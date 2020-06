Donald Trump: los duros reveses sufridos por el presidente de Estados Unidos y cómo lo ponen en el punto más bajo de su mandato

El mandatario que había prometido acabar con un programa que protege a casi 700 mil jóvenes indocumentados de la deportación, se vio impedido de hacerlo de inmediato por un fallo de la Corte Suprema de Justicia el jueves.

El líder conservador que sugería haber transformado la Corte Suprema al designar a dos de sus jueces, descubrió que uno de ellos redactó un fallo mayoritario e histórico contra la discriminación de trabajadores homosexuales y transgénero el lunes.

El gobernante que prometía poner a “América primero” vio salir a luz esta semana el contenido de un libro de su exconsejero de Seguridad Nacional, John Bolton, que lo acusa de manejar negociaciones comerciales para su propio beneficio político y hacer “favores personales a dictadores que le agradan”.

El hombre que suele mostrarse como un empresario exitoso será protagonista de otro libro próximo, escrito por su sobrina, sobre cómo su familia “creó al hombre más peligroso del mundo”, según anunció la editorial Simon & Schuster el lunes.

Sin embargo, una semana así está lejos de ser algo excepcional para Trump.

Desde que la pandemia de coronavirus y la crisis económica golpearon a EE.UU., y en particular tras la reciente ola de protestas contra el racismo y la violencia policial, el presidente acumula una serie de traspiés que parece haber descarrilado su gobierno y complicado sus chances de reelección en noviembre.

“No hay dudas de que sus posibilidades de ser reelecto han estado disminuyendo desde hace cerca de seis semanas (y) que si las elecciones se celebraran mañana, el presidente perdería feo”, dice William Galston, un experto en política estadounidense de la Institución Brookings, a BBC Mundo.

Y eso se refleja en las encuestas: los números dan cada vez más ventaja a Joe Biden, su rival en las elecciones del 3 de noviembre.

El 17 de junio el último sondeo de Reuters/Ipsos le daba a Biden 13 puntos de ventaja, el mayor margen de lo que va de año.

Un 57% desaprueba la labor de Trump, mientras que sólo el 38% la aprueba, el peor resultado del presidente desde noviembre, según el mismo sondeo, que coincide con otros de medios estadounidenses.

Como ha hecho otras veces, Trump procuró minimizar el impacto de los golpes que recibió en estos días, presentándolos como pruebas de sus aciertos.

A Bolton lo definió en Twitter como un “incompetente” a quien él mismo supo echar de la Casa Blanca en septiembre, aunque el exasesor ha dicho que renunció.

Trump también sostuvo que el libro de Bolton está hecho de “mentiras” e “historias falsas”, sin explicar cuáles son o por qué el gobierno ha buscado impedir su publicación con el argumento de que contiene información clasificada.

Respecto a los fallos de la Corte Suprema, Trump sugirió el jueves que subrayan la necesidad de seguir nombrando jueces conservadores para defender causas como la “libertad religiosa” o el derecho a poseer y portar armas de fuego.

El presidente suele exhibir como uno de sus logros (y una prueba de fidelidad con sus votantes religiosos conservadores) la cantidad de jueces federales que logró confirmar durante su mandato.

Pero las últimas decisiones del máximo tribunal estadounidense parecieron sorprenderlo.

…Religious Liberty, among many other things, are OVER and GONE!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) June 18, 2020