Alcaldes piden planta de tratamiento antes del cierre del vertedero de Amsa

La prórroga del cierre técnico del vertedero ubicado en el km 22 de la ruta al Pacífico, a cargo de la Autoridad para el Manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán (Amsa), continúa en análisis por parte del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn), cuando quedan 52 días para suspender las operaciones de disposición final de desechos sólidos.

La falta de un espacio para la disposición de desechos alerta a la Asociación Nacional de Municipalidades (Anam) que propone construir, en paralelo al cierre, una planta de tratamiento de basura.

Edwin Castellanos, viceministro de Recursos Naturales y Cambio Climático del Marn, indicó que Amsa presentó a la cartera distintos estudios técnicos para demostrar que ha mejorado en el manejo y la técnica de compactación de la basura durante los últimos dos años, lo que permitiría ampliar el plazo de cierre previsto.

"No se ha terminado de analizar los estudios presentados; todavía no tenemos respuesta a la solicitud de revisar la fecha de cierre. La posibilidad de ampliarla se debe al buen manejo de los últimos dos años, especialmente en cuanto a la compactación de la basura", mencionó Castellanos.

El funcionario dijo que a mediados de junio Amsa entregó su solicitud para prorrogar la fecha de cierre, respaldado por varios estudios técnicos, pero el ministerio solicitó revisiones y mejoras en algunos de ellos, por lo que deberán presentarse nuevamente. Esto ocasionó un atraso en el plazo para tomar una decisión, que estaba previsto para finales de junio.

Castellanos indicó que esperan concluir el análisis de los documentos la próxima semana.

Estudios técnicos

Amsa entregó al Marn tres estudios técnicos para que evalúe si extiende la operación del vertedero del km 22 de la ruta al Pacífico, cuyo cierre está previsto para el 31 de agosto, ya que su capacidad se encuentra al límite.

Entre los informes entregados al ministerio figura un estudio geotécnico del sitio, que analiza las características del terreno y las condiciones físicas que influyen en la seguridad y el funcionamiento del vertedero.

También se presentó un informe sobre la estabilidad de taludes, orientado a evaluar las condiciones de las pendientes y determinar los riesgos asociados a posibles deslizamientos o fallas estructurales dentro del sitio.

Además, se entregó un estudio de generación, manejo y control de lixiviados, que examina la producción de estos líquidos derivados de los residuos, así como las medidas existentes para su tratamiento y control ambiental.

Estos informes fueron revisados por el Marn, que formuló varias observaciones que deberán atenderse antes de volver a analizarlos.

Castellanos ha reiterado en varias ocasiones que el Marn y Amsa solo son responsables de efectuar correctamente el cierre técnico del vertedero. Sin embargo, la problemática de la basura y las posibles soluciones corresponden a las municipalidades, que por ley son encargados del manejo de los desechos en sus municipios.

Al vertedero del km 22 llegan los desechos de 32 municipalidades. Cada día ingresan 300 camiones con más de dos mil 200 toneladas de basura. Cuando este espacio deje de funcionar, los alcaldes han expresado su preocupación porque existe el riesgo de proliferación de basureros ilegales —hay dos mil 370 en todo el país, según datos de Amsa—.

"La limpieza de basureros clandestinos no es una competencia directa del ministerio, sino de las municipalidades. Desde el Marn se brinda acompañamiento técnico y coordinación interinstitucional para su atención", indicó el viceministro.

Agregó que una limpieza no necesariamente implica la erradicación definitiva de estos lugares, pues algunos han sido limpiados y vuelven a registrar acumulación de basura incluso en menos de 24 horas. "El reto no es solo limpiar, sino prevenir la reincidencia y cambiar las prácticas de disposición inadecuada de basura", dijo.

Desde la Anam

Sebastián Siero, presidente de la Anam, señaló que el cierre del vertedero de Amsa generará "un problema de basura enorme" para los municipios que lo utilizan, pues comenzará la acumulación de desechos en las calles y, con ello, aumentará la contaminación ambiental.

"Si quieren cerrar Amsa como relleno sanitario, está bien, pero debe hacerse de la mano con la inversión para construir una planta de tratamiento que pueda seguir recibiendo la basura de los 32 municipios, porque si solo se cierra, se generará una crisis sanitaria innecesaria", dijo Siero.

De acuerdo con el alcalde, desde hace dos años propusieron al Gobierno central contar con varias plantas en distintos puntos del país —para recuperar materiales reciclables y obtener compost y energía—, proyecto que debe financiarse con recursos estatales, pues las municipalidades no tienen la capacidad financiera ni técnica para hacerlo.

Extender el plazo para el cierre del vertedero es parte de la solución, pero debe ir en paralelo con la construcción de una planta de tratamiento.

"No es correcto extender el tiempo sin tener claridad de cuándo estará lista la planta; lo primero es que el Ministerio de Finanzas transfiera los fondos para su construcción y, con la fecha de entrega establecida, se extienda el plazo de cierre del vertedero hasta ese momento", dijo Siero.

Agregó que el tratamiento de la basura debe abordarse como una "emergencia nacional" y, desde la Anam, hizo un llamado al Ejecutivo para que destine los fondos para construir no solo una planta de tratamiento, sino las 12 que se necesitan a nivel nacional.

Trabajo coordinado

Ante la consulta de si el Marn se ha reunido con las municipalidades para encontrar una solución a corto plazo al problema de la basura, frente al cierre de Amsa, el viceministro indicó que se han conformado equipos técnicos del Instituto de Fomento Municipal (Infom), el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social (Mides) y la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (Segeplan), con el objetivo de coordinar esfuerzos interinstitucionales para impulsar proyectos municipales de gestión integral de residuos.

En la primera reunión, realizada la semana pasada, dijo que se acordó elaborar un diagnóstico de las municipalidades que disponen sus residuos en Amsa para identificar oportunidades de intervención, así como una hoja de ruta para orientar a los municipios en la formulación, revisión y aprobación de proyectos de gestión de residuos.

También se estableció la priorización conjunta de municipalidades con potencial para implementar proyectos que reduzcan la presión sobre el vertedero de la cuenca, así como la definición de plazos y responsabilidades por institución para acelerar la ejecución de proyectos en el territorio.