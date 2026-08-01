España intenta contener la crisis migratoria en Ceuta: 48.000 personas ya han regresado a Marruecos y aumenta a 67 el número de muertos

El gobierno de España desplegó efectivos del ejército en su ciudad autónoma de Ceuta, ubicada en el norte de África, para garantizar la seguridad tras la entrada de más de 50.000 migrantes por tierra y mar en las últimas 24 horas procedentes de Marruecos.

Las autoridades españolas confirmaron la muerte de al menos 67 personas por ahogamiento, aunque se cree que la cifra podría aumentar a medida que se recuperan cuerpos del mar.

El Ministerio del Interior de España informó que unas 48.000 personas ya regresaron a territorio marroquí este viernes, de acuerdo a la agencia de noticias EFE. Del total de personas que cruzaron, unas 7.000 son menores de edad.

El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, visitó Ceuta este viernes y declaró: “Lo que ha sucedido es una violación de la integridad territorial de España y de las fronteras de una ciudad española”.

Sánchez, quien culpó a las mafias de “engañar a muchos jóvenes”, agradeció la cooperación de Marruecos para que se materialice “cuanto antes” la repatriación de los migrantes.

El presidente de la ciudad autónoma de Ceuta, Juan Jesús Vivas, había pedido ayuda urgente a Madrid ante esta nueva ola migratoria.

Una fila de 5 kilómetros

Ceuta es una ciudad autónoma española en el norte de África, situada frente al mar Mediterráneo, justo en el límite del estrecho de Gibraltar, y ha sido durante mucho tiempo un punto de cruce para los migrantes que intentan llegar a territorio europeo.

Durante varios días, el número de migrantes que buscaban llegar al enclave español fue en aumento.

Este jueves se vio a miles de personas escalando las vallas fronterizas o intentando llegar a la costa ceutí a nado desde el espigón fronterizo de El Tarajal.

De acuerdo con la agencia española EFE, había una fila de casi 5 kilómetros de largo en la frontera, con miles de personas que aguardaban su oportunidad para cruzar.

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Aún no está claro qué motivó este aumento de cruces irregulares desde Marruecos ni cuánto se esforzaron las autoridades de ese país para evitarlo.

En un momento dado, un funcionario español dijo que la frontera estaba totalmente colapsada.

Los centros de acogida para migrantes están saturados y las autoridades locales han acusado al gobierno central de reaccionar con lentitud.

Zakaria Zarroqui, activista por los derechos de los migrantes, le dijo a la agencia Reuters que la gente acudió en masa a la ciudad marroquí de Fnideq para luego intentar cruzar a Ceuta.

La agencia de noticias AFP filmó a migrantes que celebraban haber entrado en territorio europeo, agradeciendo a la policía española y gritando: “Adiós, Marruecos. Hola, España”.

La noche del jueves, el gobierno español informó del cierre de la frontera entre Marruecos y Melilla, la otra ciudad autónoma española en el norte de África, donde habrían ingresado de forma irregular en las últimas horas entre 300 y 400 migrantes, según las autoridades locales.

Piden decretar el estado de emergencia nacional

El presidente del gobierno de Ceuta, Juan Jesús Vivas, del Partido Popular (PP), sostuvo que la afluencia de migrantes estaba desbordando los recursos y pidió a Sánchez declarar el estado de emergencia nacional.

Vivas recordó un episodio de hace cinco años, cuando esa ciudad autónoma vivió una crisis sin precedentes en la que miles de migrantes cruzaron la frontera, lo que llevó al gobierno central a enviar soldados y tanques.

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El líder local también pidió “modificar la ley de extranjería para recuperar el recurso que autorizaba el rechazo en frontera de aquellas personas que intentaban sortear la misma por vía marítima”.

“Este recurso se ha perdido como consecuencia de la interpretación que el Tribunal Supremo (…) hizo de la ley”, señaló.

A principios de este mes, el Tribunal Supremo español dictaminó que los migrantes que llegan a los dos enclaves españoles del norte de África —Ceuta y Melilla— por mar no pueden ser devueltos de forma sumaria.

“Estamos en una situación de emergencia humanitaria y social total”, aseguró el líder ceutí.

Mientras, el líder del opositor Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, pidió un “despliegue de medios masivo” y acusó al gobierno de Sánchez de haber dado una “versión desmentida por la realidad”.

“La situación que Ceuta está sufriendo es una avalancha sin precedentes. Empezó el lunes y se sigue agravando. La versión gubernamental sobre una pronta solución está siendo desmentida por la realidad”, agregó Feijóo en un comunicado.

EPA/Shutterstock

Polémicas palabras de Meloni

Tras difundirse las imágenes de la llegada masiva de migrantes a Ceuta, la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, y su ministro de Asuntos Exteriores se mostraron favorables a una posible suspensión del tratado de fronteras libres que rige en la Unión Europea, conocido como Acuerdo de Schengen.

“Las imágenes que llegan desde Ceuta son impactantes y demuestran, una vez más, que la inmigración ilegal descontrolada supone una amenaza concreta para la seguridad de las fronteras europeas”, escribió Meloni en sus redes sociales.

“Estamos convocando a los organismos competentes y, tras dichas reuniones, estamos preparados para actuar —incluso mediante medidas extraordinarias— con el fin de defender nuestras fronteras y garantizar la seguridad de los ciudadanos, como por ejemplo suspendiendo el Acuerdo de Schengen con España”, dijo la primera ministra.

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“No cederemos ni un ápice en materia de inmigración ilegal: la defensa de las fronteras, el freno a los traficantes de personas y la garantía de repatriaciones efectivas seguirán siendo la política de este gobierno”, afirmó.

El canciller italiano opinó, además, que la ola migratoria hacia Ceuta se debe a la política de regularización de inmigrantes de España.

Ante esto, el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Albares, convocó al embajador de Italia en España.

Albares dijo que la política migratoria del gobierno de Sánchez no es la causante de este conflicto, y puso el foco en la sentencia del Tribunal Supremo: “Los hechos de hoy tienen relación con una sentencia”.

La hipótesis del gobierno italiano es apoyada por el PP. Su secretario general, Miguel Tellado, manifestó que “el responsable de lo que pasa en Ceuta es el presidente del gobierno” por su política de regularización de inmigrantes.

“Vienen con la expectativa de que Pedro Sánchez les convierta más pronto que tarde en ciudadanos españoles”, escribió Tellado en X.

Europa Press vía Getty Images Flotadores y otros dispositivos para ayudar al nado fueron utilizados por quienes decidieron meterse por la playa.

Europa Press vía Getty Images Los migrantes cruzaron de Marruecos a España tanto por tierra como por mar.

Europa Press vía Getty Images A algunos de los que lograron cruzar con éxito a España se los vio celebrando su ingreso.

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