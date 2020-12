Piotr Cywiński, el historiador polaco que se ofrece a pasar un mes en prisión en Nigeria a cambio de que liberen a un niño preso por blasfemia

“No me puedo quedar indiferente ante esta vergonzosa sentencia para la humanidad”, escribió en una carta Piotr Cywiński, director del monumento en memoria de las víctimas de Auschwitz, en Polonia.

Su misiva la dirigió al presidente de Nigeria, Muhammadu Buhari, para pedirle que perdone a un niño de 13 años que cumple una condena de diez años de cárcel por blasfemia.

Los nazis mataron a más de un millón de personas en el campo de exterminio de Auschwitz en la Segunda Guerra Mundial, muchos de ellos eran niños, y como explicó el historiador polaco en una entrevista con la cadena alemana Deutsche Welle, “cuando uno trabaja aquí a diario, observa lo que ocurre en el mundo con una sensibilidad mayor”.

Desde hace 14 años, Cywiński ha sido el director del museo estatal de Auschwitz-Birkenau y no es usual que esa organización se pronuncie sobre casos de este tipo.

Pero en esta ocasión, la misiva firmada por Cywiński, que se hizo pública el 25 de septiembre en la cuenta de Twitter del museo, no sólo pide el indulto, sino que hace un ofrecimiento:

“Si resulta que las palabras de este niño requieren absolutamente 120 meses de prisión, e incluso usted no puede cambiar eso, sugiero que en lugar del niño, 120 adultos voluntarios de todo el mundo, reunidos por nosotros – yo personalmente entre ellos – sirvan, cada uno, un mes en una prisión nigeriana”.

“En total, el precio por la transgresión del niño será el mismo y todos evitaremos lo peor“.

Cywiński le cuenta a BBC Mundo que supo del caso en septiembre a través de un amigo francés.

“Y recordé que el presidente de Nigeria había visitado Auschwitz hacía unos dos o tres años”.

