“Lo que se acerca es una bomba”: Iota amenaza Centroamérica con “vientos extremos y una marea potencialmente mortal”

El huracán Iota, que alcanzó este lunes la categoría 5, la máxima en la escala Saffir Simpson, se aproxima a la región con vientos extremos y una marejada potencialmente mortal, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

En su boletín de las 10:00 hora del este de EE.UU. (17:00 GMT), el NHC estima que Iota se mantendrá como huracán de categoría 5 cuando se acerque a la costa noreste de Nicaragua este lunes.

Se espera que Iota toque tierra en esa zona de Nicaragua esta noche y afecte también al departamento de El Paraíso, en el este de Honduras y fronterizo con Nicaragua.

Hasta el jueves, el huracán dejará “lluvias torrenciales que posiblemente llevarán a inundaciones repentinas y crecidas de río peligrosas” en partes de Centroamérica, informó el NHC.

“Las inundaciones y los deslizamientos de tierra en Honduras y Nicaragua podrían verse exacerbados por los efectos recientes del huracán Eta en la zona, lo que puede derivar en un impacto potencialmente catastrófico”, advierte el organismo.

4 PM EST Mon, Nov 16 #Iota Key Messages: Category 5 Hurricane #Iota is expected to produce extreme winds & life-threatening storm surge along portions of the coast of northeastern Nicaragua, along with life-threatening flash flooding in Central America. https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/3grGFofvTr

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) November 16, 2020