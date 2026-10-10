Bartolito y su “escuadra”: el plan de perros robot que El Salvador suma a su aeropuerto

La Dirección General de Aduanas (DGA) de El Salvador incorporó a Bartolito, un perro robot que ya funciona en la nueva terminal del Aeropuerto Internacional San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez.

La institución prevé sumar más equipos en puntos fronterizos, según declaró su director general, José Benjamín Mayorga, en una entrevista recogida por Infobae.

Mayorga afirmó que la DGA ya adquirió más de cinco perros robot y que otros llegarán para operar en las fronteras. “Vamos a tener una escuadra de perritos robot”, dijo, de acuerdo con Infobae. Según el funcionario, Bartolito será la insignia de ese grupo.

Bartolito fue presentado durante la inauguración de la nueva terminal por el presidente Nayib Bukele, quien compartió imágenes del robot en redes sociales y destacó su aceptación entre los visitantes más jóvenes. La obra representó una inversión de US$50 millones, según el comunicado oficial citado por la Agencia EFE.

El robot se incorporó para apoyar la gestión de la DGA, con capacidad de monitoreo y videovigilancia. Según la explicación brindada durante el recorrido, también puede analizar sustancias sospechosas y determinar en pocos minutos si se trata de materiales ilícitos.

Apoyo al personal aduanero

Mayorga aseguró que los robots no sustituirán al personal aduanero.

Su uso exigirá capacitar a los empleados en robótica, inteligencia artificial, operación técnica y mantenimiento, indicó Infobae. Para ello, la DGA proyecta una escuela aduanera de logística.

Los perros robot forman parte de una estrategia tecnológica más amplia.

Mayorga explicó que los escáneres de alta energía, instalados en El Amatillo, La Hachadura y el puerto de Acajutla, revisan un medio de transporte en 10 segundos, frente a los 10 minutos que tomaba antes el procedimiento.

Dijo además que El Salvador es el segundo país de América con esa tecnología, después de Estados Unidos. En la nueva terminal aérea también hay escáneres de doble vista que inspeccionan equipaje en unos 30 segundos.

La DGA suma además cámaras corporales, circuitos cerrados de video con audio y tabletas para registrar información de carga, de acuerdo con Infobae.