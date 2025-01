8 cosas que quizás no sabías de Donald Trump (a pesar de su extenso perfil público)

Es el segundo líder político de la historia de Estados Unidos, después de Grover Cleveland en 1892, que vuelve a la presidencia luego de un intento fallido de reelección.

En su caso, lo hace tras la derrota en 2020 frente al demócrata Joe Biden.

Más allá de haber sido presidente de 2017 a 2021 y de tener un extenso currículo en la escena pública, hay algunas facetas de la vida y la carrera de Trump menos conocidas, como su formación en la Academia Militar, sus miedos más íntimos y su pasado demócrata.

En BBC Mundo te presentamos 8 cosas que quizás no sabías de Donald Trump.

1. Estudió en la Academia Militar de Nueva York

Los padres de Trump lo enviaron cuando tenía 13 años a estudiar a la Academia Militar de Nueva York en Cornwall-on-Hudson, una escuela que prometía “enderezar” a los jóvenes rebeldes.

“Cuando era adolescente, lo que más me interesaba era hacer travesuras, porque por alguna razón me gustaba causar problemas y poner a prueba a la gente”, escribió Donald Trump en el libro “El arte de la negociación” (1987).

Durante los cinco años que estuvo en la academia jugó baloncesto, fútbol americano, fútbol y béisbol.

Algunos compañeros de clase lo recuerdan como un líder natural y otros como un bully, según diversos testimonios recogidos por la prensa estadounidense.

Después de graduarse, comenzó sus estudios universitarios en la Universidad Fordham del Bronx, pero se trasladó a la Escuela Wharton de Negocios en la Universidad de Pensilvania dos años después.

Se graduó con una licenciatura en Ciencias Económicas.

Se desconocen los detalles sobre su proceso de admisión o el registro de su desempeño académico.

Getty Images

2. Fue el sucesor en la empresa de su padre

Al terminar la universidad, el ahora presidente de Estados Unidos entró a trabajar en la empresa inmobiliaria de su padre, Fred Trump, y en 1971, con 25 años, tomó el control de la firma, que se llamaba E. Trump & Son.

Getty Images El líder republicano heredó las empresas de su padre, Fred Trump.

Como heredero del negocio, le cambió el nombre a Trump Organization y se enfocó en el desarrollo de ostentosos edificios que le permitieron aumentar no solo su fortuna, sino también su fama en la televisión, los tabloides y, por último, la política.

La Trump Organization ha extendido sus operaciones al desarrollo de proyectos inmobiliarios comerciales, residenciales, de oficinas, casinos, condominios, campos de golf y hoteles.

Una investigación del periódico The New York Times concluyó que Trump recibió del patrimonio de su padre cerca de US$ 400 millones a lo largo de su vida.

Getty Images Antes de liderar el Partido Republicano, Trump estuvo registrado como demócrata.

3. Fue militante demócrata

Trump ha tenido diferentes afiliaciones políticas.

Aunque la mayor de su vida ha sido militante del Partido Republicano, hubo una época (entre 2001 y 2009) en que estuvo inscrito como miembro del Partido Demócrata en Nueva York, según los registros de la Junta Electoral de la ciudad.

Getty Images La posición de Trump sobre el aborto ha sido errática a lo largo de su historia.

También hubo un breve período en el 2000 en que intentó conseguir la nominación presidencial del Partido Reformista (una organización minoritaria en Estados Unidos), pero abandonó el plan en medio de una crisis en el seno de esa tienda política.

4. Ha cambiado en varias ocasiones su postura frente al aborto

“Soy muy partidario de la libertad de elección”, dijo sobre el aborto Donald Trump en 1999 durante una entrevista en el programa Meet the Press de NBC News.

Pero a lo largo de su vida, el republicano ha cambiado varias veces su postura frente a uno de los grandes temas que dividen a los estadounidenses.

En febrero de 2011, se mostró públicamente contra el aborto. “Soy pro-vida”, dijo en un discurso ante la Conferencia de Acción Política Conservadora.

