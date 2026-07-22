Recolectores construirán planta de tratamiento de basura y señalan que el proyecto costará US$1 mil 200 millones

Como solución al cierre del vertedero ubicado en el kilómetro 22 de la ruta al Pacífico, la Gremial de Recolectores de Desechos Sólidos de Guatemala anunció este 22 de julio que construirá una planta de tratamiento de desechos sólidos, que comenzaría a funcionar 18 meses después de colocada la primera piedra.

La instalación recibiría la basura de los 32 municipios que actualmente llega al vertedero administrado por la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (Amsa), así como la que se deposita en el vertedero de la zona 3 capitalina.

Carlos Eduardo Marroquín, vocero de la gremial, señala que desde 2019 trabajan para conseguir el financiamiento para la construcción de la planta de tratamiento de basura, que sería la primera del país. El proyecto costará US$1 mil 200 millones.

"La Ley de Contrataciones del Estado no permite al Ejecutivo ni a los gobiernos municipales endeudarse por más de cuatro años. Entonces, como gremial, hicimos el esfuerzo por contactar a una compañía financiera que pueda financiar el proyecto", dice Marroquín.

Se necesitan, como mínimo, 25 manzanas de terreno para instalarla y se evalúan espacios en dos municipios: Palencia y Amatitlán.

El cierre técnico del vertedero del kilómetro 22 de la ruta al Pacífico está previsto para el próximo 31 de agosto; sin embargo, el Ministerio de Ambiente evalúa extender el plazo por otros dos años.

Pero, aunque esa prórroga se dé, la gremial señala que el Gobierno central ni los gobiernos municipales tienen una solución inmediata al problema del depósito final de los desechos.

"Pueden cerrar mañana, pero ¿pasado, dónde van a depositar la basura? Nosotros estamos poniendo la solución final, que es la creación de esta planta de tratamiento, pero necesitamos que se involucren los gobiernos municipales", indica Marroquín.

Al vertedero de Amsa, que funciona desde hace 30 años, ingresan a diario más de 3 mil 500 toneladas de basura provenientes de 32 municipios. La preocupación de algunos alcaldes es que, al momento de cerrarlo, aumenten los basureros ilegales en los espacios públicos.

El cierre técnico del vertedero del kilómetro 22 de la ruta al Pacífico está previsto para el 31 de agosto próximo; el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales analiza extender el plazo. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

La capacidad de la planta será recibir hasta 4 mil toneladas de desechos al día.

Esta sería la primera de tres plantas que los recolectores aseguran que se necesitan en el país. La segunda cubriría el área norte y se ubicaría en Morales, Izabal; la tercera recibiría la basura que se genera en el occidente y la costa sur, y su ubicación aún está por definirse. La proyección es que las tres estén en funcionamiento en cinco años.

En proceso

Se prevé colocar la primera piedra en noviembre próximo y, 18 meses después, la planta comenzaría a funcionar.

"Después de tantos años que la población le ha dado de comer a nuestras familias, queremos que tenga la confianza de que tendremos esta planta de tratamiento de basura. También invitamos a las autoridades de la mancomunidad a que se acerquen a nosotros para que juntos demos una solución a este problema", señala Marroquín.

En la planta se recibirá la basura de los 32 municipios; se clasificará el material para reciclaje, se obtendrá compost —abono orgánico— y los desechos también se transformarán en energía. Además, se contará con una máquina que permitirá transformar las llantas usadas en asfalto para la construcción de carreteras.

"En las 25 manzanas estará la infraestructura de hornos, todo lo que es obra gris, patios, parqueos y espacios para maniobras de los camiones. Tendrá área de duchas para los trabajadores y de descanso para los pilotos mientras su camión es vaciado", agrega.

Además, la planta será fuente de trabajo, pues se prevé habilitar 2 mil 400 plazas, en las que abarcará a los recicladores de base, conocidos como guajeros.

La gremial está conformada por 17 asociaciones de recolectores y espera tener una reunión con los miembros de la Mancomunidad Gran Ciudad del Sur —integrada por Amatitlán, Escuintla, Fraijanes, Guatemala, Mixco, San Miguel Petapa, Villa Canales y Villa Nueva— para unir esfuerzos e instalar la planta. Si no encuentran ese apoyo, de igual manera llevarán a cabo el proyecto.

Marroquín explica que esperan realizar los trámites de licencias ambientales y permisos de construcción entre agosto y octubre para comenzar a edificarla en noviembre, para lo cual esperan el apoyo del Ejecutivo.

Lo ideal es que la planta de tratamiento de desechos sólidos esté en funcionamiento seis meses antes del cierre del vertedero de Amsa.

El costo del proyecto también incluye el cambio de los 1 mil 100 camiones amarillos que actualmente utilizan los recolectores de basura por camiones compactadores. Esto sucedería en un plazo de seis meses.