel García Luna.

Investigación

El pasado 27 de marzo, cuando aún dirigía la FECI, Curruchiche ofreció detalles sobre la investigación relacionada con la compra de las vacunas Sputnik V y aseguró que existían más funcionarios bajo investigación.

De acuerdo con el entonces jefe de la fiscalía, la FECI analizó 14 denuncias presentadas por diputados, la Contraloría General de Cuentas, ciudadanos y una investigación de oficio derivada de publicaciones periodísticas. Además, revisó normativa aplicable, contratos suscritos con Rusia y correos electrónicos relacionados con la adquisición de las dosis.

Curruchiche indicó que entre las personas mencionadas en la investigación figuraban el expresidente Alejandro Giammattei, Miguel Martínez, exdirector del Centro de Gobierno, y otros actores vinculados al proceso de compra.

Explicó que las pesquisas se centraron inicialmente en cuatro personas, contra quienes se solicitaron órdenes de captura, mientras continuaban las averiguaciones sobre otros posibles involucrados.

Al ser consultado sobre la ausencia de acciones directas contra Giammattei o Martínez, afirmó que no se obtuvieron indicios sólidos y contundentes que sustentaran una imputación. Según explicó, la exministra María Amelia Flores González hizo referencia a reuniones relacionadas con el proceso, pero no aportó pruebas suficientes durante su declaración formal.

También señaló que Giammattei mantiene derecho de antejuicio por su calidad de diputado al Parlamento Centroamericano, por lo que cualquier acción dependería de la situación jurídica correspondiente.

Curruchiche sostuvo que el expediente ya se encontraba judicializado y que existían elementos para continuar con nuevas diligencias de investigación.

Añadió que también estaban bajo investigación exintegrantes de la Comisión Presidencial de Atención a la Emergencia Covid-19 (Coprecovid), incluido su exdirector Edwin Asturias, así como cualquier otra persona que hubiera participado en el proceso de adquisición de las vacunas.

Órdenes de captura

Un día antes de brindar esos detalles, Curruchiche informó que se habían girado órdenes de captura contra cuatro exfuncionarios:

María Amelia Flores González, exministra de Salud, por los delitos de falsedad ideológica, malversación, incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.

Nancy Pezzarossi, exviceministra de Salud, por abuso de autoridad.

Rommel Noguera Ávila, exjefe financiero del Ministerio de Salud, por abuso de autoridad.

Érick Delgado Urbina, por abuso de autoridad.

Según explicó, el Juzgado Cuarto B de Primera Instancia Penal autorizó las órdenes de aprehensión, aunque rechazó las solicitudes de allanamiento planteadas por la fiscalía.

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