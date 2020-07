Donald Trump: Corte Suprema da nuevo revés al presidente de EE.UU. y autoriza a fiscales el acceso a sus declaraciones de impuestos

La decisión dice que el presidente no puede blindar algunos de sus reportes financieros, como su registro impositivo, ante los fiscales de Nueva York.

Siete jueces apoyaron al decisión por sólo dos en contra. Se estima que la disposición no tenga efecto inmediato.

Trump se negó varias veces a compartir documentos sobre su fortuna, negocios e impuestos.

Sus abogados argumentan que goza de inmunidad total mientras sea presidente de Estados Unidos.

Trump publicó inmediatamente una serie de tuits en contra de la decisión y cuestionando que en el pasado los tribunales otorgaron “amplia deferencia” a sus predecesores.

“¡Pero no conmigo!”, exclamó.

El fallo se produce debido a que dos comités de la Cámara de representantes, controlados por los demócratas, y el fiscal de distrito de Nueva York, Cyrus Vance, pidieron la publicación de las declaraciones de impuestos del mandatario y otras informaciones financieras.

Courts in the past have given “broad deference”. BUT NOT ME!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2020