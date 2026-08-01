Podcasts de true crime, la inusual estrategia que están usando policías en EE.UU. para esclarecer asesinatos y desapariciones

Peter Chadwick llevaba casi cuatro años prófugo, acusado del asesinato de su esposa, cuando la policía de California lanzó un podcast sobre el crimen.

10 meses y 20 días después, fue capturado en México.

Karen Schepers llevaba desaparecida más de cuatro décadas cuando otra fuerza policial, en Illinois, estrenó el año pasado el primer episodio de un podcast sobre el caso sin resolver.

Su cuerpo fue encontrado en el fondo de un río pocas semanas después.

Ahora, investigadores de Colorado esperan obtener pistas cruciales sobre un asesinato sin resolver ocurrido hace 10 años también.

El Departamento de Policía de Aurora lanzó su propio podcast este verano en un intento por lograr justicia en el caso de Chelsea Yasser, una mujer de 21 años que fue encontrada apuñalada y muerta en el estacionamiento de un centro comercial en 2016.

Como el fenómeno del true crime (contenido de entretenimiento basado en crímenes reales) no para de crecer, los departamentos de policía de Estados Unidos y otros países están recurriendo a la producción de podcasts para avanzar en sus investigaciones de casos de asesinato sin resolver y otros crímenes.

Departamento de Policía de Aurora El asesinato sin resolver de Chelsea Yasser, de 21 años, es el tema de un nuevo podcast producido por la policía de Aurora, Colorado.

“Los true crime, ya sea en televisión, podcasts o libros, son tremendamente populares”, afirma Joe Moylan, portavoz del Departamento de Policía de Aurora. “Y nos propusimos llegar a ese público más amplio”.

Este fenómeno aún está en sus inicios y conlleva sus propias ventajas e inconvenientes, pero los expertos creen que la tendencia crecerá.

“Creo que es una herramienta que todos acabarán adoptando”, afirma Michael Alcazar, detective retirado del Departamento de Policía de Nueva York y profesor adjunto del John Jay College of Criminal Justice.

Aunque los podcasts de true crime pueden difundir información inexacta, explica Alcazar, de esta forma la policía puede controlar lo que se sabe y buscar nuevas pistas.

Departamento de Policía de Aurora El Departamento de Policía de Aurora entrevistó a sus propios agentes para el podcast.

Ya existían numerosos podcasts en los que antiguos detectives hablaban de casos o de cuestiones policiales, afirma Alyce McGovern, profesora asociada de criminología en la Universidad de Nueva Gales del Sur, en Australia, donde la policía también empezó a incursionar en la producción de podcasts.

Sin embargo, es menos frecuente que los podcasts producidos por los departamentos de policía se centren en casos sin resolver y soliciten información, como los que hicieron los policías de California, Colorado e Illinois.

Estos podcasts policiales tienen varios episodios y describen los crímenes, las víctimas y las investigaciones con un estilo narrativo dinámico y detalles interesantes.

Ballena blanca

Departamento de Policía de Elgin Karen Schepers estuvo desaparecida durante más de 40 años hasta que su cuerpo fue encontrado en 2025.

En Aurora, la policía quería producir un podcast que fuera igual de atractivo y que animara a los oyentes a aportar cualquier información relevante.

Los creadores del podcast describen el asesinato de Chelsea Yasser como la ballena blanca de Moby Dick, por el tiempo que ha atormentado a los investigadores. Así decidieron bautizar el podcast (White Whale).

Yasser fue apuñalada mortalmente tras subirse a una furgoneta que se detuvo en el estacionamiento; se desplomó instantes después de salir del vehículo. Las imágenes borrosas de las cámaras de seguridad captaron a la furgoneta balanceándose mientras ocurría la agresión, pero no eran lo suficientemente claras como para distinguir un rostro, y el ADN recuperado de debajo de sus uñas no coincidía con el de nadie en la base de datos.

A la par de que el Departamento de Policía de Aurora iba publicando los episodios, los detectives estaban probando utilizando nuevas tecnologías de genealogía forense para identificar el ADN, y el programa iba informando a los oyentes sobre nuevas líneas de investigación.

La policía ya había hecho varios intentos para obtener información sobre el asesinato de Yasser, pero el podcast puede llegar a un público mucho más amplio, dice Moylan.

“Si no viste las noticias esa noche cuando ocurrió, o si no leíste el periódico, es posible que no sepas nada sobre este caso, así que queríamos llegar a un público más amplio.”

“Suponiendo que el sospechoso siga vivo y en libertad, podría estar en cualquier parte del país.”

Según el departamento de policía, a finales de julio el podcast había sido descargado 7.184 veces, con lo cual vinieron varias nuevas pistas, incluida una que los investigadores siguen estudiando.

Departamento de Policía de Elgin El carro de Karen Schepers fue hallado en el río Fox.

Peter Chadwick, culpable

La mayoría de los departamentos de policía no cuentan con el personal, el presupuesto ni el tiempo necesarios para producir un podcast, ni tampoco con el equipo o la experiencia que se requieren.

Otros se abstienen por temor a represalias y demandas, afirma el detective jubilado Alcazar.

