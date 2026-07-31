Pedro Sánchez denuncia “una violación de la integridad territorial de España” y culpa a las mafias que trafican con personas de la crisis en Ceuta

Como un “ataque” y una “violación a la integridad territorial” de España calificó el presidente del gobierno de ese país, Pedro Sánchez, la crisis migratoria que se desató este jueves en Ceuta, donde cruzaron cerca de 50.000 migrantes desde Marruecos.

El mandatario calificó el hecho que afecta a la ciudad autónoma, perteneciente a España, como “inédita” y responsabilizó a las “mafias que trafican con seres humanos” de la “avalancha” de personas que ingresaron al enclave de manera irregular.

Las autoridades españolas reportaron la muerte de al menos 34 personas en el cruce de la frontera del Tarajal, una de las más sensibles del mundo.

“¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, lo que ha sucedido es una violación de la integridad territorial de España, de las fronteras de una ciudad española como es la ciudad de Ceuta”, afirmó Sánchez tras visitar la zona y reunirse con fuerzas de seguridad del Estado.

El mandatario afirmó que la crisis es una respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo de su país, instancia que dictaminó que los migrantes que llegan a los dos enclaves españoles del norte de África —Ceuta y Melilla— por mar no pueden ser repatriados de forma sumaria.

“En las interlocuciones que hemos tenido con las autoridades marroquíes, lo que subyace es la lectura interesada que las mafias que trafican con seres humanos han hecho de una sentencia del Tirbunal Supremo…, mediante la cual se dice que no tiene encaje en las repatriaciones en frontera de personas que entren por nuestro espacio a nado, por el mar, por considerar que no existe una frontera física, como sí existe cuando se atraviesa una frontera terrestre”, dijo Sánchez.

“Esta es la situación; parece que esta lectura de la sentencia ha corrido como la pólvora durante estas últimas horas… y ha producido una avalancha de las características y dimensiones que vimos ayer”, añadió.

El mandatario informó que “el gobierno de España va a utilizar todos los resortes del Estado” para garantizar la seguridad de los ciudadanos ceutís, a la vez que agradeció la colaboración del gobierno de Marruecos.

España ya ordenó desplegar boyas en la zona para generar una barrera de contención en la vía marítima.

Sánchez recalcó que todos los esfuerzos están ahora concentrados en repatriar a quienes han ingresado de manera irregular al enclave español.

Getty Images Ceuta y Melilla, dos ciudades que pertenecen a España desde hace más de 500 años, son reivindicadas como propias por Marruecos.

Críticas al gobierno

El líder de la Moncloa enfrenta duras críticas por la forma en que ha conducido la política migratoria y, a su vez, las relaciones diplomáticas con el país africano.

La oposición afirma que su gestión ha generado, precisamente, terreno fértil para que crisis como las de Ceuta tengan lugar.

El Partido Popular (PP), la principal agrupación opositora, calificó el hecho como una verdadera “invasión” y exigió que se reforme la ley de extranjería de manera inmediata “para garantizar que la figura del rechazo en frontera aplique también a las entradas por vía marítima”.

Parlamentarios del partido han citado a Sánchez a comparecer ante un pleno extraordinario del Congreso para pedirle explicaciones.

El mandatario también ha recibido críticas desde Europa.

“Situación alarmante en la frontera española”, dijo el presidente del Partido Popular Europeo, Manfred Weber. “Son consecuencia directa del efecto llamada que supone la regularización masiva”, recalcó el conservador alemán.

En Ceuta, Sánchez defendió su política migratoria y recalcó que la crisis actual “rompe con una dinámica de reducción de flujos irregulares” durante su administración.

Reuters Las autoridades españolas ya han reportado la muerte de al menos 34 personas en el cruce de la frontera del Tarajal, una de las más sensibles del mundo.

BBC

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