Vertedero de Amsa sigue recibiendo los desechos de más de 30 municipios

El vertedero ubicado en el km 22 de la ruta al Pacífico continúa en operaciones. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) señala que se acató el amparo provisional de la Corte de Constitucionalidad (CC) , el cual frenó el cierre técnico del lugar, que estaba previsto para el pasado 31 de agosto.

Edwin Castellanos, ministro del Marn, indica que, previo al fallo de la CC, la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (Amsa), que tiene a su cargo la administración del vertedero, presentó estudios técnicos que demuestran una mejora en el manejo y la compactación de la basura, por lo que puede seguir recibiendo desechos por dos años más.

“Por el momento se tienen la capacidad de seguir trabajando”, indicó el funcionario.

El pasado 13 de agosto, la CC otorgó por unanimidad un amparo provisional a las municipalidades de Villa Nueva, Amatitlán y San Miguel Petapa, y ordenó al presidente Bernardo Arévalo y al Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn) detener el cierre técnico del vertedero.

Cada día ingresan al vertedero unos 300 camiones con más de 2 mil 200 toneladas de basura que se producen en 32 municipios.

La Gremial de Recolectores de Desechos Sólidos de Guatemala señala que continúa llevando los desechos al lugar sin restricciones y que no hay otro sitio donde pueda depositarlos.

De acuerdo con la resolución de la CC, los municipios que trasladan basura al vertedero de Amsa deben coordinar políticas y planes para la recolección, tratamiento y disposición final de los desechos y residuos sólidos que producen, además de designar dentro de su jurisdicción espacios para trasladarlos.

Al respecto, Castellanos aclara que el Marn “no tiene el rol de buscar las soluciones con las municipalidades” sobre dónde depositar sus desechos. Sin embargo, les da apoyo técnico y trabaja con las alcaldías para buscar soluciones que puedan aplicarse en los próximos dos años.

Señala que Amsa está en el proceso de evaluar distintas propuestas de empresas privadas que han ofrecido trabajar con las municipalidades para hallar respuesta a la problemática de la basura y que puedan implementarse lo antes posible. Entre estas opciones estaría la construcción de una planta de tratamiento de desechos sólidos que propone la Gremial de Recolectores de Desechos Sólidos de Guatemala.

“Más allá de estas gestiones, cada alcaldía debe cumplir su mandato legal de gestionar los residuos sólidos de su municipio de manera adecuada. De esta cuenta, cada municipalidad debe buscar también soluciones no solo de terrenos a donde llevar su basura, pero también soluciones de cómo procesarla de forma diferenciada para recuperar los materiales con valor”, dice el funcionario.

Por otro lado, explica que el principal rol del ministerio es evaluar y aprobar las solicitudes de licencias ambientales de las empresas que quieran instalar plantas de procesamiento de desechos sólidos.

En proceso

La Gremial de Recolectores de Desechos Sólidos de Guatemala plantea la construcción de una planta de tratamiento de desechos sólidos que podría comenzar a funcionar 18 meses después de que se coloque la primera piedra.

Se indicó que el proyecto avanza y que han tenido acercamientos con la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur y con las autoridades del Marn.

Para la construcción de la planta se requieren 25 manzanas de terreno y, según la gremial, se evalúan dos espacios, en Palencia y Amatitlán. El costo del proyecto se estima en US$1 mil 200 millones.

Esta tendría capacidad para recibir hasta 4 mil toneladas de desechos diarios, casi el doble de lo que llega al vertedero de Amsa.