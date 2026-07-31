En gráficos: cómo son los 8 km de frontera entre España y Marruecos en Ceuta, foco de tensión migratoria de la Unión Europea

Miles de migrantes cruzaron la frontera de Marruecos hacia Ceuta en los último días, lo que hizo que el gobierno español movilizara al ejército para controlar la seguridad de la zona.

Se estima que cerca de 50.000 personas lograron atravesar el cerco que separa a Marruecos de la ciudad española en territorio africano, uno de los mayores flujos migratorios que ha enfrentado España en los últimos años.

La cifra supera en sí al número de migrantes que han llegado de forma irregular a Ceuta y Melilla por tierra en los últimos 10 años.

Hasta la tarde de este viernes se reportó la muerte de al menos 57 personas ahogadas en el mar.

Ceuta es una ciudad autónoma española en el norte de África situada frente al mar Mediterráneo, justo en el límite del estrecho de Gibraltar, y ha sido durante mucho tiempo un punto de cruce para los migrantes que intentan llegar a territorio europeo.

Esta semana, miles de personas escalaron vallas fronterizas o intentaron llegar a la costa ceutí a nado desde el espigón fronterizo de El Tarajal.

Getty Miles de personas cruzaron de Marrruecos hasta España a través de Ceuta

Aún no está claro qué motivó este aumento de movimiento migratorio no autorizado desde Marruecos, ni cuánto se esforzaron las autoridades de ese país para evitarlo.

El gobierno local de Ceuta, liderado por el Partido Popular, opositor al Partido Socialista del Ejecutivo central, le solicitó al presidente Pedro Sánchez que declarara la emergencia nacional, para poder tener acceso a recursos extraordinarios para enfrentar la crisis.

La oleada de cruces generó críticas de algunos líderes europeos, mientras otros ofrecieron su ayuda al gobierno español.

BBC

Foco de tensión migratoria

Lo vivido esta semana en Ceuta no es una situación nueva.

La ciudad, con unos 85.000 habitantes, ha sido escenario de importantes crisis diplomáticas entre Madrid y Rabat en los últimos años.

En mayo de 2021, el gobierno marroquí retiró sus controles fronterizos y permitió que unas 8.000 personas procedentes de Marruecos y de países del África subsahariana -las autoridades españolas no ofrecieron una cifra oficial- entraran en Ceuta en apenas dos días.

La medida fue interpretada ampliamente como una represalia de Marruecos por la decisión de España de permitir que un líder independentista del disputado territorio del Sáhara Occidental recibiera tratamiento médico en un hospital español.

Las tensiones solo se rebajaron y el control fronterizo se restableció después de que el presidente del gobierno español modificara la histórica postura de su país sobre el Sáhara Occidental y se reuniera al año siguiente con el rey de Marruecos, Mohamed VI.

¿Por qué Ceuta y, en menor medida, Melilla son foco de flujos migratorios no autorizados? Esto se debe a varios factores, siendo el más destacado su ubicación.

Una posición privilegiada

Ceuta y Melilla, el mayor de los dos territorios españoles en el norte de África situado unos 400 kilómetros al este, se encuentran en la costa mediterránea africana.

Ambas ciudades autónomas pertenecen a España y constituyen las únicas fronteras terrestres de la Unión Europea con África.

Bajo soberanía española desde el siglo XVII, Ceuta alberga una población diversa formada por cristianos y musulmanes, así como por residentes españoles y marroquíes y trabajadores transfronterizos que conviven en relativa armonía.

Marruecos no reconoce oficialmente a Ceuta y Melilla como territorios españoles y suele referirse a ellas como territorios ocupados.

En 1971 se comenzó a erigir la Valla de Ceuta, una larga reja metálica de 8 kilómetros de extensión y, tras varias actualizaciones, 10 metros de altura, diseñada con el fin de evitar la entrada de personas desde territorio marroquí.

En Melilla hay otra valla similar.

Aunque organismos de derechos humanos han denunciado que la construcción de un muro entre dos naciones va en contra del derecho a la libre circulación, el gobierno español y la Unión Europea han defendido las remodelaciones de la Valla de Ceuta para el control migratorio y para mantener la seguridad en la zona.

Se estima que, en condiciones normales, en Ceuta hay una presencia de 3.000 efectivos del ejército y la Guardia Civil, de acuerdo a datos del Ministerio de Defensa español.

En las últimas horas, el Ejecutivo español ordenó el envío de tropas adicionales para enfrentar una situación que fue descrita como fuera de control, aunque este viernes está más contenida.

La playa del Tarajal

Ceuta es una ciudad autónoma española cuyo estatus legal especial está regido por el Estatuto de Autonomía de 1995.

Esto le otorga competencias superiores a las de otros municipios de España, pero sin alcanzar las prerrogativas de las comunidades autónomas, como Madrid o Andalucía.

Muchos de los migrantes cruzan hacia Ceuta por El Tarajal, una playa que está ubicada al final de la Valla de Ceuta y donde hay una aduana y un punto de control fronterizo.

Tanto en la emergencia de esta semana como en la de 2021, la playa del Tarajal se convirtió en uno de los principales lugares de paso para alcanzar suelo español.

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De acuerdo a la ley española, los migrantes que llegan por tierra al territorio de forma irregular son atendidos por la Guardia Civil o la Cruz Roja y son llevados a los Centros de Atención Temporal a Extranjeros (CATE) o Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI).

El problema es que estas entidades no dan abasto para atender un flujo masivo como el que se ha presentado esta semana.

“Lo que ha sucedido es una violación de la integridad territorial de España y de las fronteras de una ciudad española”, dijo el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, en su visita de este viernes a Ceuta.

El Ministerio del Interior español informó este viernes que al menos 48.000 de los migrantes que cruzaron la frontera ya han regresado a Marruecos.

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Diseño de imagen: Daniel Arce-Lopez, con fotos de Getty.

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