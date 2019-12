La mujer a la que prendieron fuego en India cuando iba al juicio contra 2 hombres a los que acusó de violación

El ataque lo sufrió de camino a los tribunales, donde iba a asistir a una audiencia por una demanda por violación que presentó en marzo contra dos hombres.

La policía detuvo a cinco hombres, incluidos los dos que había denunciado como sus violadores, como sospechosos de haberle prendido fuego.

Según los medios locales, el grupo de hombres la interceptó cuando se dirigía a la estación del distrito de Unnao, donde esperaba tomar el tren que la acercaría a los juzgados.

De acuerdo a los reportes, los atacantes la arrastraron hasta un descampado, donde le prendieron fuego.

El incidente aumentó la indignación que ya había generado otro ataque ocurrido el día anterior, cuando una joven fuera brutalmente violada en grupo, asesinada y quemada, y por el que decenas de personas salieron a protestar a las calles.

Y pasó en el mismo distrito, en Unnao, donde en julio una mujer que había denunciado a un político local del partido de gobierno por violación murió en un accidente de tráfico, un hecho que la policía está investigando como posible asesinato.

La indignación se hizo evidente también en Twitter.

Una usuaria posteó: “Otra tragedia, esta de Unnao, el distrito infame por el caso de violación del BJP [partido en el poder]. Otra chica que había presentado su caso este año contra dos personas, fue quemada y esta mañana está luchando por su vida. Otro día. Otra chica. Solo una semana después de Hyderabad”.

Another Shocker- This from Unnao, the city infamous for the BJP MLA rape case.

Another girl who had filed a rape complaint earlier this year against 2 people has been SET ABLAZE this morning-fighting for her life.

Another day. Another girl. Just a week after Hyderabad.

— Zeba Warsi (@Zebaism) December 5, 2019