La concurrida fiesta durante la cuarentena que pone de nuevo en aprietos Boris Johnson, primer ministro de Reino Unido

Según se reportó, unas 100 personas fueron invitadas a un evento en el jardín del Nº 10 de Downing Street, la residencia del primer ministro, durante el primer confinamiento en Inglaterra.

Testigos le dijeron a la BBC que Johnson, y su esposa, Carrie, estaban entre las 30 personas que asistieron a la reunión -a la que los asistentes tenían que llevar su propia bebida-, el 20 de mayo de 2020.

Pero el primer ministro se ha negado a decir si estaba entre los asistentes.

La Policía Metropolitana dijo que estaba en contacto con el gobierno por “reportes generalizados relacionados con presuntas infracciones” de las reglas impuestas por la pandemia de covid.

El lunes, Downing Street se negó a hacer comentarios porque dijo que la reunión, como otras reportadas que ocurrieron bajo las restricciones del coronavirus durante 2020, está siendo investigada como parte de una pesquisa independiente en curso.

En otra polémica el mes pasado, el diario The Guardian publicó una fotografía tomada el 15 de mayo de 2020, que muestra al primer ministro, su esposa y 17 miembros del personal en el jardín del Nº 10 de Downing Street.

En este caso, Johnson dijo que esta no era una fiesta y que los presentes eran “personas en el trabajo, hablando de trabajo”.

La reunión del miércoles 20 de mayo salió a la luz por primera vez la semana pasada en un blog del exasesor del primer ministro, Dominic Cummings.

Y el canal ITV News publicó lo que parece ser la invitación completa por correo electrónico enviada en nombre del principal secretario privado de Johnson, Martin Reynolds.

En el asunto del mail se leía: “¡Copas con distancia social! [OFICIAL-SENSIBLE-No 10 SOLAMENTE]”.

“Después de un período de mucho trabajo, pensamos que estaría bien aprovechar este tiempo tan maravilloso y tomar unas copas, con la distancia social debida, en el jardín del Número 10 [de Downing Street] esta tarde”, dice el email.

“Por favor, únanse a partir de las seis de la tarde, y ¡traigan su propio alcohol!”

Dos testigos le dijeron a la BBC que vieron a Johnson y su esposa Carrie en el evento en el jardín.

Y fuentes agregaron que varios miembros del personal de Downing Street expresaron su preocupación por las bebidas. “Hubo conversaciones sobre que el correo electrónico era realmente imprudente”, dijo una.

“Recuerdo que la gente decía: ‘¿Qué demonios?'”, agregó otra.

Otros dijeron que se había instalado una mesa larga en el jardín para el evento.

En un mensaje enviado por un miembro del personal de Downing Street a otro en ese momento, al que tuvo acceso la BBC, se leía: “Um. ¿Por qué Martin (Reynolds) está alentando una reunión masiva en el jardín?” Otro preguntó: “¿Esto es real?”.

El email fue enviado cuando las restricciones de confinamiento aún estaban vigentes. Doce días después, el 1 de junio, las reglas en Inglaterra se relajaron para permitir que grupos de hasta seis personas se reunieran en exteriores.

En una publicación de Twitter el día de la reunión, cuando había 25ºC en Londres, la Policía Metropolitana recordaba a los ciudadanos que solo podían relajarse o hacer ejercicio al aire libre, con sus convivientes o con una sola persona de otro hogar.

Have you been enjoying the hottest day of the year so far? 🌞

It is important that we all continue to #StayAlert

You can relax, have a picnic, exercise or play sport, as long as you are:

➡️ On your own

➡️ With people you live with

➡️ Just you and one other person pic.twitter.com/LAVe6DScQ5

— Metropolitan Police (@metpoliceuk) May 20, 2020