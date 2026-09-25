Incidentes armados en zonas 1 y 12 dejan cinco heridos, entre ellos dos supuestos delincuentes

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Incidentes armados en zonas 1 y 12 dejan cinco heridos, entre ellos dos supuestos delincuentes

Cinco personas resultaron heridas de bala en incidentes armados en las zonas 1 y 12. Según la PNC, dos de los heridos son presuntos delincuentes.

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Los bomberos y la Policía Nacional Civil (PNC) han informado de personas heridas en hechos armados este viernes 25 de septiembre en la capital.

Los Bomberos Municipales reportaron que en la 2a avenida y 19a calle, zona 1, se registró un incidente armado que dejó a tres personas heridas.

Paramédicos brindaron atención prehospitalaria a las víctimas, quienes sufrieron heridas por proyectil de arma de fuego en distintas regiones del cuerpo.

Los tres pacientes fueron estabilizados y trasladados a diferentes centros asistenciales. Dos fueron llevados a la Emergencia del Hospital General San Juan de Dios, donde quedaron a cargo de los médicos de turno, mientras que el tercero fue trasladado a la Emergencia del Hospital del IGSS 7/19.

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Ataque armado en La Reformita

En otro incidente, la PNC reportó que policías de la Comisaría 14 repelieron un ataque en la colonia La Reformita, zona 12, donde presuntamente se encontraban motoladrones y sicarios vinculados a hechos delictivos.

En el lugar se reportó preliminarmente la incautación de un arma de fuego y un vehículo.

Según la PNC, los presuntos responsables están heridos y bajo custodia policial.

Los Bomberos Municipales ampliaron que el incidente armado ocurrió en la 18a avenida y 8a calle, zona 12, en la referida colonia.

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En el lugar brindaron atención prehospitalaria a dos personas que presentaban heridas por proyectil de arma de fuego en distintas regiones del cuerpo.

Con el apoyo de agentes de la PNC, ambos heridos fueron trasladados con soporte vital avanzado a la Emergencia del Hospital Roosevelt, donde quedaron bajo atención médica.

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En el lugar también fueron atendidas otras tres personas que no presentaban heridas y únicamente sufrieron crisis nerviosa debido a las detonaciones.

Varios proyectiles impactaron en vehículos que se encontraban en el sector. Agentes de la PNC permanecieron en el lugar para resguardar la escena y efectuar las diligencias correspondientes.

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ESCRITO POR:

Óscar García

Periodista de Prensa Libre especializado en periodismo comunitario e historias humanas con 12 años de experiencia.

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Andrea Domínguez

Periodista de Guatevisión con 11 años de experiencia especializada en historias humanas, comunitarias y política. Premiada como periodista del año en Prensa Libre, Héroes del Cambio, APG y Organizaciones de Mujeres. Becaria de la Agencia Israelí para la Cooperación Internacional.

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