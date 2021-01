Las polémicas nuevas condiciones de WhatsApp que obligan a sus usuarios a compartir datos con Facebook

La compañía advierte a los usuarios en un aviso que “deben aceptar estas actualizaciones (de las condiciones de uso) para continuar usando WhatsApp” o eliminar sus cuentas.

“La política de privacidad y las actualizaciones de las condiciones son comunes en la industria y estamos avisando a los usuarios con una amplia anticipación para que revisen los cambios, que entrarán en vigor el 8 de febrero”, dijo un portavoz de Facebook, propietario de WhatsApp, a la agencia de noticias AFP.

“Todos los usuarios deben aceptar las nuevas condiciones de servicio si quieren seguir usando WhatsApp”, agregó el vocero.

Los usuarios de la Unión Europea y Reino Unido, si bien deberán aceptar las nuevas condiciones, no verán aplicarse los cambios en sus cuentas, dijo Facebook.

La medida ha desatado numerosas críticas sobre la política de manejo de los datos de los usuarios.

Algunos activistas de la privacidad en internet cuestionaron la política de “aceptar nuestra recolección de datos o irse ” de Facebook, y sugirieron a los usuarios que se cambiaran a aplicaciones como Signal y Telegram.

Facebook le dijo a AFP que las nuevas condiciones “permitirán compartir información adicional entre WhatsApp y Facebook y otras aplicaciones como Instagram y Messenger, como contactos y datos del perfil, pero no el contenido de los mensajes, que permanecen encriptados”.

En una publicación de preguntas frecuentes, WhatsApp dice que comparte una amplia gama de información de sus usuarios con otras empresas de Facebook, que incluyen:

Pero también informaron que puede compartir cualquier dato cubierto por su política de privacidad, que podría incluir contactos, actualizaciones de estado, cuándo las personas usan WhatsApp y por cuánto tiempo, y números de identificación únicos para los teléfonos de los usuarios.

Facebook no respondió a una solicitud de la BBC de aclaración sobre por qué ha realizado estos cambios repentinos.

Arthur Messaud, abogado de La Quadrature du net, asociación francesa que defiende a los usuarios de internet, dijo que “si la única forma de rechazar (la modificación) es dejar de usar WhatsApp, entonces el consentimiento es forzado ya que el uso de datos personales es ilegal”.

Ante los cambios de WhatsApp, las descargas de la aplicación Signal se dispararon este jueves después de que la respaldaran personalidades como el fundador de Tesla, Elon Musk, y Jack Dorsey, cofundador de Twitter.

La compañía de análisis de datos Sensor Tower reportó que más de 100.000 usuarios instalaron Signal, mientras que Telegram registró casi 2,2 millones de descargas, según Reuters.

Las descargas de WhatsApp cayeron un 11% en los primeros siete días de 2021 en comparación con la semana anterior, de acuerdo a Sensor Tower.

Esta actualización de los términos y condiciones de WhatsApp no afectará a los usuarios europeos, según un comunicado que Facebook difundió este jueves, en el que dice que no habría cambios en la “región europea”, que cubre la UE, el Espacio Económico Europeo y Reino Unido.

“Para evitar cualquier duda, sigue siendo cierto que WhatsApp no ​​comparte los datos de sus usuarios de la región europea con Facebook con el propósito de que Facebook use estos datos para mejorar sus productos o anuncios”, dijo un portavoz de la empresa.

Sin embargo, la nueva versión de la política de privacidad para usuarios europeos dice explícitamente que los datos pueden compartirse con otras empresas de Facebook para mostrar publicidad y ofertas personalizadas, hacer sugerencias de contenido y “ayudar” a completar compras, entre otros fines.

Facebook dice que no usa la información de WhatsApp para ese tipo de propósitos en Europa, debido a las negociaciones con los organismos europeos de protección de datos.

Algunos consideran que esta excepción es un éxito y un resultado de las estrictas regulaciones de privacidad en Europa introducidas en los últimos años.

Facebook grants itself access to all of our WhatsApp-data unless….. you are living in the EU 🇪🇺

That is why data protection matters 💪 https://t.co/lmvwWwXx3C

— Paul Tang (@paultang) January 7, 2021