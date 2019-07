Ola de calor en Norteamérica: las advertencias de las autoridades por las altas temperaturas que azotan a Estados Unidos y Canadá

Fueron las palabras de advertencia de Bill de Blasio, el alcalde de Nueva York, en respuesta a la preocupante ola de calor que comenzó a azotar este fin de semana a algunas ciudades de Estados Unidos.

Las altas temperaturas, que también golpean parte de Canadá, podrían afectar a unos 200 millones de personas en grandes urbes como Nueva York, Washington y Boston (en la costa atlántica), así como Colorado y Kansas (en la región del medio oeste).

Los meteorólogos han advertido que las extremas temperaturas podrían superar los 38 grados centígrados en algunas localidades, entre sábado y domingo.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, por sus siglas en inglés) instó este sábado a las personas a mantenerse hidratadas y prestar especial cuidado a niños y ancianos, así como permanecer dentro de la casa en la medida de lo posible y no dejar niños o animales dentro de automóviles.

Look at the impressive and widespread coverage of #heat related warnings and advisories across the Eastern two-thirds of the country. The hazy, hot and humid conditions will persist through the weekend. Be smart and stay cool! #HeatSafety pic.twitter.com/hemIJ79rOr

— National Weather Service (@NWS) July 18, 2019