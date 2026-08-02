4 claves para entender la grave crisis migratoria en Ceuta, uno de los enclaves españoles en el norte de África

Miles de migrantes cruzaron en los últimos días desde Marruecos hacia el enclave español de Ceuta, en el norte de África, desatando fuertes reacciones tanto en España como en la Unión Europea y elevando aún más las tensiones diplomáticas entre Madrid y Rabat.

Según estimaciones de las autoridades españolas, cerca de 50.000 personas lograron acceder a Ceuta ya sea por vía terrestre o marítima. Este viernes se informó que más de 48.000 habían regresado ya a Marruecos.

Impactantes videos e imágenes que mostraban a miles de personas nadando hacia la ciudad española se hicieron virales el jueves.

Las autoridades de Ceuta confirmaron este domingo que al menos 72 personas murieron ahogadas mientras intentaban llegar al territorio, bajo control español desde hace más de cinco siglos.

La Guardia Civil continuaba trabajando para recuperar los cuerpos de las víctimas.

Tras la llegada masiva de migrantes, en su mayoría hombres jóvenes, aunque también había mujeres y niños, las autoridades locales solicitaron ayuda al gobierno central en Madrid, que desplegó sus fuerzas armadas para reforzar la seguridad en Ceuta y en su ciudad hermana de Melilla, otro enclave español en África.

1. ¿Qué sucedió en la frontera?

Ceuta y Melilla son dos ciudades autónomas que pertenecen a España desde hace más de cinco siglos. Desde que Marruecos obtuvo su independencia en 1956, Rabat las ha reivindicado como parte de su territorio.

El derecho internacional no las considera colonias y la Organización de Naciones Unidas (ONU) no las incluye en su lista de territorios pendientes de descolonización, lo que en la práctica respalda su estatus como parte de España.

Ambos enclaves constituyen las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea con África y están protegidos por sistemas de doble vallado, además de una elevada presencia policial y militar.

Getty Images Decenas de miles de migrantes cruzaron durante la noche del 30 de julio desde Marruecos hacia el enclave español de Ceuta, en el norte de África.

Tras la entrada esta semana de cerca de 50.000 migrantes desde Marruecos, el gobierno español desplegó a efectivos del Ejército de Tierra en Ceuta para reforzar la seguridad.

Videos grabados el jueves mostraban una avalancha de personas corriendo por la playa del Tarajal, en Ceuta, y sus alrededores.

Ceuta, junto con Melilla, es desde hace años uno de los principales puntos de entrada a Europa para muchos migrantes africanos que buscan mejores oportunidades económicas.

La ciudad, cuya población ronda los 83.600 habitantes, se vio desbordada en los últimos días con la llegada de decenas de miles de migrantes y el jueves en sus calles reinaba el caos.

“Nadie sale a la calle. Tienen miedo”, le dijo al diario español ABC un guardia de seguridad de un hospital muy próximo a la frontera.

“Esto de ahora es más fuerte y agresivo que lo que habíamos vivido antes”, añadió.

Tras la llegada de efectivos del Ejército y de refuerzos policiales, la situación se estabilizó este viernes. Para la tarde, más de 48.000 personas habían regresado voluntariamente a Marruecos, según indicaron las autoridades españolas.

2. ¿Cómo han reaccionado España y otros países europeos?

Getty Images El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, caminan cerca de la valla fronteriza de Tarajal, que separa el enclave español de Ceuta, en el norte de África.

Tras el despliegue de tropas militares y apoyo naval adicional, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, se desplazó el viernes a Ceuta.

Desde el territorio español, calificó lo sucedido el jueves como un “ataque, una violación de la integridad territorial de España”.

Asimismo, culpó a las mafias de “engañar a muchos jóvenes” y anunció el despliegue de boyas para crear una barrera de contención.

Añadió que su gobierno estudiaría reforzar la frontera con Marruecos y que las autoridades marroquíes estaban colaborando en el retorno de quienes habían entrado ilegalmente.

Por su parte, el presidente de la Ciudad Autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, advirtió el jueves sobre la gravedad de la crisis migratoria y aseguró que la situación había alcanzado un nivel de “absoluta emergencia humanitaria y social”.

Vivas solicitó al gobierno central en Madrid la declaración de “emergencia nacional” ante el repunte de llegadas desde África. Sin embargo, el Ejecutivo español sostuvo que no podía activar esa figura porque, según la normativa estatal de protección civil, los flujos migratorios no están contemplados como un riesgo dentro del Sistema Nacional de Protección Civil ni existen planes específicos para su gestión.

Durante su visita a Ceuta, Sánchez aseguró que su gobierno utilizaría “todos los recursos del Estado” para garantizar la seguridad de la ciudad autónoma.

Su respuesta a la crisis generó críticas de la oposición y de algunos gobiernos europeos.

El líder del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, le acusó de actuar con “debilidad”.

El jueves Feijóo había pedido un “despliegue de medios masivo” y acusó al gobierno de Sánchez de haber dado una “versión desmentida por la realidad”.

“La situación que Ceuta está sufriendo es una avalancha sin precedentes. Empezó el lunes y se sigue agravando. La versión gubernamental sobre una pronta solución está siendo desmentida por la realidad”, agregó Feijóo en un comunicado.

Por su parte, el líder del partido de extrema derecha Vox, Santiago Abascal, calificó la crisis migratoria como una “invasión”.

Getty Images El gobierno de Meloni suspendió el acuerdo de la zona Schengen relativo a la libre circulación de personas con España.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, calificó de “impactantes” las imágenes de Ceuta y escribió en las redes sociales que tal “inmigración descontrolada” suponía una amenaza para la seguridad de Europa.

