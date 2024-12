23 personalidades que murieron en 2024

En BBC Mundo recopilamos una lista de algunos de estos personajes que murieron en este año que termina, que incluye también a científicos y escritores, y a una mujer ecuatoriana que cambió la historia legal de su país.

1. David Soul

4 de enero, 80 años

Nació en Chicago el 28 de agosto de 1943.

El actor estadounidense se convirtió en una de las mayores estrellas de la televisión de los años 70 con su papel de Ken “Hutch” Hutchinson, uno de los dos integrantes del dúo de policías “Starsky & Hutch”.

Su fama lo llevó a una carrera musical paralela con dos éxitos inolvidables; “Don’t Give Up On Us Baby” y “Silver Lady”. Más tarde se trasladó al Reino Unido, donde actuó en teatro y televisión.

2. Sebastián Piñera

6 de febrero, 74 años

El exmandatario chileno gobernó el país latinoamericano por dos periodos.

El dos veces presidente de Chile falleció en un trágico accidente a inicios de 2024. El exmandatario piloteaba su helicóptero en el Lago Ranco, al sur de ese país, cuando perdió el control de la aeronave, la que cayó al agua y se sumergió hasta 28 metros de profundidad.

El dirigente de derecha -que gobernó en los periodos 2010-2014 y 2018-2022-, murió de asfixia por sumersión, mientras que sus acompañantes, entre ellos su hermana Magdalena, sobrevivieron.

El presidente Gabriel Boric declaró duelo nacional y ofreció un funeral de Estado en su nombre.

3. Alexei Navalny

16 de febrero, 47 años

Fue uno de los opositores más prominentes de Vladimir Putin.

Uno de los políticos opositores más destacado de Rusia hizo una campaña implacable contra el presidente Vladimir Putin, acusándolo de dirigir un Estado corrupto y “feudal”.

Tras sobrevivir a repetidos intentos de envenenamiento, murió a inicios de este año en circunstancias poco claras en una prisión rusa.

Ahí, cumplía una condena de 19 años por cargos de extremismo que él siempre atribuyó una persecusión política.

4. Paola Roldán

11 de marzo, 42 años

La ecuatoriana padecía esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

Después de padecer una larga y dolorosa enfermedad, esta mujer ecuatoriana falleció debido a complicaciones en su estado de salud, tras librar una batalla legal que permitió la despenalización de la eutanasia en Ecuador.

La mujer, que sensibilizó al país sobre el derecho a la muerte digna, vivía acostada y conectada a un respirador.

No podía moverse debido a una rara enfermedad degenerativa llamada esclerosis lateral amiotrófica (ELA), que se produce cuando las neuronas se desgastan o mueren y no pueden enviar mensajes a los músculos.

5. Peter Higgs

8 de abril, 94 años

El físico británico contribuyó con una de las teorías más revolucionarias de la física.

“A veces es muy agradable tener razón”.

Esas fueron las palabras del científico británico galardonado con el Premio Nobel de Física cuando en 2012 se confirmó la existencia de la partícula con que años antes él había explicado algo tan básico pero tan complejo como lo que mantiene unido al universo.

La idea revolucionaria se le ocurrió en la década de 1960 cuando quiso explicar por qué los componentes básicos del universo -los átomos- tienen masa.

Su teoría, en la que otros científicos también trabajaron al mismo tiempo, desencadenó una búsqueda de 50 años del que fue denominado el Santo Grial de la Física, hoy conocido en su honor como el bosón de Higgs.

6. Paul Auster

30 de abril, 77 años

Su obra literaria cuenta con más de 30 títulos y ha sido traducida a más de 40 idiomas.

El aclamado escritor estadounidense escribió más de 30 libros a lo largo de su carrera y alcanzó el estatus de autor de culto en las décadas de 1980 y 1990.

Sus novelas eran a menudo historias existencialistas sobre personajes marginales, y tuvieron especial éxito en Europa.

El escritor falleció debido a complicaciones derivadas de un cáncer de pulmón.

Entre sus obras más emblemáticas está “La Trilogía de Nueva York”, una colección de novelas policíacas con un toque filosófico.

7. César Luis Menotti

5 de mayo, 85 años

Como jugador integró el Rosario Central y otros equipos, pero fue su trabajo como técnico el que lo dio a conocer globalmente.

Fue el técnico que llevó a Argentina a conseguir el primer campeonato mundial de fútbol en 1978.

“Su figura es ineludible e indispensable para cualquiera que aborde al fútbol más allá del reduccionismo de un resultado”, escribió el diario La Nación tras su fallecimiento.

“‘El Flaco’ fue más un custodio de las convicciones por el juego que un centinela de la vitrina de trofeos”, agregó el medio argentino al publicar su obiturario.

El futbolista y entrenador murió tras un cuadro de anemia severa.

8. Alice Munro

13 de mayo, 92 años

En 2013 se convirtió en la primera canadiense en recibir el Premio Nobel de Literatura.

