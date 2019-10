Al Baghdadi: cómo los espías kurdos delataron a Al Baghdadi robándole su ropa interior

La operación estadounidense que resultó en la muerte de Abu Bakr al Baghdadi, líder de Estado Islámico (EI) y hombre más buscado del mundo, dejó algunas preguntas en el aire.

Una de ellas es cómo las fuerzas involucradas confirmaron que el fallecido era efectivamente Al Baghdadi, quien se suicidó detonando un chaleco explosivo.

Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), lideradas por los kurdos y aliadas de EE.UU., dicen que sus agentes tuvieron un papel vital en la ubicación e identificación del líder de EI.

Sin embargo, el presidente de EE.UU., Donald Trump, dijo el domingo que los kurdos habían proporcionado información “útil”, pero que no habían desempeñado “un papel militar”.

Polat Can, asesor principal de las FDS, insistió en un hilo de Twitter publicado el lunes que sus fuerzas jugaron un papel importante en la operación.

Can detalló que las FDS habían estado trabajando con la CIA para rastrear a Al Baghdadi desde el 15 de mayo y que habían descubierto que se escondía en la provincia de Idlib, en el noroeste de Siria.

Aseguró también que una fuente kurda consiguió ropa interior de Al Baghdadi, que luego se sometió a pruebas de ADN y se usó para demostrar la identidad del líder antes de que muriera.

EE.UU. ya tenía en archivo muestras de ADN de Al Baghdadi, ya que lo habían detenido en 2004 en Fallujah, Irak.

1- Through our own sources, we managed to confirm that Al Baghdadi had moved from Al Dashisha area in Deir Al Zor to Idlib. Since 15 May, we have been working together with the CIA to track Al Baghdadi and monitor him closely.

— بولات جان Polat Can (@PolatCanRojava) October 28, 2019