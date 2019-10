Mark Zuckerberg: cómo Alexandria Ocasio-Cortez, la legisladora demócrata, puso contra las cuerdas al fundador de Facebook

El jefe de Facebook compareció el miércoles ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes para defender sus planes con respecto a la moneda digital Libra.

Pero se encontró bajo ataque por otros problemas que afectan a la red social, como la no verificación de anuncios políticos y el escándalo de datos de Cambridge Analytica.

Varios legisladores, republicanos y demócratas, dijeron que no confiaban en Facebook para proporcionar servicios financieros a sus 2.400 millones de usuarios dados los escándalos pasados.

Una de las intervenciones más destacadas fue la de la legisladora demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, quién cuestionó duramente a Zuckerberg sobre algunas prácticas de Facebook en el pasado.

“Para tomar una decisión sobre Libra tenemos que tratar de investigar su comportamiento pasado y el comportamiento de Facebook con respecto a nuestra democracia”, dijo Ocasio-Cortez antes de desbordar a Zuckerberg con preguntas sobre el escándalo de Cambridge Analytica y la decisión de la red social de no verificar los anuncios políticos.

La legisladora retuiteó un clip de su participación transmitida por la cadena c-span, de servicio público.

"So, you won't take down lies or you will take down lies? I think that's just a pretty simple yes or no."

Complete exchange between @RepAOC @AOC and Mark Zuckerberg at today's House Financial Services Cmte hearing.

Full video here: https://t.co/heT7Psnlp1 pic.twitter.com/0iiWtfU5gQ

— CSPAN (@cspan) October 23, 2019