Emblema de la escritura canadiense y ganadora del premio Nobel de Literatura. Eso fue, entre muchas otras cosas, Alice Munro.

La valoración de su legado autoral se vio teñido poco después de su muerte por una denuncia de su hija, Andrea Robin Skinner. La mujer acusó a su madre de haber sabido de los abusos sexuales que su padrastro ejerció en su contra cuando era solo una niña de 9 años, los que luego se extendieron a su adolescencia.

La hija menor de la escritora señaló que al contarle a Munro ella “reaccionó exactamente como yo había temido que lo hiciera; como si se hubiera enterado de una infidelidad”.

9. Anouk Aimée

18 de junio, 92 años

Fue favorita de varios de los directores más influyentes de Europa.

La estrella de cine francesa protagonizó la película “Un hombre y una mujer” (1966), interpretación que le valió un Globo de Oro y un premio Bafta a la mejor actriz, así como una nominación al Oscar.

Esa fue la primera vez que un actor o actriz era nominado en esta categoría al premio de la Academia de Hollywood por una interpretación en lengua francesa.

Su primer gran saltó lo había dado años antes en “La Dolce Vita” de Fellini (1960), una de las películas más aclamadas de la historia del cine italiano.

10. Donald Sutherland

20 de junio, 88 años

Sutherland fue conocido por su activismo político a lo largo de su carrera, por ejemplo, al protestar contra la guerra de Vietnam.

El actor canadiense logró el estrellato cinematográfico en las películas bélicas “Los doce del patíbulo” y “Los héroes de Kelly”.

Entre sus muchos trabajos destacados figuran “MASH”, “No miren ahora”, “Casanova”, “La invasión de los ladrones de cuerpos” y “Gente corriente”. Más recientemente, protagonizó la trilogía de “Los juegos del hambre” en el papel del malvado presidente Snow.

A pesar de sus numerosos papeles, nunca fue nominado a un Oscar, aunque recibió un premio honorífico de la Academia en 2017.

11. Shelley Duvall

11 de julio, 75 años

La galardonada actriz estuvo muchos años fuera de la pantalla tras su época dorada.

El papel cinematográfico más famoso de Shelley Duvall fue probablemente el de Wendy, la aterrorizada esposa de Jack Nicholson en “El resplandor”, de Stanley Kubrick.

Pero también protagonizó otras películas aclamadas por la crítica, como “Annie Hall”, “Nashville” y “Ladrones como nosotros”, además de aparecer como Olive Oyl en el musical de Popeye.

Otros créditos incluyen el drama de 1977 “3 mujeres”, dirigido por Robert Altman, por el que ganó el premio a la mejor actriz del Festival de Cine de Cannes y fue nominada a un Bafta.

12. Gena Rowlands

14 de agosto, 94 años

En sus últimos años de vida, se conoció que padecía Alzheimer.

La actriz estadounidense fue mundialmente reconocida por sus papeles en aclamadas cintas como “Una mujer bajo la influencia” y “Diario de una pasión”.

Fue nominada al Oscar de Mejor Actriz en 1974 por su papel en “Una mujer bajo la influencia” y en 1980 por “Gloria”. En ambos compartió pantalla con el también actor y director John Cassavetes con quien estuvo casada 35 años.

A lo largo de su carrera ganó cuatro premios Emmy y dos Globos de Oro.

13. Alain Delon

18 de agosto, 88 años

Su salud se había deteriorado en los últimos años. En 2019, sufrió un derrame cerebral y padecía otra afección grave.

Fue una leyenda del cine francés. Descrito en su día como el hombre más bello de la pantalla grande, Alain Delon protagonizó éxitos de los años 60 como “El gatopardo” y “Rocco y sus hermanos”.

El parisino fue una de las principales estrellas de cine europeo en las décadas de 1960 y 1970.

Su última gran aparición pública fue para recibir una Palma de Oro honorífica en el Festival de Cannes, en mayo de 2019.

14. Sergio Mendes

5 de septiembre, 83 años

Grabó más de 35 álbumes, muchos de los cuales fueron disco de oro o platino en Estados Unidos.

El músico brasileño ayudó a popularizar la bossa nova y la samba lejos de las fronteras de tu tierra natal.

El compositor es reconocido por la exitosa “Más Que Nada” y por darle un toque brasileño a canciones inglesas como “The Fool On The Hill” de los Beatles.

El músico recibió una nominación al Oscar en 2012 por coescribir la canción “Real in Rio” de la película animada Río.

15. James Earl Jones

9 de septiembre, 93 años

Nació en Arkabutla, Misisipi, el 17 de enero de 1931.

El actor estadounidense fue quien le dio voz al personaje de Darth Vader en “La guerra de las galaxias”.

James Earl Jones, tuvo una prolífica carrera que incluye títulos como “Campo de sueños”, “Un príncipe en Nueva York” y “Conan el Bárbaro”. Además, en 1994 fue la voz de Mufasa en la película de Disney “El Rey León”.

