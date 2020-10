Kamala Harris vs Mike Pence | “Señor vicepresidente, estoy hablando”: la frase de la candidata que marcó el debate vicepresidencial en EE.UU. (y refleja la experiencia cotidiana de muchas mujeres)

“Señor vicepresidente, estoy hablando“.

La candidata del Partido Demócrata utilizó por primera vez esas palabras unos seis minutos después del inicio del debate, cuando su rival republicano intentó interrumpirla por primera vez.

Pence trató de seguir hablando, por lo que Harris rápidamente le volvió a poner freno.

“Estoy hablando”, le insistió, para luego retomar su crítica a la repuesta de la administración Trump al coronavirus.

Con el caótico debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden fresco en el recuerdo, la moderadora, Susan Page, ya les había pedido a los candidatos respetar los tiempos del otro.

Pero poco después fue el turno de Pence para reaccionar a una interrupción de Harris.

“Si me deja terminar, senadora…”, le tuvo que decir en medio de su réplica.

A lo largo de la noche, sin embargo, las interrupciones del vicepresidente estadounidense prácticamente duplicaron a las de la senadora demócrata, con NBC estimando que Pence interrumpió a Harris en 16 ocasiones mientras que ella lo hizo en nueve oportunidades.

Y cuando pasada media hora Harris volvió a reaccionar a una interrupción de Pence con otro “Señor vicepresidente, estoy hablando” la frase ya se había convertido en el primer meme del debate presidencial.

Can’t wait to get my I’M SPEAKING t-shirt.

— Emmy Rossum (@emmyrossum) October 8, 2020