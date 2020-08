Así se enteró Donald Trump que el Servicio Secreto baleó a un hombre armado afuera de la Casa Blanca

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el 10 de agosto que agentes del Servicio Secreto a cargo de su seguridad le dispararon a una persona, aparentemente armada, “en el exterior de la Casa Blanca”.

Minutos antes, el presidente había sido sacado abruptamente de la rueda de prensa y agentes del servicio secreto vestidos de negro con rifles automáticos corrían por el césped al norte de la Casa Blanca.

Trump reapareció poco después en la sala de prensa, donde los periodistas habían quedado confinados, y anunció que alguien había recibido un disparo afuera de la Casa Blanca.

“Los agentes del orden le dispararon a alguien, parece ser el sospechoso. Y el sospechoso está de camino al hospital”, dijo.

Trump dijo que no sabía nada sobre la identidad o los motivos de la persona baleada, pero cuando se le preguntó si la persona estaba armada, respondió: “Por lo que tengo entendido, la respuesta es sí”.

“Hubo un tiroteo afuera de la Casa Blanca y parece estar todo bien. Quiero agradecer al Servicio Secreto por hacer su trabajo tan rápido y efectivo”, dijo Trump a su vuelta a la conferencia de prensa.

CNN informó, citando a un alto funcionario, que hubo un atacante activo cerca de la Casa Blanca, quien ahora está detenido.

Minutes after leaving coronavirus briefing with Secret Service, President Trump returns and says someone was shot outside the White House by Secret Service and taken to a hospital https://t.co/Nj065CIsxp pic.twitter.com/QpRnJRq04b

— CBS News (@CBSNews) August 10, 2020