El actor prestó su voz a Vader en la película original de Star Wars, que se estrenó en 1977, y en sus secuelas “El imperio contraataca” y “El regreso del Jedi”.

Luego repitió el papel en películas posteriores de la saga.

16. Alberto Fujimori

11 de septiembre, 86 años

El exmandatario de Perú padecía de cáncer.

Pocas figuras en la historia de Perú polarizaron tanto al país como la de Alberto Fujimori. Fue presidente entre 1990 y 2000 y su figura sigue dividiendo a los peruanos.

Su última polémica ocurrió en diciembre de 2023, tras su salida de la cárcel en la que cumplía condena por crímenes contra los derechos humanos.

Para sus simpatizantes, salvó al país de un doble mal: la guerrilla y el colapso económico. Para sus detractores, fue un autoritario.

17. Dame Maggie Smith

27 de septiembre, 89 años

Recibió cuatro nominaciones a los premios de Hollywood y ocho premios Bafta de la Academia británica.

Una carrera de más de 70 años en teatro, cine y televisión es parte del legado de Dame Maggie Smith. Entre sus papeles cinematográficos más conocidos figuran los de Minerva McGonagall en Harry Potter y Violet en la serie Downton Abbey.

Leyenda del cine y el teatro británicos, ganó dos Oscar durante su carrera. Uno por “The Prime of Miss Jean Brodie” (traducida como “La primavera de una solterona” o “Los mejores años de Miss Brodie”), y otro por “California Suite”.

18. Antonio Skármeta

15 de octubre, 83 años

Fue uno de los escritores chilenos más reconocidos de las últimas décadas.

Antonio Skármeta dejó un extenso legado artístico en sus novelas, cuentos, obras de teatro, guiones de películas y libros infantiles.

Recibió el premio Nacional de Literatura en 2014, y fue reconocido más allá de las fronteras de Chile; tres de sus libros fueron llevados al cine: “Ardiente paciencia” (en 1983 con el mismo título y en 1994 como “El cartero de Neruda”), “El baile de la Victoria” y “El plebiscito”, que inspiró el guión de la cinta “No”, del cineasta Pablo Larraín.

19. Liam James Payne

16 de octubre, 31 años

El joven de 31 años murió tras caer del tercer piso de un hotel en la capital de Argentina.

Liam Payne fue uno de los cinco solistas competidores de Factor X, en 2010, a quienes los jueces les dijeron que se unieran en una banda y compitieran como conjunto. El resultado fue One Direction.

Pese a que terminaron terceros en la competencia de talentos, se convirtieron en una de las bandas británicas más importantes del siglo XXI, con cuatro álbumes número uno en el Reino Unido y singles de éxito en todo el mundo.

Payne también tuvo cierto éxito en solitario antes de su trágica muerte prematura.

20. Quincy Jones

3 de noviembre, 91 años

Fue intérprete, compositor, productor y ejecutivo discográfico.

Uno de los productores musicales más relevantes del siglo XX.

Quincy Jones comenzó su carrera trabajando con nada menos que Frank Sinatra. En los 80 produjo los discos más éxitosos de Michael Jackson: “Thriller” y “Bad”.

También es reconocido por ser el artífice del himno de USA por África “We Are The World”.

21. Silvia Pinal

28 de noviembre, 93 años

La actriz nació el 16 de septiembre de 1931 en Ciudad de México.

A Silvia Pinal se le consideraba “la última gran diva de México” y entre las razones para la definición destacan las películas “Viridiana”, “El ángel exterminador” y “Simón del Desierto”.

En su país natal la llamaban “la musa de Buñuel”, en alusión al director de cine mexicano de origen español, Luis Buñuel.

“Yo escogí a Buñel, no él a mí”, presumió años antes de su fallecimiento.

22. Olivia Hussey

27 de diciembre, 73 años

La aclamada acrtiz padeció un cáncer de mama por varios años.

Olivia Hussey saltó a la fama internacional cuando era adolescente. Lo hizo con su papel en la aclamada versión cinematográfica de “Romeo y Julieta” de 1968.

Nacida en Argentina y criada en Londres, Hussey ganó el Globo de Oro a la mejor actriz revelación por su papel de Julieta, ese mismo año.

Luego sería recordada por otro de sus roles más notables: el de la Virgen María en la miniserie de televisión de 1977 “Jesús de Nazaret”, del director italiano Franco Zeffirelli.

23. Jimmy Carter

29 de diciembre, 100 años

Fue el presidente número 39 de los Estados Unidos y recibió el Nobel de la Paz en 2002.

Se convirtió en el mandatario más longevo de su país al fallecer a los 100 años a pocas horas del fin de 2024.

James Earl Carter Jr. gobernó Estados Unidos desde 1977 a 1981. Eran tiempos complejos, en plena Guerra Fría, donde evitó escalar conflictos militares ante desafíos internacionales e impulsó un crucial acuerdo de paz en Medio Oriente. el que firmaron Israel y Egipto.

El demócrata cambió la relación de Washington con América Latina.