Huracán Polo deja dos niños muertos y tres desaparecidos en Jalisco y avanza hacia Baja California Sur

Al menos dos niños murieron y tres personas permanecen desaparecidas este 27 de septiembre en Jalisco, México, por emergencias asociadas con las fuertes lluvias y el oleaje derivados del huracán Polo, de categoría 3.

El ciclón continúa su desplazamiento hacia Baja California Sur, mientras equipos de emergencia mantienen operaciones de búsqueda en distintas zonas afectadas.

Los cuerpos de dos niños, de tres y 12 años, fueron localizados en la comunidad de La Cuesta, en Talpa de Allende, después de que una creciente súbita arrastrara la vivienda donde se encontraba una familia de cuatro integrantes.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que las fuertes lluvias asociadas con Polo arrastraron la vivienda.

Desde las primeras horas de este domingo fueron desplegados dos helicópteros estatales para apoyar la búsqueda de la familia.

Los menores fueron hallados a unos 700 metros de la vivienda. Los equipos de emergencia mantienen la búsqueda de sus padres aguas abajo del cauce, con apoyo de los helicópteros Fénix y Black Hawk del Gobierno de Jalisco.

🌀El #Huracán #Polo de categoría 3 de la escala Saffir-Simpson, refuerza la probabilidad de #Lluvias fuertes en zonas de #BajaCaliforniaSur.



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Personal de Protección Civil y bomberos también participa en las labores de búsqueda a pie, aguas abajo de la zona afectada.

¿Dónde está el huracán Polo?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México informó a las 15.20 horas de este domingo que Polo se localizaba a 370 kilómetros de Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora y rachas de 250 kilómetros por hora.

El ciclón se desplaza a 19 kilómetros por hora.

Buscan a turista desaparecida en Puerto Vallarta

En Puerto Vallarta, las autoridades buscan a una turista de 24 años que había viajado desde San Luis Potosí e ingresó al mar el 26 de septiembre, pero ya no pudo salir debido al oleaje.

La mujer entró al mar pese a que la playa contaba con bandera roja de prevención, que prohíbe el nado.

Las autoridades participan en la búsqueda con motos acuáticas y drones.

Lluvias provocan derrumbes y deslaves

Las fuertes lluvias asociadas con Polo produjeron derrumbes y deslaves en la carretera estatal 555, que comunica Talpa de Allende con Tomatlán, durante la noche del 26 de septiembre.

Autoridades vigilan también a Rachel

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) de México alertó que la depresión tropical Dieciocho-E se formó en la tormenta tropical Rachel, cuyo centro se ubica a 485 kilómetros al sur de Acapulco, Guerrero, y a 900 kilómetros de Manzanillo, Colima.

Rachel presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de 85 kilómetros por hora. Se desplaza a siete kilómetros por hora.