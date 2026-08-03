Por qué Ucrania está atacando con tanta fuerza Wildberries, el equivalente ruso de Amazon

Drones ucranianos han alcanzado en las pasadas semanas varios almacenes comerciales pertenecientes a la corporación rusa Wildberries, asestando un golpe a un gran número de pequeñas y medianas empresas.

La mayor plataforma de comercio electrónico de Rusia, comparada con frecuencia con Amazon, denunció este lunes un ataque a uno de sus almacenes en la región de Vladímir, unos 160 km al este de Moscú, que ha dejado al menos 4 heridos.

Videos difundidos en redes sociales muestran una columna de humo sobre la instalación incendiada.

Tras meses de ataques con drones contra depósitos de petróleo y refinerías, Kyiv afirma que ahora está apuntando a centros logísticos que los rusos utilizan para adquirir equipamiento militar, además de interrumpir los suministros destinados al ejército ruso.

A fecha del 2 de agosto, entre el 17% y el 22% de la superficie logística total de Wildberries se había visto afectada por ataques con drones, según una estimación de la agencia de investigación Data Insight publicada por Forbes Rusia.

La agencia calcula que entre 893.000 y 1,15 millones de metros cuadrados de espacio de almacenamiento han sufrido daños.

Esto también ha frustrado a cientos de vendedores rusos que dependen de los mercados en línea para ganarse la vida, haciendo que la guerra se sienta más cercana después de casi cuatro años y medio.

“Soy madre de un niño con discapacidad; he levantado este negocio por mí misma”, se quejaba una mujer en una publicación en redes sociales, plagada de insultos y exabruptos, que se volvió viral.

“He perdido un millón de rublos (US$12.700). Ya nos están machacando por todos lados como para que además ocurra esto”.

En el primer ataque de Ucrania contra Wildberries a mediados de julio, dos almacenes fueron alcanzados: uno en Elektrostal, al este de Moscú, y otro en Kotovsk, en la región de Tambov, a unos 400 kilómetros de la frontera ucraniana.

Siete trabajadores del turno de noche murieron en Kotovsk y otro en Elektrostal. Decenas más sufrieron lesiones y se destruyeron mercancías por un valor estimado de US$1.000 millones.

Kyiv afirmó haber golpeado “importantes instalaciones logísticas” utilizadas para “suministrar componentes para la producción de drones y equipos de navegación”.

Getty Images Ucrania acusa a Wildberries de colaborar con la maquinaria militar rusa.

Más centros logísticos fueron atacados en las siguientes semanas, incluido otro almacén de Wildberries en Koledino, al sur de Moscú, y los centros logísticos de Wildberries en Krasnodar y Nevinnomyssk, en la región de Stávropol.

La propietaria de la empresa, Tatiana Kim, informó de que se habían registrado más víctimas.

“Estamos, con toda justicia, devolviendo la guerra a casa, a Rusia”, declaró el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski.

Una nueva estrategia

Rusia ha atacado ciudades ucranianas con drones y misiles desde el inicio de la invasión a gran escala en febrero de 2022, y ataques rusos recientes también han alcanzado almacenes y terminales de carga ucranianos.

Las terminales de clasificación del mayor operador postal privado de Ucrania, Nova Poshta, han sido atacadas, al igual que almacenes propiedad de la cadena minorista ATB y del grupo de confitería Roshen.

Con la situación en el frente cada vez más cercana a un estancamiento, la campaña ucraniana de drones de largo alcance ha golpeado rutas de suministro e instalaciones energéticas, aislando de hecho a la región Crimea (anexada por el Kremlin en 2014) y provocando escasez de combustible en distintas partes de Rusia.

Las empresas ya se habían visto afectadas antes de los ataques a los almacenes, pero ahora algunas han perdido gran parte de sus existencias de la noche a la mañana.

Se estima que entre el 85% y el 90% de la población económicamente activa de Rusia utiliza Wildberries y su rival Ozon.

En muchas zonas remotas escasean las tiendas, por lo que los rusos dependen de estas plataformas para una gran parte de sus compras, desde ropa hasta electrodomésticos.

El Kremlin ha negado que las plataformas en línea se utilicen para suministrar componentes al ejército, pero en ellas se venden diversos productos relacionados con el ámbito militar, como chalecos antibalas, además de artículos que tienen aplicaciones tanto civiles como para la producción de drones.

