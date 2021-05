Reforma tributaria en Colombia: Iván Duque pide al Congreso retirar el proyecto

La propuesta de reforma de Iván Duque había desatado fuertes protestas en Colombia.

“Le solicito al Congreso de la República el retiro del proyecto radicado por el Ministerio de Hacienda y tramitar de manera urgente un nuevo proyecto fruto de los consensos y así evitar incertidumbre financiera”, dijo Duque.

La propuesta de reforma había desatado fuertes protestas en Colombia, que habían dejado al menos seis muertos hasta este domingo. Aunque la fiscalía dijo que estaba investigando 10 muertes en los últimos días en Cali para determinar si estaban relacionadas con las manifestaciones.

“La reforma no es un capricho. Es una necesidad. Retirarla o no no era la discusión. La verdadera discusión es poder garantizar la continuidad de programas sociales”, añadió.

La propuesta de reforma incluía un aumento de los impuestos sobre la renta y productos básicos. Las protestas contra la misma, hasta este domingo, habían dejado al menos seis muertos y cientos de heridos. Aunque algunas organizaciones sociales reportan más fallecidos.

El gobierno colombiano defendía la necesidad de la reforma tributaria a causa del enorme gasto que ha debido afrontar el país para sostener los programas sociales que se introdujeron durante la pandemia de covid-19.

La noche del viernes Duque había anunciado que la reforma ya no incluirá el impuesto a las ventas de alimentos o servicios públicos ni una expansión del impuesto sobre la renta. Pero las protestas contra el proyecto continuaron.

¿En qué consistía la reforma?

El proyecto tenía como objetivos principales ampliar la base de recaudación tributaria, evitar que la deuda colombiana genere la pérdida de más puntos en las calificaciones de riesgo internacionales, institucionalizar la renta básica y crear un fondo para la conservación ambiental.

La reforma fiscal originalmente buscaba recaudar 23,4 billones de pesos (USD$6.294 millones), equivalente a un 2% del PIB.

Uno de los puntos más polémicos era la idea de cobrar impuesto a la renta a personas que ganen un sueldo mensual de más de US$663, en un país donde el salario mínimo es de US$234.

La ley proponía, además, imponer el cobro del Impuesto del Valor Agregado (IVA), que en Colombia llega a un 19%, a productos de consumo básico como los servicios públicos (agua, luz y gas), servicios funerarios, objetos electrónicos como computadores, y otros servicios hasta ahora exentos.

Para los críticos del proyecto, la respuesta al incremento de los gastos no debía buscarse con más impuestos sobre la clase media colombiana.

Este viernes, Duque anunció cambios al proyecto original. El mandatario dijo que había instruído al Ministerio de Hacienda que redacte un nuevo proyecto “en el que no se modifica el IVA en bienes, alimentos, servicios públicos y gasolina” y que “no se amplía la base del Impuesto de Renta”.

El plan también proyectaba un aumento en los impuestos al patrimonio de las personas que más ganan.

Quienes tuvieran un patrimonio superior a los US$1,35 millones debían cumplir con otro impuesto -diferente al que pagan de renta- del 1%, mientras que para quienes tengan un patrimonio de más de US$4 millones la cifra a pagar sería del 2%.

Protestas

Las protestas para exigir que el gobierno retire el proyecto empezaron este miércoles pasado de forma pacífica. Pero luego se registraron ataques contra edificios de gobierno y el sistema de transporte en ciudades como Bogotá, Medellín y Cali.

La fiscalía dijo que estaba investigando 10 muertes en los últimos días en Cali para determinar si estaban relacionadas con las manifestaciones.

En esta ciudad, la tercera más grande del país, se registraron incendios de autobuses y saqueos, así como ataques a bancos, oficinas y locales comerciales.

Como resultado, varios gobiernos locales declararon toques de queda y se desplegó la policía y el Ejército.

Las protestas ocurrieron en medio de un grave repunte de casos de coronavirus en varias ciudades colombianas, que amenaza con colapsar el sistema de salud del país.