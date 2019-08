La conmovedora historia de la joven que encontró al hombre que le regaló una bicicleta cuando era una niña refugiada

La joven de origen kurdo vivió en un campamento de refugiados cerca de Zwolle, Holanda, en los años 90.

Y guardaba con especial cariño el recuerdo de un trabajador humanitario del que no sabía ni su nombre.

Babakar decidió buscarlo.

Hi internet, this is a longshot BUT I was a refugee for 5 yrs in the 90s and this man, who worked at a refugee camp near Zwolle in the Netherlands, out of the kindness of his own heart bought me a bike. My five year old heart exploded with joy. I just want to know his name. Help? pic.twitter.com/XzUgHzllYb

— Mevan | میڤان (@MeAndVan) August 12, 2019