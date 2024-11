Joe Biden avala que Ucrania use misiles estadounidenses de largo alcance para atacar territorio ruso

Los detalles fueron publicados por los diarios The New York Times y The Washington Post, así como la agencia de noticias AFP, pero aún no hay una confirmación oficial por parte de la Casa Blanca o el Pentágono.

Por su parte, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, habló sobre los informes de los medios sobre el uso de ATACMS contra Rusia, pero no confirmó ni negó que Estados Unidos haya dado permiso para usarlos.

En un video, el mandatario dijo que había presentado un “plan para victoria” a los aliados, que incluía “capacidad de largo alcance para nuestro ejército”.

“Muchos en los medios de comunicación están diciendo que hemos recibido permiso para tomar las medidas adecuadas”, comentó. “Pero los ataques no se llevan a cabo con palabras. Tales cosas no se anuncian. Los misiles hablarán por sí mismos”, agregó.

Según las fuentes estadounidenses, Ucrania tiene planeado lanzar su primer ataque con misiles de largo alcance en los próximos días.

Aunque el Kremlin no se ha pronunciado todavía, el pasado septiembre el líder ruso, Vladimir Putin, advirtió sobre el uso de este tipo de armamento en el conflicto.

Putin dijo que una decisión como esa sería considerada como una “participación directa” de los países de la OTAN en la guerra de Ucrania y añadió que “cambiaría sustancialmente la esencia misma, la naturaleza del conflicto”.

Getty Images Ucrania podrá usar el sistema de misiles MGM-140, considerado uno de los más efectivos del mundo.

“Esto significará que los países de la OTAN, Estados Unidos y los países europeos están luchando con Rusia”, añadió.

De acuerdo con las fuentes de los medios estadounidenses, el cambio de rumbo por parte del gobierno de Biden se debe a la participación de tropas de Corea del Norte en las filas del ejército ruso.

Esto puso en alarma a los gobiernos de Washington y Kyiv.

El tipo de misil

El sistema de misiles tácticos del ejército MGM-140 (ATACMS, por sus siglas en inglés) está fabricado por Lockheed Martin.

Tienen la capacidad de alcanzar hasta 300 kilómetros y son difíciles de interceptar debido a su alta velocidad.

Estados Unidos envió estas armas como parte de un paquete de apoyo y ya han sido utilizadas al menos una vez para atacar objetivos rusos en la Crimea ocupada.

Getty Images Joe Biden está a solo dos meses de dejar la Casa Blanca, luego de que Donald Trump ganó las elecciones a principios de noviembre.

Sin embargo, lo cierto es que la decisión le permitiría ahora a Ucrania atacar más profundamente áreas controladas por Rusia, apuntando a bases, instalaciones de almacenamiento y centros logísticos.

Si bien algunos funcionarios estadounidenses se han mostrado escépticos ante la idea de que permitir ataques de largo alcance vaya a cambiar el rumbo general de la guerra, esta decisión podría ayudar a Ucrania en un momento en que las fuerzas rusas están logrando avances y posiblemente lleguen a poner a Kyiv en una situación difícil.

De acuerdo a la agencia Reuters, no está claro si Trump revertirá la decisión de Biden cuando asuma el cargo, el próximo mes de enero.

Trump ha criticado fuertemente las políticas estadounidenses sobre ayuda financiera y militar a Ucrania y ha prometido poner fin a la guerra rápidamente, sin explicar cómo lo logrará.

