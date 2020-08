Nueva escalada: EE. UU. confisca la carga de cuatro petroleros que supuestamente transportaban gasolina de Irán a Venezuela

Según informaron fuentes oficiales estadounidense al diario The Wall Street Journal y a la agencia de noticias Reuters, las cuatro embarcaciones fueron incautadas sin el uso de fuerza militar y su carga fue pasada a otros buques para su envío a EE.UU., tras conversaciones con los propietarios de las naves.

El embajador iraní en Venezuela, Hojat Soltani, negó que su país tuviera algo que ver con los barcos, aunque no negó la procedencia ni la propiedad de la carga.

“Otra mentira y guerra psicológica de la máquina de propaganda de EEUU. Los barcos no son iraníes, y ni el dueño ni su bandera no tiene (sic) nada que ver con Irán”, escribió en Twitter.

Otra mentira y guerra psicológica de la máquina de propaganda de #EEUU.

Los barcos no son iraníes, y ni el dueño ni su bandera no tiene nada que ver con #Irán.

El terrorista #trump no puede compensar su humillación y derrota contra Irán con falsas propagandas. pic.twitter.com/CVBijpJc0q

— Hojat Soltani (@soltanihojjat) August 13, 2020