Blogueros que están a favor de la guerra afirman que estas plataformas son utilizadas habitualmente por voluntarios para adquirir equipos que luego se envían al frente.

No obstante, no existe ninguna confirmación independiente de que los almacenes atacados almacenaran dichos suministros.

Wildberries Wildberries es el equivalente de Amazon en Rusia.

Cómo funcionan

A diferencia del gigante occidental del comercio minorista Amazon, que vende productos directamente además de gestionar un mercado de terceros, Wildberries y Ozon funcionan casi exclusivamente como plataformas de intermediación, conectando a vendedores independientes con compradores de toda Rusia, almacenando y entregando sus mercancías y gestionando los pagos.

Esto significa que una gran parte de las pérdidas ocasionadas por los ataques ha recaído directamente sobre las empresas.

Para una mujer que vende artículos de papelería, Wildberries es el único canal de distribución. Al día siguiente de entregar su mercancía en el almacén de Elektrostal, cerca de Moscú, supo que todo había quedado reducido a cenizas.

Aún dispone de otras existencias, pero esta época del año es especialmente importante para su negocio, ya que padres y estudiantes se abastecen de cara al nuevo curso escolar.

Otra comerciante de Wildberries, dedicada a la venta de ropa para adolescentes, le dijo a la BBC que había perdido mercancía por valor de aproximadamente 1,4 millones de rublos (US$15.000). Ha decidido suspender nuevos envíos durante algunas semanas.

“Las perspectivas de seguir trabajando con Wildberries son muy inciertas”, aseguró.

“Por ahora tengo suficiente colchón financiero para soportar las pérdidas actuales, pero si se producen más ataques, probablemente no podré seguir adelante”.

Ninguna de las dos mujeres espera recibir compensación. A principios de julio, menos de dos semanas antes de los ataques, se añadió una cláusula a sus contratos que incluía los ataques con drones en la lista de “supuestos de fuerza mayor” por los que Wildberries no asume responsabilidad.

La propietaria de la empresa, Tatiana Kim, ha prometido “no abandonar” a los vendedores y ya se ha abonado cierta compensación a varias pequeñas empresas. También ha ofrecido descuentos temporales y la exención de tarifas de envío, aunque estas medidas han hecho poco para calmar el temor a nuevos ataques.

El apoyo a las pequeñas y medianas empresas ha sido una de las prioridades declaradas de Vladimir Putin incluso en tiempos de guerra, presentándolas como una columna vertebral de la resistencia económica frente a las sanciones occidentales.

Google Maps Una imagen satelital muestra la magnitud del incendio que arrasó el centro logístico de Wildberries en Elektrostal, al este de Moscú.

Economía en riesgo

Sin embargo, el Estado ruso no ha sido capaz de proteger al sector del impacto de la guerra, y desde comienzos de año las empresas han sufrido varios sobresaltos.

El IVA aumentó del 20% al 22% en enero, destinando fondos adicionales a la defensa, y se eliminaron algunas ventajas de impuestos para determinados negocios.

Según la plataforma de inteligencia empresarial Kontur.Fokus, unas 209.000 pequeñas y medianas empresas cerraron durante el primer trimestre de 2026. Esto supone un 9% más que en los tres primeros meses de 2025.

Los frecuentes cortes de internet y la ofensiva contra aplicaciones de mensajería populares provocaron problemas adicionales, y las empresas de Moscú perdieron decenas de millones de dólares en una sola semana de marzo, según algunas estimaciones.

Y después llegó la crisis del combustible, desencadenada por los ataques ucranianos contra depósitos de petróleo, refinerías y rutas de suministro.

“Ya hay muchos clavos, y siguen los martillazos. ¿Es este ataque otro clavo más en el ataúd? Pues sí, por supuesto”, declaró a la BBC el profesor Ruben Enikolopov, de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona.

Las pequeñas empresas rusas han demostrado resiliencia en el pasado, pero la inflación sigue siendo elevada, el déficit presupuestario está aumentando y los ingresos procedentes del petróleo y el gas son un 23% inferiores a los registrados durante los seis primeros meses del año anterior.

Rusia dispone de enormes reservas financieras acumuladas en tiempos de paz, pero la guerra en Ucrania absorbe cada vez más recursos, privando progresivamente a la economía civil de oportunidades de crecimiento.

*Este artículo se publicó originalmente el pasado 23 de julio y fue actualizado con la noticia de los últimos ataques contra almacenes de Wildberries.

BBC

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