Durante su presidencia (2017-2021) abogó por prohibir el aborto a nivel nacional a partir de las 20 semanas de gestación y prometió nombrar jueces conservadores en la Corte Suprema para revocar el derecho a la interrupción al embarazo a nivel federal. Y así lo hizo.

Durante la campaña presidencial de 2024 repitió que la decisión de prohibir o permitir el aborto depende de cada estado.

Getty Images Trump recupera el control de la Casa Blanca con tres juicios penales pendientes.

5. Declaró seis de sus negocios en bancarrota

Seis de las empresas de Donald Trump fueron declaradas en bancarrota porque no estaban en condiciones de pagar sus deudas:

Casino Trump Taj Mahal en Atlantic City, Nueva Jersey, 1991.

Casino Trump Castle en Atlantic City, 1992.

Trump Plaza y Casino en Atlantic City, 1992.

Plaza Hotel Nueva York, 1992.

Trump Hotels y Casinos Resorts, con propiedades en Atlantic City e Indiana, 2004.

Trump Entertainment Resorts, la empresa sucesora de Trump Hotels and Casinos Resorts, 2009.

Getty Images Muchas de sus empresas enfrentaron decisivos problemas financieros.

En 1992 llegó a un acuerdo con los bancos acreedores para reestructurar sus deudas. Tuvo que vender su yate, su jet, su participación en el Grand Hyatt y en su aerolínea, Trump Shuttle.

Más tarde, volvió a enfrentar problemas financieros y evitó la bancarrota alcanzando un acuerdo con los bancos para reestructurar sus deudas.

Las empresas comerciales fallidas de Trump han incluido casinos y hoteles, el cierre de su equipo de fútbol New Jersey Generals y la ahora extinta Trump University.

6. Se hizo popular por el reality show The Apprentice

Antes de llegar al terreno político, el multimillonario solía aparecer en tabloides, programas de televisión, y formaba parte del mundo del entretenimiento y las celebridades.

Comenzó a hacerse relativamente conocido por sus intervenciones en medios de comunicación y como propietario de varios concursos de belleza, pero alcanzó la fama como presentador del reality show The Apprentice (“El aprendiz”), en el que participó entre 2004 y 2015.

Trump también ha participado en series y películas haciendo cameos (haciendo de sí mismo), como en The Fresh Prince of Bel Air y Home Alone 2.

7. Fue condenado en el caso Stormy Daniels

Es el primer exmandatario y presidente convicto en la historia del país, luego de que en mayo de 2024 fuese declarado culpable de los 34 delitos que se le imputaron por falsificar documentos con el fin de ocultar un pago a la actriz porno Stormy Daniels para comprar su silencio sobre un encuentro sexual antes de las elecciones de 2016.

En ese momento quedó pendiente de sentencia, pero, tras la victoria electoral de Trump, el juez encargado del caso, Juan Merchan, resolvió no imponerle ninguna pena.

Así, fue sentenciado a “libertad incondicional”, pero queda grabado en la historia como el primer presidente de Estados Unidos condenado en un juicio penal.

Getty Images Trump será el primer presidente convicto en la historia del país.

Trump ha reclamado su inocencia y considera la condena como un “ataque político”.

En otros casos, ha tenido que pagar millonarias multas, por ejemplo, tras ser acusado de mentir sobre su patrimonio para parecer más solvente de lo que era o por acoso y difamación contra la columnista E. Jean Carroll.

Y tuvo que indemnizar a estudiantes de su extinta Universidad Trump en 2018 que lo acusaban de haber sido engañados.

8. Tiene fobia a los gérmenes

“Una de las maldiciones de la sociedad estadounidense es el simple acto de estrechar manos”, escribió Trump en su libro “El arte del regreso” (1997).

El tema de la limpieza de las manos ha sido recurrente durante su carrera.

“Resulta que soy un fanático de las manos limpias. Me siento mucho mejor después de lavarme bien las manos, lo hago siempre que puedo”, ha dicho.

Quienes han trabajado con él confirman que le molesta estar expuesto a cualquier potencial fuente de contagio.

En un programa de radio de 1993 conducido por Howard Stern, reconoció abiertamente: “Tengo fobia a los gérmenes”.