En California, el podcast del Departamento de Policía de Newport Beach sobre Chadwick, por ejemplo, no estuvo exento de polémica. En el primer episodio, se presentó al millonario como “un hombre que asesinó a su esposa en la tranquila comunidad costera de Newport Beach, California, en octubre de 2012”.

Chadwick había sido acusado y se había declarado inocente, pero no había sido juzgado. Aún así, el podcast no utilizó la palabra “presunto” y sí calificó al millonario de “asesino”. Los críticos argumentaron que esto contravenía el principio de presunción de inocencia y que la función de la policía era investigar, no juzgar.

El podcast fue producido y presentado por la oficial de información pública Jennifer Manzella, quien defendió la decisión en su momento, diciendo que la policía “emite el mismo tipo de comunicados todo el tiempo”.

Según dijo a BBC News, intentó encontrar la manera de contar la historia de una manera atractiva sin poner en peligro la investigación.

Tras su detención en agosto de 2019, Chadwick se declaró culpable de asesinato en segundo grado, fue condenado y permanece recluido.

Getty Images Una gran fotografía de Peter Chadwick sobre un escenario durante una conferencia de prensa policial.

Manzella afirma que, aunque no fue gracias al podcast que se logró su captura, sin duda ayudó porque le puso presión a Chadwick mientras estaba prófugo, lo que hizo más probable que cometiera errores.

Los investigadores pudieron obtener órdenes judiciales y extradiciones “en tiempo récord” gracias a la difusión del podcast, que alcanzó el puesto número 24 en la lista de iTunes.

Tras el pódcast y la captura de Chadwick, recibió llamadas de otros departamentos y agencias interesados en producir algo similar.

Pero no a todos los policías les gusta la idea de entrada.

“Al principio no me interesaba mucho”, dice el detective Andrew Houghton, ahora copresentador del podcast del Departamento de Policía de Elgin, Illinois.

Houghton trabajó en la historia junto con el detective Matthew Vartarian y con la ayuda de una emisora de radio local.

A regañadientes

Houghton y Vartarian acababan de ser asignados a la nueva unidad de casos sin resolver de Elgin en 2024 cuando el jefe les informó de que el trabajo también implicaría la realización de podcasts.

“Ya estamos poniendo en marcha esta nueva unidad. ¿Por qué vamos a añadir algo más?”, pensó Houghton.

A regañadientes, comenzaron a idear cómo organizar los episodios y pronto descubrieron que el proceso también les ayudaba a estructurar la investigación.

Formularon diferentes teorías sobre lo que le había sucedido a la joven desaparecida de 23 años, y cada teoría naturalmente dio lugar a un episodio.

El podcast no solo generó pistas, sino que también les dio a los detectives más formas de encontrar información. Empezaron a revisar las publicaciones en redes sociales sobre su propio programa.

“Decían cosas como: ‘Oh, mi madre trabajaba con esta persona’, o ‘Vivo en este barrio y recuerdo esto'”.

Finalmente, los detectives resolvieron el caso mediante métodos policiales tradicionales; una de sus teorías era que Schepers había estrellado su carro y había acabado en el río.

Encontraron un artículo de un periódico local de 1999 que afirmaba que la policía de la época había rastreado el río Fox en busca de partes del carro, pero no había pruebas de que esto último hubiera ocurrido. Y no dudaron en comunicárselo a sus oyentes.

Departamento de Policía de Elgin Andrew Houghton y Matthew Vartarian (a la derecha en la foto) conversan con la jefa de policía de Elgin, Ana Lalley, para su podcast.

El departamento contrató a una empresa de búsqueda con la última tecnología de navegación por sonido, además de buzos, y encontraron a Schepers y su carro en el fondo del río en marzo de 2025.

Ahora están en la tercera temporada del podcast. En la segunda se centraron en homicidios, pero volvieron a contar un caso de desaparición.

Houghton reconoce que “es mucho trabajo; requiere mucho tiempo y esfuerzo”.

A pesar de los problemas presupuestarios y de recursos, existe un consenso en que los podcasts como herramienta de investigación policial se utilizarán con cada vez mayor frecuencia.

Si los departamentos de policía logran contar con el personal necesario para seguirlos haciendo, los podcasts podrían ser útiles tanto para la captación como para la retención de personal, afirma Janice Iwama, profesora asociada del departamento de justicia, derecho y criminología de la American University, pues ofrecen a los oyentes la oportunidad de conocer mejor cómo es realmente el trabajo policial, de la mano de los propios agentes.

El cambio generacional también podría impulsar esta tendencia, afirma el detective retirado del Departamento de Policía de Nueva York Alcazar, porque los agentes de policía más jóvenes estarán más dispuestos a aprovechar las oportunidades que ofrecen los podcasts y las redes sociales.

“Ese es su mundo”, dice. “Es con lo que se sienten más cómodos”.

Este artículo fue escrito originalmente en inglés y usamos una herramienta de inteligencia artificial para traducirlo. Un periodista de la BBC revisó el texto antes de su publicación. Más información sobre cómo usamos IA.

BBC

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