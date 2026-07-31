Hamás acepta el plan de Trump de desarme en Gaza, si Israel se retira de la Franja

Hamás confirmó este viernes que acepta el plan de la Junta de Paz creada por Donald Trump para desarmarse completamente en Gaza.

La decisión había sido adelantada este jueves por el presidente estadounidense, quien afirmó que la Junta de Paz había alcanzado un acuerdo para el “desarme completo” de Hamás y otros grupos armados en Gaza.

El grupo palestino afirmó en un comunicado que la entrega de su armamento pesado está condicionada a que Israel retire sus fuerzas de Gaza y ponga fin a “toda forma de agresión”, algo que califica como un “requisito fundamental” para avanzar con el acuerdo.

Agregó que el armamento pesado que entregará será almacenado bajo la responsabilidad del Comité Nacional para la Administración de Gaza (CNAG) de la Junta de Paz.

El acuerdo exige el despliegue de fuerzas de protección internacionales y la garantía del derecho a la “autodeterminación y al establecimiento de un Estado palestino independiente”.

En su anuncio el jueves, Trump dijo que Israel se retiraría de Gaza “a medida que se complete el desarme” y calificó el acuerdo como “un paso crítico para que Gaza finalmente sea liderada por un nuevo gobierno palestino”.

La segunda fase del plan de alto el fuego en Gaza, mediado por Estados Unidos, incluye el desarme de Hamás. Esta fase también contempla la reconstrucción de Gaza.

En la primera respuesta oficial al acuerdo de Hamás de desarmarse, un alto funcionario israelí dijo: “En relación con las diversas publicaciones sobre avances diplomáticos en la Franja de Gaza, Israel reiteró que no habrá retirada de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) de la actual ‘Línea amarilla’ sin un desarme genuino de Hamás”.

La “Línea amarilla” es una línea de demarcación en Gaza hasta la cual Israel acordó retirar sus fuerzas tras el alto el fuego de octubre de 2025.

Getty Images Más de 73.000 personas han muerto en ataques israelíes en Gaza.

El embajador de Israel ante la ONU, Danny Danon, dijo este viernes que su país está “deseando implementar” el acuerdo de paz, pero mostró escepticismo sobre el anuncio de Hamás.

“Tenemos que verificar lo que hacen, no lo que dicen”, dijo en una entrevista con CNN.

Señaló que “el desarme significa que las armas salgan de Gaza” y que Hamás no tenga el control de dichas armas.

Por su parte, el polémico ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben Gvir, de extrema derecha, escribió en un mensaje en X que el borrador del acuerdo publicado por la Junta de Paz “no es aceptable para Israel”.

Afirmó que, tras el ataque del 7 de octubre de 2023, aceptar detener la “eliminación de los asesinos de la organización terrorista” permitiría, en la práctica, que Hamás “se reorganizara para la próxima masacre”.

Añadió que Israel debe continuar eliminando objetivos en Gaza y reiteró comentarios anteriores sobre “fomentar la emigración” de la región.

Por sus posiciones extremas, Ben Gvir estuvo marginado durante años en la política israelí. A finales de 2022, el actual primer ministro, Benjamín Netanyahu, lo incorporó como ministro pues necesitaba de su apoyo para juntar los votos requeridos en el parlamento para formar gobierno.

Este viernes, las FDI confirmaron informaciones previas sobre un ataque israelí en Gaza, en el que se reportó que varios palestinos resultaron heridos.

Tras ser contactadas por la BBC, las FDI dijeron que realizaron un ataque “contra un terrorista del brazo armado de Hamás” en la zona de la ciudad de Gaza.

“Tras identificar a personas ajenas al conflicto en la zona, se desvió el proyectil para mitigar los daños que pudieran sufrir. El incidente está siendo revisado”, añadieron las FDI.

Las negociaciones en El Cairo

Getty Images A principios de este mes, Hamás eligió a un nuevo líder, Khalil al-Hayya

En abril de este año, Hamás rechazó el plan de desarme de una figura clave en los esfuerzos de paz de Trump para Gaza, según le dijo a la BBC un alto funcionario palestino familiarizado con las negociaciones.

A principios de este mes, Hamás eligió a un nuevo líder, Khalil al-Hayya. Reemplazó a Yahya Sinwar, quien murió en un ataque del ejército israelí en Gaza en octubre de 2024. Como negociador jefe de Hamás, Hayya lideró las delegaciones del grupo en conversaciones indirectas de alto el fuego, reuniéndose con mediadores en Egipto y Qatar.

La BBC reportó este año que se pensaba originalmente que la Junta de Paz estaba destinada a ayudar a poner fin a la guerra entre Israel y Hamás en Gaza y supervisar la reconstrucción. Pero su estatuto propuesto no menciona el territorio palestino y parece estar diseñado para sustituir las funciones de la ONU en el territorio palestino.

Hamás lideró un ataque contra Israel el 7 de octubre de 2023, en el que murieron 1.200 personas y 251 fueron tomadas como rehenes.

Israel respondió lanzando una campaña militar masiva en Gaza, durante la cual han muerto más de 73.000 personas, incluidos 21.280 niños, según el ministerio de salud de Gaza, controlado por Hamás.

BBC

Análisis: grandes obstáculos y una inusual esperanza para Gaza

Jeremy Bowen, editor internacional de la BBC

Hay muchas razones por las que el plan para desarmar a Hamás podría no funcionar.

