Asalto al Capitolio: el pedido de ayuda del FBI para identificar y arrestar a los asaltantes del Congreso

Simpatizantes del presidente Donald Trump se reunieron el miércoles en Washington para expresar su frustración por el triunfo de Joe Biden en las elecciones de noviembre por un supuesto fraude electoral del que no hay evidencias.

Tras un discurso del presidente, que volvió a insistir en su teoría del fraude, los manifestantes se dirigieron al Congreso y lo invadieron, vandalizando oficinas y robando material.

Cinco personas murieron dentro y fuera del Congreso, incluido un policía atacado por la turba.

Los asaltantes podrían ser acusados de diversos crímenes como invasión de propiedad y porte de armas y artefactos explosivos. Podrían ser sentenciados a muchos años de prisión.

Decenas de personas fueron ya arrestadas, incluido el hombre que se sentó en la mesa del despacho de Nancy Pelosi, presidenta de la Cámara de Representantes.

Pero la mayor parte de los culpables del asalto siguen en libertad.

Por ello, el Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) está preguntando: ¿conoce a alguien de los que aparecen en estas fotografías?

Los agentes están realizando un gran esfuerzo por identificar, localizar y arrestar a los que invadieron el Congreso en una de las escenas más dramáticas de la historia moderna de Estados Unidos.

Y el FBI quiere que todos en Washington y en todo el país se unan al esfuerzo del equipo destinado a resolver el delito.

El FBI ha establecido un número de teléfono y una página web para que la gente sepa cómo contactarlos con información relevante.

#FBIWFO is offering a reward of up to $50K for info leading to the location, arrest & conviction of the person(s) responsible for the pipe bombs found in DC on Jan. 6. https://t.co/q9pdw6Rnoy pic.twitter.com/aQ7Vz4uydO

— FBI Washington Field (@FBIWFO) January 8, 2021