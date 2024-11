La situación “apocalíptica” en Paiporta, el epicentro de la tragedia en Valencia donde aún hay gente atrapada en sus casas

Son más de una cuarta parte de los 205 fallecidos confirmados por las autoridades a causa de la DANA (depresión aislada en niveles altos) en la provincia de Valencia -la más afectada- y las de Albacete, Cuenca y alrededores.

Estas regiones sufrieron lluvias torrenciales que desbordaron los cauces de los ríos, inundaron calles y campos, arrastraron vehículos, derribaron puentes y dejaron la mayor cifra de muertos por un desastre natural en la historia reciente del país.

Getty Images Muchas calles de Paiporta quedareon bloqueadas por montañas de vehículos.

Las autoridades no han querido ofrecer una cifra aproximada de desaparecidos al no contar con datos suficientes, pero los medios locales informan que son cientos.

En Paiporta, epicentro de la tragedia, los testimonios de los vecinos reflejan la tragedia de un pueblo ocupado en llorar a los fallecidos, buscar a quienes se perdieron, prevenir los saqueos y tratar de salvar pertenencias en casas y comercios anegados.

“Hay personas atrapadas”

“Necesitamos grúas y personas de rescate para que quiten todo el lodo que todavía queda en las calles. Hay gente que lleva tres días atrapada por que no han venido a mover el barro, las motos y los autos, y están atrapadas en sus casas”, explicó a BBC Mundo desde Paiporta Melissa Flores.

Flores, colombiana que vive en España desde hace cinco años, aseguró que “el panorama es “desolador”.

“No hay electricidad, no hay agua, la comunicación es deficiente, y no vemos cuando se pueda resolver pronto la situación”, lamentó.

Getty Images Los vecinos tratan de desbloquear sus calles.

Explicó que su situación personal es “delicada”, ya que tiene una niña de un año y el caos en el que está inmersa Paiporta le dificulta desplazarse para acceder a servicios y productos básicos.

“Por acá solo han venido los voluntarios. Las autoridades no han aparecido y todavía queda mucho por hacer”, agregó.

Dentro de la tragedia, la noticia positiva en las últimas horas en Paiporta ha sido la llegada de voluntarios que se han organizado en redes sociales desde el jueves para ayudar en las zonas más afectadas.

Estos voluntarios, la mayoría jóvenes de localidades cercanas como Picaña o Torrente, acuden a pie para repartir botellas de agua y comida, y echar una mano en las labores de limpieza y despeje de las vías de comunicación.

“Siguen levantando cuerpos”

La alcaldesa de Paiporta, Maribel Albalat, aseguró en una entrevista con la cadena de radio española SER que parte de la ayuda “no está llegando porque hay muchas calles intransitables”.

Albalat describió como “apocalíptica” la situación que se vive en el pueblo, donde “se han inundado todas las plantas bajas” y “todos los comercios”, y sugirió que la cifra de fallecidos probablemente sea superior a los 62 del último recuento oficial.

“Todavía están levantando los cuerpos y no puedo decir qué cifra será”, declaró.

Entre los muertos hay seis ancianos de una residencia que se ahogaron al inundarse la planta baja del edificio antes de que pudieran escapar.

Getty Images La situación es “apocalíptica” en Paiporta, según su alcaldesa.

La alcaldesa también confirmó que hay personas desaparecidas o atrapadas en plantas bajas, sótanos y garajes.

“Muchos vivían en plantas bajas que como nunca se inundaban no salieron y permanecieron allí; otros estaban en comercios que quedaron bloqueados por coches empotrados contra las puertas, y otros fueron a sacar los coches de los garajes y ya no pudieron salir”, declaró a la agencia EFE.

También denunció que se han producido saqueos y robos en algunos establecimientos.

Parte del municipio permanece sin electricidad casi tres días después del temporal, y el suministro de agua se está restableciendo poco a poco, según indicó la alcaldesa.

El ayuntamiento habilitó la primera planta del centro de salud para atender emergencias médicas extremas y organizó un servicio de reparto de agua potable.

Por qué Paiporta es la “zona cero”

La situación geográfica de Paiporta fue clave para que se convirtiera en el epicentro de la catástrofe.

El pueblo recibió a través del barranco del Poyo todo el agua caída en la tarde de este martes, entre 490 l/m2 y más de 630 l/m2, según varias mediciones.

El barranco del Poyo es un curso de agua estacional que se extiende entre las cuencas de los ríos Turia y Júcar y recoge aguas de varios municipios hasta desembocar en la Albufera de Valencia.

Getty Images El barranco del Poyo se desbordó la tarde del martes al recibir una cantidad ingente de agua por las intensas lluvias torrenciales.

Aunque permanece seco gran parte del año, en episodios de lluvias intensas puede experimentar crecidas súbitas que incrementan rápidamente su caudal y provocar inundaciones en las áreas circundantes.

Esto es lo que ha ocurrido en Paiporta, Picanya, Sedaví, Alfafar, Massanassa y Catarroja, las localidades más afectadas.

Según testimonios recogidos por la agencia EFE, en Paiporta el agua pasó de tener dos dedos a cubrir más de metro y medio en un intervalo de solo cinco minutos la tarde del martes, y en las siguientes horas el agua arrastró todo a su paso, desde puentes hasta vehículos y mobiliario urbano.

Vecinos desesperados

Un sobreviviente ofreció a Televisión Española (TVE) su escalofriante testimonio: “De lo que se ve en televisión, esto es el triple. No sabéis como lo hemos pasado aquí, yo he estado seis horas en un árbol subido (…) viendo los muertos pasar flotando alrededor mío”, afirmó.

“Por favor, que nos manden ayuda, no podemos seguir así, esto es terrible, nadie sabe realmente como lo estamos pasando”, exclamó entre lágrimas.

En términos similares se expresó otra residente de Paiporta en la cadena de televisión pública: “Necesitamos ayuda, ¿dónde está el Ejército? Por favor, por favor, necesitamos maquinaria para que empiecen a retirar la basura y empezar a ver la luz”.

Getty Images Los vecinos de Paiporta suplican ayuda desesperadamente.

Muchos vecinos continúan con sus viviendas y garajes inundados, como es el caso de Sergio y Miriam, que confesaron al diario local Las Provincias su miedo a que la ya debilitada fachada se derrumbe si no pueden desalojar el agua.

“Todos estamos buscando bombas de agua y no hay por ningún lado. Necesitamos que nos digan dónde podemos conseguirlas”, expresaron.

En sus declaraciones a medios españoles, la alcaldesa de Paiporta afirmó que el pueblo tardará mucho en recuperar la normalidad, pero quiso mostrarse optimista.

“Vamos a salir, pero no sé ni cuándo ni cómo”, declaró.