Al mismo tiempo, representa potencialmente un raro rayo de esperanza en un panorama desolador. Hamás nunca había aceptado desarmarse hasta ahora. Si se maneja con cuidado y eficacia, existe la posibilidad de lograr avances diplomáticos.

En el centro de la nueva propuesta para que Hamás se desarme en Gaza hay un acuerdo.

La idea es que, a medida que Hamás entregue sus armas, Israel se retire del 70% de Gaza que ocupa.

Puede sonar sencillo, pero la realidad de la política, la guerra, la desconfianza absoluta entre las partes, la muerte de miles de personas y la destrucción de Gaza convierten el proceso en algo muy complejo.

La vida en Gaza es catastrófica para más de dos millones de civiles palestinos que sobreviven en condiciones desesperadas.

Para la mayoría, Israel ha destruido sus hogares y sus medios de subsistencia. Según el Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamás, cuyas cifras son consideradas fiables por la ONU, Israel mató a más de 70.000 palestinos durante la guerra y a más de 1.000 adicionales desde el alto el fuego. Unicef afirma que, desde el 7 de octubre de 2023, Israel ha matado a más de 20.000 niños, entre ellos al menos 1.000 bebés que figuran entre los muertos y heridos.

Gran parte de Gaza está reducida a escombros. No se trata únicamente de los daños causados por las operaciones militares de las FDI. También ha existido un proyecto organizado y respaldado oficialmente para destruir comunidades y arrasar infraestructuras. Empresas civiles de demolición israelíes han sido contratadas para completar la labor iniciada por las bombas de las FDI.

Del lado israelí, existe una fuerte percepción entre la mayoría judía, que representa alrededor del 80% de la población, de que Hamás seguirá siendo una amenaza potencialmente letal hasta que sea completamente desarmado y despojado de cualquier vestigio de poder.

El 7 de octubre de 2023, Hamás y otros grupos palestinos atacaron Israel, matando a casi 1.200 personas, aproximadamente dos tercios de ellas civiles, incluidos niños, y tomando como rehenes a 251 personas, que fueron llevadas a Gaza. Muchos israelíes creen que Hamás volvería a hacer lo mismo si tuviera la oportunidad.

El proceso diplomático que produjo el acuerdo con Hamás no se desarrolla en una burbuja. El éxito del plan depende también de cuestiones más amplias.

Israel celebrará elecciones generales a finales de octubre. El primer ministro, Benjamin Netanyahu, va por detrás en las encuestas y lucha no solo por su supervivencia política y su legado, sino potencialmente también por su libertad. Mientras ha estado en el cargo, el largo juicio que enfrenta por cargos de corrupción -que podrían acarrearle una pena de prisión- ha avanzado muy lentamente. Eso cambiaría si perdiera el poder.

Netanyahu enfrenta presiones tanto dentro como fuera de Israel. En el ámbito interno, no quiere dar a sus adversarios políticos la oportunidad de acusarlo de ser blando con Hamás. En el plano internacional, la única dirección que realmente le importa está en Washington D. C.

Estados Unidos también tiene elecciones en el horizonte, con los comicios de mitad de mandato previstos para noviembre. El presidente Donald Trump no puede atribuirse una victoria en la guerra contra Irán, por lo que necesita una en Gaza. Si el Partido Republicano de Trump sufre una dura derrota electoral, el poder que tanto disfruta ejercer se verá debilitado. Trump culpará a Netanyahu si llega a la conclusión de que está impidiendo la victoria que desea y necesita.

Hamás también está sometido a una fuerte presión. La mayoría de sus principales dirigentes y miles de sus combatientes murieron a manos de Israel. Las FDI siguen asesinando a altos cargos de Hamás cuando tienen la oportunidad. Mientras escribo estas líneas, una alerta de las FDI en mi teléfono informa de que han matado al comandante de una milicia palestina que, según afirman, participó en la toma de rehenes el 7 de octubre de 2023.

Muchos palestinos responsabilizan a Hamás de las consecuencias de su decisión de atacar a Israel el 7 de octubre. Además, Hamás también afronta desafíos por parte de poderosas familias palestinas y de milicias financiadas y respaldadas por Israel.

La organización está tratando de reconstruir su apoyo de base. Así me lo explicó Rushdi Abu Alouf, corresponsal de la BBC en Gaza:

“Durante meses, Hamás ha ido reorientando cada vez más parte de su atención hacia la labor social y política de proximidad, ampliando los programas de memorización del Corán y las actividades benéficas dirigidas a niños, adolescentes y jóvenes, al tiempo que aprovecha la grave crisis humanitaria y la creciente dependencia de la ayuda por parte de numerosas familias”.

Khalil al-Hayya, recientemente confirmado como líder político de Hamás, fue una figura clave en la decisión de abandonar las objeciones al marco del acuerdo. Egipto y Turquía realizaron gran parte del intenso trabajo diplomático necesario para lograrlo.

Las concesiones hechas por Hamás están vinculadas a que Israel acepte replegarse dentro de Gaza. Sin embargo, Israel ha insistido públicamente en que el desarme total de Hamás es una condición previa para cualquier retirada.

Solo un acuerdo gradual, paso a paso, que comience con medidas pequeñas y vaya generando confianza, tiene posibilidades de funcionar. Trump tendrá que mantenerse involucrado en el proceso, algo que está lejos de ser seguro dada la guerra con Irán y los muchos otros desafíos que existen en el mundo.

Simplemente mantener el proceso en marcha requerirá un compromiso diplomático sostenido y la ausencia de sobresaltos repentinos que hagan imposible la mediación.

Eso será difícil.

BBC

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

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