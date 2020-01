Irán promete “venganza severa” por la muerte de Qasem Soleimani a manos de Estados Unidos

El ataque contra Soleimani —que se produjo en el aeropuerto de Bagdad, Irak— fue ejecutado por “orden del presidente” Donald Trump, según confirmó el Pentágono.

La muerte de quien era considerado el segundo hombre más poderoso en Irán después del Ayatola Alí Jamenei, líder supremo de Irán, fue confirmada también por la Guardia Revolucionaria de Irán.

El ataque, señala la principal corresponsal internacional de la BBC, Lyse Doucet, propiciará una “escalada en una situación que ya es extremadamente tensa y volátil”.

Y es que Soleimani no solo era la figura militar más poderosa del país, considerado como el cerebro estratégico detrás de la enorme ambición de Irán en Medio Oriente, sino también el verdadero canciller, en temas de guerra y paz, agrega Doucet.

Tras conocerse la noticia, Jamenei declaró tres días de duelo nacional y aseguró que les espera “una severa venganza a los criminales” detrás del ataque.

Javad Zarif, ministro de Relaciones Exteriores de Irán, describió el ataque como un “acto de terrorismo internacional” y añadió que EE.UU. ” es responsable de todas las consecuencias de su deshonesto aventurismo”.

Zarif, quien calificó a Soleimani como el enemigo más efectivo de Estado Islámico, Al Qaeda, etc., calificó el ataque como una “extremadamente peligrosa y tonta escalada”.

“La brutalidad y la estupidez de las fuerzas terroristas estadounidenses al asesinar al Comandante Soleimani … harán sin duda que el árbol de la resistencia en la región y el mundo sea más próspero”, continuó Zarif.

The US' act of international terrorism, targeting & assassinating General Soleimani—THE most effective force fighting Daesh (ISIS), Al Nusrah, Al Qaeda et al—is extremely dangerous & a foolish escalation.

The US bears responsibility for all consequences of its rogue adventurism.

— Javad Zarif (@JZarif) January 3, 2020