Juicio políitico a Trump: seis preguntas clave para entender el “impeachment”contra el presidente de EE. UU.

Este miércoles, Donald Trump tuvo el dudoso honor de unirse a esa lista, luego de que la Cámara de Representantes aprobara la realización de un juicio político en contra del mandatario.

La decisión fue adoptada con los votos de la mayoría de legisladores del Partido Demócrata que controlan la Cámara Baja y es el resultado de una investigación que se inició en septiembre pasado para indagar si Trump buscó o no ayuda de Ucrania para aumentar sus posibilidades de ser reelegido en 2020.

Ahora, el presidente deberá someterse a un juicio político en el Senado que será, en definitiva, donde se decidirá su destino.

En BBC Mundo respondemos algunas de las preguntas clave para entender este proceso y su importancia histórica en la política estadounidense.

Trump está acusado de presionar a Ucrania para que encontrara información perjudicial sobre uno de sus principales rivales demócratas de cara a las elecciones de 2020, Joe Biden, y su hijo Hunter.

Hunter trabajó para una empresa ucraniana cuando Joe Biden era vicepresidente de EE. UU.

El presidente está acusado de “utilizar” dos cosas como moneda de cambio con Ucrania: retener US$400 millones de ayuda militar a Ucrania que ya había sido aprobada por el Congreso estadounidense, y un encuentro con el presidente ucraniano en la Casa Blanca.

Ello, según los demócratas, supone un abuso de poder, utilizar la presidencia para beneficio político personal en detrimento de la seguridad nacional.

Ucrania estaba utilizando ese dinero para afrontar su conflicto con Rusia.

Trump también está acusado de obstruir la labor del Congreso para el impeachment, al negarse a cooperar con la investigación.

El origen de todo este proceso está en la denuncia de un funcionario de inteligencia no identificado, que escribió una carta expresando su preocupación por una llamada telefónica el pasado 25 de julio entre Trump y su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Una transcripción de la llamada reveló que Trump había instado al presidente Zelensky a investigar acusaciones contra Joe y Hunter Biden.

La llamada tuvo lugar poco después de que Trump bloqueara centenares de millones de dólares en ayuda militar estadounidense destinada a Ucrania.

Bill Taylor, embajador de EE. UU. en Ucrania y uno de los dos primeros testigos en declarar ante la Comisión de investigación del Congreso, aseguró con anterioridad que Trump había dejado claro que la entrega de las ayudas estaba condicionada a que Biden fuera investigado. La Casa Blanca lo niega.

Mientras los legisladores demócratas consideran que durante la investigación quedó claro que Trump abusó de su poder en la relación con Ucrania, los republicanos aseguran que esa acusación se basa en rumores y conjeturas, no en evidencias palpables.

En relación con el segundo cargo, los demócratas apuntan al rechazo expreso de la Casa Blanca a permitir que altos funcionarios acudieran a testificar ante el Congreso así como a la negativa a entregar a la Comisión investigadora documentos oficiales relacionados con el caso.

Trump ha catalogado desde el inicio este proceso como una “caza de brujas”.

El mandatario ha negado haber utilizado la ayuda militar estadounidense como moneda de cambio con Zelensky y ha insistido reiteradamente en que su llamada al líder de Ucrania fue “perfecta“.

“Es todo muy simple. Están intentando detenerme porque estoy luchando por ustedes”, dijo Trump en un video publicado en su cuenta de Twitter cuando se iniciaron las investigaciones.

Esa misma postura fue asumida por el Partido Republicano, cuyos legisladores acusan a la oposición de haber querido destituir a Trump desde su primer día en la Casa Blanca.

SUCH ATROCIOUS LIES BY THE RADICAL LEFT, DO NOTHING DEMOCRATS. THIS IS AN ASSAULT ON AMERICA, AND AN ASSAULT ON THE REPUBLICAN PARTY!!!!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2019