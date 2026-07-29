El dilema de Arabia Saudita al intentar mantenerse al margen de la guerra entre EE.UU. e Irán

Arabia Saudita se enfrenta a un difícil dilema.

Desde que Estados Unidos e Israel lanzaron su guerra contra Irán el 28 de febrero, Riad ha intentado en gran medida mantenerse al margen. Pero ahora, tras ser atacados en tres frentes distintos, los sauditas han dicho basta.

Esta semana, llevaron a cabo ataques conjuntos con Estados Unidos contra milicias afines a Irán en Irak, a las que acusan de lanzar drones contra el Reino.

Para Arabia Saudita, el dilema ahora es si continuar contraatacando como medida disuasoria o si intentar reducir la tensión, quizás ganándose a algunos de sus adversarios haciéndoles concesiones.

¿Quién ataca a quién y por qué?

Primero, un poco de contexto. En el conflicto que lleva cinco meses asolando la zona del Golfo y otras partes de Medio Oriente, existen básicamente dos bandos.

Por un lado está Irán y su Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI). Aliados a ellos están los hutíes en Yemen, un grupo tribal que tomó el control de gran parte del país en 2014.

Irán también respalda a las Fuerzas de Movilización Popular en Irak, el grupo paramilitar que supuestamente ha llevado a cabo 30 ataques con drones contra Arabia Saudita y que ahora ha sido atacado como represalia.

Luego está Hezbolá en el Líbano, que sigue siendo una fuerza poderosa pero que actualmente mantiene un bajo perfil.

En el bando opuesto de este conflicto se encuentra Estados Unidos, con sus poderosas fuerzas del Comando Central (Centcom), además de los Estados árabes del Golfo y Jordania, en distintos grados. Israel sigue siendo un aliado cercano de Estados Unidos, pero actualmente no participa activamente en esta guerra.

Irán ha concentrado recientemente sus ataques con drones y misiles en Jordania, Kuwait y Bahréin, además de atacar cualquier buque mercante que intente atravesar el estrecho de Ormuz evitando las nuevas normas y rutas marítimas impuestas por Teherán.

La incorporación de las milicias iraquíes y los hutíes de Yemen es un fenómeno relativamente nuevo y demuestra cómo, sin un acuerdo de paz duradero entre Estados Unidos e Irán, la región corre el riesgo de verse cada vez más envuelta en un conflicto cada vez más amplio.

Getty Images Trump de momento no muestra que vaya a replegarse a las exigencias iraníes para poner fin a la guerra.

Esquivar la guerra

Existen varias razones por las que Arabia Saudita está tratando de no verse envuelta en un conflicto a gran escala.

Su gobernante de facto, el relativamente joven príncipe heredero Mohammed Bin Salman, quiere orientar al país hacia un plan de transformación nacional de largo plazo conocido como Visión 2030.

Su objetivo es diversificar la economía del Reino, reduciendo su dependencia de los ingresos petroleros, y crear industrias nacionales dinámicas y modernas que proporcionen empleos dignos a los cientos de miles de graduados y jóvenes que terminan sus estudios y que se incorporan al mercado laboral cada año.

Parte de la Visión 2030 implica atraer inversión extranjera. Otra parte consiste en construir infraestructuras como centros de datos, que son vulnerables a los ataques.

Esto no va a funcionar si Arabia Saudita se encuentra bajo una amenaza constante y a largo plazo por parte de los hutíes de Yemen, que lanzan drones a través de su frontera sur, o de los misiles balísticos disparados directamente por Irán.

En septiembre de 2019, los sauditas sufrieron un duro golpe.

Con las relaciones con Irán en un estado lamentable, los sauditas se despertaron con la noticia de que una milicia títere de Irán en Irak había lanzado una flota de drones contra dos de sus instalaciones petroleras más importantes, en Abqaiq y Khurais.

En aquel momento se sugirió que el ataque había procedido de los hutíes en Yemen, pero visité el lugar inmediatamente después y pude ver claramente los agujeros en las superestructuras, todos orientados hacia el norte.

Ese ataque paralizó la mitad de las exportaciones de petróleo saudita durante varios días y fue una llamada de atención para Riad sobre lo vulnerable que es su infraestructura nacional crítica ante los ataques.

El lunes pasado, imágenes satelitales mostraron que la instalación petrolera de Abqaiq fue atacada una vez más por drones lanzados desde Irak por milicias afines a Irán.

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Y manteniendo abierto el flujo de petróleo

Luego está el petróleo, que sigue siendo el motor de la economía saudita.

En febrero, Irán tomó represalias contra los ataques estadounidenses e israelíes cerrando de facto el estrecho de Ormuz, un canal de navegación crucial entre Irán y el Golfo por donde transita el 20% del petróleo y el gas natural licuado del mundo.

En respuesta, los sauditas extrajeron todo el petróleo que pudieron —alrededor de cinco millones de barriles diarios— a través de su oleoducto este-oeste hasta su terminal de exportación en el Mar Rojo, en la costa opuesta, en Yanbu.

Desde allí se cargaba en buques cisterna que se dirigían al sur, hacia el mar Arábigo, con destino a los mercados de Asia.

Hasta allí, todo bien.

Pero el 13 de julio, los sauditas bombardearon el aeropuerto de Saná, en las afueras de la capital de Yemen. El gobierno yemení, apoyado por Arabia Saudita, reivindicó el ataque, afirmando que su objetivo era impedir el aterrizaje de un avión iraní. En represalia, los hutíes atacaron los aeropuertos regionales sauditas de Abha y Jizan.

Lo que resulta aún más preocupante para Riad es que los hutíes han comenzado a atacar a los buques sauditas en el Mar Rojo, lo que hace extremadamente peligroso el paso de los barcos por el estrecho de Bab el Mandeb, en el extremo sur del Mar Rojo. Esto, a su vez, está interrumpiendo las exportaciones de petróleo saudita a Asia.

Riad pasó siete años intentando someter a los hutíes mediante bombardeos, pero fracasó.

La guerra que asoló Yemen fue uno de los peores desastres humanitarios de nuestro tiempo y sus efectos aún se dejan sentir.

En 2022, Arabia Saudita acordó una tregua precaria con los hutíes y hubo informes de sobornos, pero ahora el país más rico de la región se enfrenta una vez más a la amenaza de ataques con drones y misiles por parte de su vecino del sur, al mismo tiempo que sufre ataques desde Irak al norte.

Nada de esto estaba previsto en los planes de Visión 2030.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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