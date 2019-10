Policía en Texas dispara por la ventana y mata a una mujer negra en su dormitorio

Una mujer de raza negra murió cuando un policía le disparó por la ventana de su dormitorio el sábado en la madrugada, después de que un vecino solicitara una inspección para cerciorarse de que estaba bien.

Atatiana Jefferson, de 28 años, se encontraba en la residencia en la ciudad de Fort Worth con su sobrino de 8 años.

Un vecino dijo que había llamado a una línea de no emergencia después de quedar preocupado cuando vio una puerta que estaba abierta en horas de la madrugada.

La policía ha publicado el video de la cámara corporal de uno de los agentes en un incidente que solo dura unos segundos.

La secuencia muestra a los agentes de policía rondando el perímetro de la residencia y detectando una figura en la ventana. Después de exigir que la persona pusiera las manos en alto, uno de los uniformados disparó a través del vidrio.

El Departamento de la Policía de Fort Worth declaró en un comunicado que el agente, que es blanco, había “percibido una amenaza” cuando desenfundó su arma.

Ha sido dado de baja administrativa mientras se conduce una investigación, añadieron las autoridades.

El tiroteo ocurrió a eso de las 02:30 locales, el sábado en la madrugada.

Aunque el video de la cámara corporal está editado, las imágenes no parecen mostrar a los agentes identificándose como policías.

Tampoco se ven imágenes del interior de la propiedad, aunque sí tomas de un arma que la policía dice haber encontrado dentro del dormitorio.

No está claro si Jefferson empuñaba el arma en ese momento, pero la tenencia de armas es legal para mayores de 18 en Texas.

La policía afirma haber administrado auxilios de emergencia a Jefferson en el lugar de los hechos, pero fue declarada muerta en el sitio.



La víctima había estado jugando videojuegos con su sobrino antes de ir a investigar un ruido afuera de su ventana, según un abogado que representa a al familia.

“Su madre acababa de estar muy enferma, así que había regresado a cuidad la casa y disfrutar de su vida”, expresó el abogado Lee Merritt en Facebook. “No había razón para que la asesinaran. Ninguna. Debemos tener justicia”.

Jefferson era una graduada de la universidad que trabajaba en ventas de equipos farmacéuticos, añadió.

El incidente sucede menos de dos semanas después de que una policía de Dallas fue encarcelada por matar a tiros, cuando estaba fuera de servicio, a un hombre negro, Botham Jean, en su propio apartamento.

El precandidato presidencial demócrata Beto O’Rourke, que es de Texas, abordó la muerte de Atatiana Jeffeson.

“Mientras hacemos duelo con los seres queridos de Atatiana, debemos exigir una rendición de cuentas y prometer luchar hasta que ninguna familia tenga que enfrentar una tragedia como esta otra vez”, escribió en Twitter.

La Asociación Nacional para la Promoción de Personas de Color (NAACP) tildó la muerte de Jefferson de “inaceptable”.

“Si no podemos estar seguros cuando llamamos a la policía, si no estamos seguros en nuestras propias casas, ¿dónde podremos encontrar paz? Exigimos respuestas, exigimos justicia”, escribió la NAACP en Twitter.

UNACCEPTABLE! The acts of yet another “trained” police officer have resulted in the death of #AtatianaJefferson. Gun downed in her own home. If we are not safe to call the police, if we are not safe in our homes, where can we find peace? We demand answers. We demand justice. pic.twitter.com/UZqHQzPyaW

— NAACP (@NAACP) October 13, 2019