Durante la tarde del viernes, Italia suspendió el acuerdo de la zona Schengen relativo a la libre circulación de personas con España. Dado que ambos países no comparten frontera terrestre, la medida se aplicaría en la práctica únicamente a los vuelos, lo que al parecer se traduce simplemente en controles adicionales para los pasajeros.

El ministro de Asuntos Exteriores español calificó las declaraciones de Meloni de “inapropiadas” para “un país socio y amigo del que esperamos solidaridad europea y no demagogia partidista”. Asimismo, convocó el viernes al embajador italiano en Madrid.

Mientras, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que las imágenes procedentes de Ceuta eran “inaceptables” y debían “cesar de inmediato”.

El ministro del Interior finlandés, Mari Rantanen, respaldó a Meloni y declaró que España no había protegido su frontera, mientras que el canciller alemán, Friedrich Merz, exigió a Marruecos que “repatriara inmediatamente a los inmigrantes ilegales”.

Por su parte, el presidente francés, Emmanuel Macron, ofreció ayuda al gobierno español, al tiempo que ordenó reforzar los controles fronterizos entre Francia y España.

Getty Images España envió a efectivos del ejército a Ceuta.

3. ¿Por qué pasa ahora?

En España, algunos han atribuido el reciente repunte de cruces a una sentencia del Tribunal Supremo que, hace tres semanas, dictaminó que los migrantes interceptados en el mar cuando intentan llegar a Ceuta o Melilla no pueden ser devueltos de forma inmediata a Marruecos.

El Ministerio del Interior acusó a las redes de tráfico de personas de estar “instrumentalizando” esa resolución judicial para “fomentar el flujo de inmigrantes indocumentados” hacia Ceuta.

Además, anunció un acuerdo con Marruecos para reforzar la coordinación entre ambos países y agilizar el retorno de quienes hayan entrado de forma irregular “lo antes posible”.

Lo que no está claro es dónde se encontraban los guardias fronterizos marroquíes cuando empezó la avalancha de migrantes hacia Ceuta ni por qué no se los dispersó ni se los detuvo antes de cruzar a territorio español.

Ceuta ha sido un punto de fricción en importantes crisis diplomáticas entre Madrid y Rabat en los últimos años.

En mayo de 2021, el gobierno marroquí retiró sus controles fronterizos y permitió que unas 8.000 personas procedentes de Marruecos y de países del África subsahariana entraran en la ciudad española en apenas dos días.

La medida fue interpretada ampliamente como una represalia de Marruecos por la decisión de España de permitir que un líder independentista del disputado territorio del Sáhara Occidental recibiera tratamiento médico en un hospital español.

Las tensiones solo se rebajaron después de que el presidente del gobierno español modificara la histórica postura de su país sobre el Sáhara Occidental y se reuniera al año siguiente con el rey de Marruecos, Mohamed VI.

Para Paul Melly, investigador asociado del Programa de África del centro de estudios Chatham House, con base en Londres, la gran pregunta ahora es por qué Marruecos permitió de nuevo esta semana “que sus fuerzas fronterizas, habitualmente eficientes, adoptaran una actitud tan permisiva con los migrantes”.

“Esto remite a las delicadas sensibilidades que rodean las relaciones de Marruecos tanto con Europa como con su vecino Argelia; un contexto en el que España desempeña un papel especial”, señala el experto.

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“Y es que han pasado ya más de 50 años desde que Madrid cedió el control de lo que había sido su territorio del Sahara Español ante la presión del entonces rey de Marruecos, Hassan II; Argelia, por su parte, optó por apoyar al movimiento independentista saharaui Frente Polisario, llegando a acoger a sus partidarios en campamentos de refugiados en el desierto y a albergar a sus líderes políticos”.

Según Melly, hoy en día, ambos gobiernos magrebíes permanecen inmersos en una amarga guerra fría diplomática por dicho territorio, mientras los gobiernos europeos intentaron, durante décadas, evitar tomar partido.

“Sin embargo, en ocasiones han caído de la cuerda floja diplomática, provocando la ira de Argel o de Rabat”.

El experto señala que Marruecos ya ha demostrado su disposición a utilizar la presión migratoria como táctica de represalia contra España -como en el episodio de 2021- y la oleada migratoria de esta semana en Ceuta se produce 10 días después de que Pedro Sánchez visitara Argelia.

“Dicho viaje había sido, a su vez, un esfuerzo diplomático español para recomponer las relaciones con Argelia y calmar su malestar provocado por la decisión de 2022 del gobierno de Madrid de abandonar la neutralidad y respaldar el plan de Marruecos de conceder autonomía al Sáhara Occidental, pero negándole la independencia”, apunta Melly.

Getty Images La embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, afirmó el jueves que la situación no era la querida por su país.

4. ¿Qué ha dicho Marruecos?

La embajadora de Marruecos en España, Karima Benyaich, afirmó el jueves que la situación no era la querida por su país y pidió a los ciudadanos marroquíes que cruzaron hacia la ciudad autónoma española que regresaran a su país.

“El gobierno de Marruecos pide y quiere que estos conciudadanos que han atravesado la frontera vuelvan a nuestro país”, aseguró durante un acto celebrado en Madrid con motivo del XXVII aniversario de la entronización del rey Mohamed VI.

“No es algo que nos complazca; queremos siempre una inmigración ordenada y segura para todos”, añadió.

La diplomática explicó que los ministros de ambos países permanecían “en continuo contacto” para tratar de gestionar la situación y encontrar una solución.

BBC

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