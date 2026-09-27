Huracán Polo deja dos niños muertos y tres desaparecidos en Jalisco y avanza hacia Baja California Sur

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Huracán Polo deja dos niños muertos y tres desaparecidos en Jalisco y avanza hacia Baja California Sur

Equipos de emergencia buscan a tres personas desaparecidas en Jalisco, donde el huracán Polo dejó dos niños muertos y causó derrumbes y deslaves.

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Huracán Polo categoría 3 dos menores muertos tres desaparecidos

Las lluvias y el fuerte oleaje asociados con el huracán Polo dejaron dos niños muertos y tres personas desaparecidas en Jalisco, México, este 27 de septiembre. (Foto Prensa Libre: captura de pantalla de @conagua_clima en X).

Al menos dos niños murieron y tres personas permanecen desaparecidas este 27 de septiembre en Jalisco, México, por emergencias asociadas con las fuertes lluvias y el oleaje derivados del huracán Polo, de categoría 3.

El ciclón continúa su desplazamiento hacia Baja California Sur, mientras equipos de emergencia mantienen operaciones de búsqueda en distintas zonas afectadas.

Los cuerpos de dos niños, de tres y 12 años, fueron localizados en la comunidad de La Cuesta, en Talpa de Allende, después de que una creciente súbita arrastrara la vivienda donde se encontraba una familia de cuatro integrantes.

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, informó que las fuertes lluvias asociadas con Polo arrastraron la vivienda.

Desde las primeras horas de este domingo fueron desplegados dos helicópteros estatales para apoyar la búsqueda de la familia.

Los menores fueron hallados a unos 700 metros de la vivienda. Los equipos de emergencia mantienen la búsqueda de sus padres aguas abajo del cauce, con apoyo de los helicópteros Fénix y Black Hawk del Gobierno de Jalisco.

Personal de Protección Civil y bomberos también participa en las labores de búsqueda a pie, aguas abajo de la zona afectada.

¿Dónde está el huracán Polo?

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de México informó a las 15.20 horas de este domingo que Polo se localizaba a 370 kilómetros de Baja California Sur, con vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora y rachas de 250 kilómetros por hora.

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La mujer entró al mar pese a que la playa contaba con bandera roja de prevención, que prohíbe el nado.

Las autoridades participan en la búsqueda con motos acuáticas y drones.

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Rachel presenta vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora y rachas de 85 kilómetros por hora. Se desplaza a siete kilómetros por hora.

ESCRITO POR:

Redacción EFE

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