“El escuadrón”: quiénes son las cuatro jóvenes congresistas de EE.UU. a las que Trump “atacó con mensajes racistas”

Las congresistas, Alexandria Ocasio-Cortez, Ilhan Omar, Rashida Tlaib y Ayanna Pressley, todas ciudadanas estadounidenses, acusaron al presidente de ser racista.

Trump no mencionó a las mujeres explícitamente por sus nombres, pero el contexto y las referencias dejaron en claro de quiénes se trataba.

¿Quiénes son las legisladoras a las que se refirió como “el escuadrón” y que están en el centro de esta tormenta política?

Alexandria Ocasio-Cortez, muchas veces referida como AOC, causó revuelo dentro del Partido Demócrata el pasado junio cuando derrotó al veterano político y favorito institucional Joe Crowley en las elecciones primarias del partido.

Le ganó el escaño en la Cámara de Representantes al candidato republicano Anthony Pappas, en la elecciones de medio término en noviembre, convirtiéndose, con 29 años, en la más joven congresista de la historia.

Nació en el Bronx de Nueva York, hija de padres de ascendencia puertorriqueña. Tiene grados en Economía y Relaciones Internacionales por la Universidad de Boston, y trabajó como coordinadora comunitaria, pedagoga y camarera antes de lanzarse al cargo público.

Desde su elección, la autoproclamada “demócrata socialista” se ha convertido en objeto de críticas por parte de la derecha política.

Pero Ocasio-Cortez no le ha rehuido a ser el centro de atención, haciendo frecuente uso de las redes sociales para arremeter contra los republicanos, los medios y otros críticos sobre una amplia gama de asuntos polémicos, incluyendo la inmigración, la pobreza y la raza.

Ha ganado fama por sus apasionados testimonios durante las audiencias del Congreso, que muchas veces son circulados entre sus casi cinco millones de seguidores en Twitter.

En particular, ha sido muy vociferante al abogar por una política ambientalistas, como una de las patrocinadoras de la resolución Green New Deal (“Nuevo acuerdo verde”), que insta a EE.UU. a alcanzar un nivel de cero emisiones netas de gases invernadero además de otras metas.

Tampoco ha tenido pelos en la lengua en cuanto a sus críticas contra el presidente.

En una entrevista con el programa noticioso de la cadena CBS, poco después de haber prestado juramento a la Cámara de Representantes, Ocasio-Cortez declaró que “no hay duda” de que Trump es racista.

“Las palabras que usa… son históricos mensajes discriminatorios velados de la supremacía blanca”, dijo. “El presidente ciertamente no inventó el racismo, pero definitivamente le ha dado una voz”.

Ilhan Omar, una congresista que cumple su primer período, ganó el escaño en representación de Minnesota en la Cámara de Representantes el pasado noviembre, convirtiéndose en la primera legisladora de EE.UU. de origen somalí.

Su familia llegó al país como refugiada de Somalia, asentándose en Minneapolis en 1997, después de la guerra civil en el país africano. En 2000 recibió la ciudadanía estadounidense.

Con 37 años y tres hijos, es una de las dos únicas mujeres musulmanas elegidas para el Congreso de EE.UU.

Antes de su elección, sirvió en la legislatura estatal de Minnesota, convirtiéndola en la estadounidense de origen somalí de mayor rango en un cargo público en EE.UU.

Su ejercicio sin precedentes en el cargo le ha ganado tanto admiración como crítica.

Poco después de su elección, recibió elogios por su lucha para cambia la prohibición de 181 años contra el uso de velos en la Cámara Baja, lo que le permitió portar un hijab cuando prestó juramento al cargo.

Pero Omar también ha sido repetidamente acusada de antisemitismo.

Se vio forzada a pedir disculpas por una serie de tuits en febrero que sugerían que el Comité de Asuntos Públicos Estadounidense Israelí (AIPAC) pagaba para influir en políticas pro Israel.

Legisladores de ambos partidos afirmaron que dichos mensajes compartidos en Twitter atizaban tropos antisemitas sobre los judíos y el dinero.

Omar publicó un comunicado en al que se disculpó “inequívocamente” de sus mensajes en la red social.

“El antisemitismo es real y le agradezco a mis colegas y aliados judíos que se están educando sobre la dolorosa historia de los tropos antisemitas”, escribió la legisladora.

Al igual que las otras congresistas, la elección de Rashida Tlaib este noviembre también hizo historia.

La demócrata de Michigan es la primera mujer de origen palestino en servir en el Congreso. Nacida y criada en Detroit, Michigan, Tlaib es la hija de padres palestinos inmigrantes. Su abuela todavía vive en Cisjordania.

Prestó juramento al cargo vistiendo un traje palestino tradicional que fue cosido por su madre.

Tlaib también se unió a Omar como una de dos únicas mujeres musulmanas en ser electas al Congreso.

La mayor de 14 hermanos, Tlaib se convirtió en la primera persona de su familia en graduarse de la secundaria, y luego de la universidad y de la escuela de leyes.

Desde tomar posesión de su cargo, Tlaib ha sido una crítica vociferante del presidente. Atrajo polémica al usar un improperio cuando llamó a un juicio político del presidente.

Pero en un mensaje en Twitter se manifestó irredenta por la polémica causada por sus declaraciones, diciendo que “siempre le digo la verdad al poder”.

